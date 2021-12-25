Зимний отпуск за рубежом: бюджетные направления сезона и советы звёзд

Зима — уникальное время для путешествий. Во многих странах сейчас меньше туристов, а вот теплая погода кое-где сохраняется весь сезон.

И именно сейчас заграничные поездки бюджетные. Чтобы посетить Европу или теплые края, можно иметь чуть больше тысячи гривен для билетов туда и обратно.

А некоторые направления позволяют потратить и не больше пяти сотен.

С чего начать планирование такой поездки, мне помог разобраться тревел-эксперт и основатель одного из крупнейших онлайн-порталов по поиску путешествий Андрей Буренок.

В нынешних реалиях главным критерием выбора направления путешествия является то, открыта ли страна для туристов и какие ограничения в ней действуют, — говорит Андрей.

Достоверно убедиться в том, что избранная страна открыта для въезда, можно на официальной странице Министерства иностранных дел.

Кроме того, говорит Андрей, следует постоянно следить за новостями о пересечении границ.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Украине, в частности, некоторые европейские страны начинают запрещать въезд даже вакцинированным украинцам. С 16 декабря, например, так поступила Италия, стабильно предлагающая бюджетные варианты путешествий зимой.

Когда этот этап проверки позади, переходим к основному — выбору среди доступных вариантов.

Совет 1

Выбираем бюджетное направление

— Среди самых популярных и бюджетных я бы отметил классические европейские направления — Венгрия, Германия, Испания, Польша, Турция.

Однако к этому перечню начали добавляться неплохие варианты в ОАЭ, Греции, а среди холодных скандинавских стран — Швеция.

Совет 2

Ориентируемся на авиабилеты компаний лоукостеров

— Если речь идет о европейских направлениях, то оптимальный вариант — поймать распродажу у одного из лоукостеров. Например, Wizz Air и Ryanair устраивают распродажи почти каждую неделю, и на них вполне реально купить билет в европейские города от €10–20 (примерно 310–620 гривен) в обе стороны.

Совет 3

Заранее ищем жилье и следим за акциями

— Главный секрет — заблаговременное планирование. Если заранее выбирать жилье, у вас будет значительно больший выбор в широком ценовом диапазоне и не придется выбирать среди дорогих оставшихся вариантов.

Тем, у кого бюджет совсем небольшой, стоит попробовать Couchsurfing — сервис, позволяющий принимать гостей из других стран или бесплатно останавливаться у других участников сети во время путешествия.

Куда можно отправляться уже этой зимой и сколько это стоит? В этом материале я собрала направления, которые зимой дешевле, чем летом, и при этом предлагают варианты бюджетного проживания.

Будапешт (Венгрия)

Цена авиабилетов: от 169 до 500 гривен за человека в одну сторону (январь — февраль, перевозчики — Ryanair, Wizzair).

Столица Венгрии — сердце европейской культуры на берегу Дуная.

Здесь вам гарантированы романтические прогулки в окружении древних дворцов и базилик, среди которых еще достопримечательности Востока — с тех времен, когда Венгрия была территорией Османской империи.

Зимой в Будапеште проходят традиционные рождественские ярмарки, а для гурманов знакомство с городом не обойдется без дегустации гуляша и вина.

Путешествовать по зимней Европе любит телеведущий Григорий Решетник. Вместе с семьей он особенно любит местную рождественскую атмосферу.

— Путешествуя по Европе, можно спланировать вполне бюджетный отдых.

Через Будапешт мы однажды ездили в Австрию. Там невероятная архитектура, романтика, очень много новогодних локаций.

— Вообще рождественские европейские ярмарки невероятны! И не так далеко ехать в горнолыжные курорты. Мы, например, постараемся в этом году поставить наших старших парней на лыжи, — говорит телеведущий.

Варианты рейсов на зиму:

вылет из Киева — 500 гривен;

вылет из Львова — 169 гривен;

вылет из Одессы — 291 гривня;

вылет из Харькова — 213 гривен.

Возможность въезда: при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о полной вакцинации.

Средний ценник на проживание (в сутки для одного человека):

бронирование отдельных апартаментов с кухней через портал Airbnb: от 820 до 1100 гривен;

бронирование через портал Booking.com: от 246 до 1500 гривен.

Проживание в общей комнате хостела дешевле (в среднем 246–340 гривен), чем в номере в отеле с собственной ванной комнатой (в среднем 1000–1500 гривен).

Афины (Греция)

Цена авиабилетов: от 537 до 761 гривни за человека в одну сторону (январь — февраль, перевозчики — Ryanair, Wizzair).

