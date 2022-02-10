Страшно путешествовать, потому что не понимаешь иностранцев? Рассказываем, как решить эту проблему

Огромное количество стран до сих пор остается для нас чем-то неизвестным, потому что всегда что-то останавливает. Наиболее распространенная проблема — это низкий уровень английского языка.

Страх, что тебя не поймут и ты потеряешься в большом незнакомом городе, сковывает и заставляет отложить планирование поездки на потом.

Сегодня мы собрали для вас информацию, которая поможет отбросить все страхи и понять, что даже с базовыми знаниями английского языка (или без) можно путешествовать за границу и ничего не бояться.

Что делать при планировании поездки?

Мы провели опрос среди людей, имеющих опыт путешествия без знания английского языка. Первое, что нам рассказали, это то, что при подготовке к путешествию они искали типичный словарь туриста.

Да, банально, но это очень действенный способ, ведь в интернете существует множество подобных словарей на любой случай.

Одна из наших респондентов рассказала, что перед тем, как поехать в тур, распечатала себе такую ​​шпаргалку и пользовалась каждый раз, когда возникала необходимость.

Поймет ли меня персонал отеля?

На самом деле, для того, чтобы вас поняли на ресепшене, особых знаний не нужно. Не вы первые, и не вы последние.

Респонденты подтверждают, что на таких популярных базах отдыха, как Турция и Египет, персонал знает базовые выражения на украинском и русском языках. Поэтому они всегда вас поймут и попытаются объяснить, как добраться до столовой и с какой стороны выход к бассейну.

А что мне делать, если я потеряюсь?

Мы с друзьями отдыхали в Австрии, это была школьная поездка. Мы отлучились от основной группы, чтобы зайти в магазин и немного прогуляться. Но, как оно часто бывает, мы совсем забыли про время и, когда вышли из магазина, поняли, что никого из наших нет, а мы не помним, куда идти.

Понятно, что можно спросить у прохожих. Но есть одна проблема — никто из нас не говорил на английском языке. Да еще и, как назло, плохо работал интернет, поэтому переводчик отпадал. Но выкручиваться нужно, и мы решили использовать все английские слова, которые помнили, и испытать свою удачу.

Удивительно, но прохожие нас понимали, пытались что-то объяснить, говорили названия магазинов, на которые мы можем ориентироваться, и, конечно же, указывали нам путь руками, — рассказывает одна из наших опрашиваемых.

Несколько советов, которые помогут вам в путешествии

Совет 1

Понятно, что когда вы пребываете в другой стране, язык которой не понимаете, то находитесь в определенном информационном вакууме.

Но, несмотря на это, не стоит бояться заводить разговор с персоналом аэропорта, гостиницы или даже с прохожими, чтобы узнать что-нибудь.

Держите в уме то, что они не впервые сталкиваются с туристами и помогут вам, чем смогут. К тому же у вас всегда под рукой есть телефон с переводчиком или шпаргалкой. При случае всегда используйте топ фраз, и будет вам счастье.

Совет 2

Если всё-таки путешествие без человека, понимающего английский, вас до сих пор пугает, то выбирайте тур. Их существует огромное количество: авиатур, автотур, круизный тур и т.д.

Такой выбор будет оптимальным для всех, потому что вопросы жилья, экскурсий питания решает гид. С ним и в огонь и в воду!

Совет 3

И, наверное, самый легкий способ поехать отдыхать за границу, насладиться этой поездкой и ни за что не переживать — это позвать с собой друга, понимающего английский на уровне с носителями языка.

К тому же вместе с друзьями всегда веселее и время пройдет не так быстро, а воспоминаний будет в два раза больше. Возможно, ваш друг подтянет ваш английский во время совместного путешествия. Еще один плюс!

Теперь осталось только отбросить все страхи и воспользоваться нашим словарём туриста для того, чтобы всегда удачно путешествовать за границу без знания английского языка!