Для отдыха или экстренных ситуаций: фразы по-английски, которые должен знать каждый турист

Английский на сегодняшний день является самым распространенным в Европе языком.

Однако если в вашем арсенале английских фраз есть только “Hello” и “I’m from Ukraine”, то это может помешать хорошо провести время в путешествии за границу.

Но не огорчайтесь, выход есть всегда! Вооружившись несколькими фразами из нашего списка, вы сможете стать своим среди чужих.

Фразы, которые помогут лучше понимать собеседника

Бывает, что native speaker (носитель языка) слишком быстро говорит или произносит какое-то слово так, что вы не можете понять, с какой буквы оно начинается и что это за звук вы только что услышали. Мы можем предложить несколько базовых фраз, которые помогут лучше понимать собеседника.

Please speak more slowly — Пожалуйста, говорите медленнее.

Пожалуйста, говорите медленнее или Я ничего не понял из того, что вы сейчас протараторили. Эту фразу вы можете использовать, когда не понимаете своего собеседника из-за того, что он говорит слишком быстро. Попросите его притормозить, он не обидится.

Could you write it down on paper, please? — Можете ли вы написать это на бумаге?

Вы спросили название улицы, на которой находится ваша гостиница, но не понимаете, как правильно ее записать, чтобы объяснить водителю автобуса или такси, где вам нужно выйти? Тогда эта фраза вам пригодится.

Could you please spell that? — Продиктуйте по буквам, пожалуйста.

Аналогичная предыдущей ситуация. Также эту фразу можно использовать, если вы не услышали или не разобрали имя собеседника.

Фразы, которые помогут найти нужное вам место

Одна из наиболее распространенных проблем любого туриста — найти пункт назначения. Ниже предлагаем список фраз, которые вам понадобятся для того, чтобы найти нужный адрес.

Where is/are… — Где находится…

Универсальная фраза, которая поможет вам узнать расположение чего угодно и где угодно.

Could you tell me how to get to the… — Не подскажете, как добраться до…

Фраза, которая поможет вам узнать путь к нужному месту.

Could you tell me where the bus/train station is? — Где находится автовокзал/железнодорожная станция?

Если вы уже почти целый час ищете автовокзал или железнодорожную станцию, но так и не нашли, то не стесняйтесь использовать эту фразу.

What time is the next bus to…? — Во сколько идёт следующий автобус до…?

Не знаете во сколько ждать следующий автобус в музей, который вы хотели посетить? Не беспокойтесь, эта фраза поможет вам узнать.

Where can I change money? — Где я могу обменять деньги?

Очень нужная фраза для туристов, ведь никогда не знаешь, когда понадобится обменять родные гривны на иностранную валюту.

Фразы, которые пригодятся, если вы решили пообедать в кафе или ресторане

Иногда культуру страны можно лучше прочувствовать именно в таких заведениях, поэтому не удивительно, что вы можете проявить желание посетить ресторан и попробовать местную кухню.

How much is it? — Сколько это стоит?

Фраза, которую можно применить не только в ресторане, но и где угодно. Обязательна к изучению!

I would like some… — Я хотел бы заказать…

Как только вы решите, что именно хотели бы попробовать, используйте эту фразу.

May I have bill/check, please? — Принесите, пожалуйста, счёт.

Официант! Мы вас ждем!

May I pay by a credit card? Or should I pay in cash? — Могу я рассчитаться кредитной картой? Принимаете ли вы наличные?

Базовая фраза, которой мы пользуемся чуть ли не каждый день.

Фразы, которые следует использовать в случае экстренной ситуации

Мы не застрахованы от проблем, поэтому к ним всегда нужно быть готовым.

May I use your phone? — Могу ли я воспользоваться вашим телефоном?

Без телефона, как без рук, но всякое случается. Возможно, вы его потеряли или оставили в номере отеля, а вам срочно нужно позвонить или заглянуть в Google-карты.

Can you help me? — Можете ли вы мне помочь?

Если вам понадобится какая-нибудь помощь, то вы всегда можете использовать такую ​​простую для запоминания фразу.

My … has been stolen — Мой … украли.

Жизнь — непредсказуемая вещь, поэтому нужно тщательнее следить за своими вещами, а в случае чего обращаться за помощью к людям.

I need a doctor! — Мне нужен врач!

Если вам стало плохо, а рядом нет никого знакомого, обращайтесь к прохожим с этой фразой. Они вам обязательно помогут!

I am lost — Я потерялся.

I am lost, как пели The Irrepressibles в песне In This Shirt. Обращайтесь к людям с этой фразой, когда не знаете, куда идти, чтобы случайно не оказаться в другом городе.

Еще несколько слов и выражений, которые могут потребоваться

airport — аэропорт

the bathroom, restrooms — туалет

restaurant — ресторан

museum — музей

hotel — отель

beach — пляж

embassy — посольство

cash machine — банкомат

grocery store — продуктовый магазин

билеты — билеты

taxi rank – стоянка такси

rental — арендная плата

Can I book a room? — Могу ли я забронировать номер?

I’m leaving next week — Я уезжаю через неделю.

What is the total cost? — Сколько это обойдется в итоге?

Is there anything cheaper? — Есть ли что-нибудь дешевле?

Go straight (on) – Идите прямо.

Turn left — Поверните налево.

Turn right — Поверните направо.

Cross the street — Перейдите на дорогу.

Теперь, когда у вас есть базовый словарь туриста, можно приступить к планированию вашего путешествия в Европу.

Кстати, не так давно мы рассказывали про бюджетный зимний отдых за границей.