Афины — город, где зимой температура радует теплом: от 14 до 17 градусов. К тому же берега омывает Эгейское море, а сами Афины берегут историю одного из величайших государств древних времен.

Поэтому этот город по праву называют сердцем археологии и музеев. А еще здесь самобытная гастрокультура с морепродуктами и десертами.

Один из самых успешных шеф-поваров и экспертов украинской гастрокультуры Евгений Клопотенко любит Грецию, в частности, за ее кухню и неповторимую атмосферу зимой.

— Греция — отличный выбор на новогодние праздники и вот почему.

Во-первых, там не жарко и не холодно в это время. Идеальная погода, чтобы наслаждаться прогулкой по Акрополю.

Цены тоже приятно радуют, в отличие от горнолыжных курортов — если ты не забронировал там все еще летом, то будет очень дорого.

Кроме того, на популярных курортах в эти дни слишком много людей. А самое главное, в Греции очень вкусно. Это прекрасная альтернатива Италии, которая сейчас закрыта для украинских туристов, — рассказывает шеф-повар.

Варианты рейсов на зиму:

вылет из Киева — 537 гривен;

вылет из Львова — 717 гривен;

вылет из Харькова — 761 гривня.

Возможность въезда: при наличии отрицательного ПЦР-теста и одновременно сертификата о полной вакцинации или справки о выздоровлении от Covid-19.

Средний ценник на проживание (в сутки для одного человека):

бронирование отдельных апартаментов с кухней через портал Airbnb: от 980 до 1370 гривен;

бронирование через портал Booking.com: от 292 до 1500 гривен.

Проживание в общей комнате хостела стоит в среднем 292–430 гривен, в отдельном номере в отеле с собственной ванной комнатой — в среднем 1384–1700 гривен.

Стокгольм (Швеция)

Цена авиабилетов: от 500 до 920 гривен за человека в одну сторону (январь — февраль, перевозчик Wizzair).

Стокгольм — это столица не только одной из богатейших стран Европы, но и город целого культурного течения уюта под названием Lagom (Лагом).

Именно здесь зародился тренд на спокойную и уравновешенную жизнь. А еще именно здесь на протяжении всех трех зимних месяцев можно увидеть настоящее северное сияние.

Певица Мишель Андраде (Michelle Andrade) рассказала, что однажды влюбилась в Швецию именно за образ жизни местных жителей.

Шведский Стокгольм очень спокойный и красивый город с большими масштабами, засильем зелени, парков и прекрасных старинных построек, экологическим подходом ко всему.

— Всюду найдутся добрые люди, которые помогут, накормят и приютят. Интересуйтесь всем, что вокруг вас, и всегда спрашивайте: “Почему?”

— Таким образом можно больше узнать о стране. Не бойтесь заглядывать местным в тарелки, чтобы понять, чего вкусненького из традиционных блюд стоит попробовать.

Варианты рейсов на зиму:

вылет из Киева — 500 гривен;

вылет из Львова — 606 гривен;

вылет из Одессы — 791 гривня.

Возможность въезда: при наличии цифрового сертификата о полной вакцинации.

Средний ценник на проживание (в сутки для одного человека):

бронирование отдельных апартаментов с кухней через портал Airbnb: от 1300 до 2200 гривен;

бронирование через портал Booking.com: от 490 до 1400 гривен.

Проживание в общей комнате хостела стоит в среднем 490–700 гривен, в отдельном номере в отеле с собственной ванной комнатой — в среднем 1400–1800 гривен.

Барселона (Испания)

Цена авиабилетов: от 598 до 1155 гривен за человека в одну сторону (январь — февраль, перевозчик — Ryanair).

Барселона — теплый испанский город, который зимой не бывает холоднее 12–14 градусов выше нуля.

С разных уголков открывается удивительный вид на Средиземное море, а сам город станет сборником впечатлений от сказочной архитектуры знаменитого Антонио Гауди и готических шедевров родом из 14–15 веков.

Для фанатов футбольного клуба Барселона тоже отличные новости: именно этот город — столица испанского футбола с одноименным стадионом на 100 тысяч зрителей и музеем.

Варианты рейсов на зиму:

вылет из Киева — 904 гривни;

вылет из Одессы — 598 гривен.

Возможность въезда: при наличии сертификата о полной вакцинации.

Средний ценник на проживание (в сутки для одного человека):

бронирование отдельных апартаментов с кухней через портал Airbnb: от 1372 до 2000 гривен;

бронирование через портал Booking.com: от 337 до 1400 гривен.

Проживание в общей комнате хостела стоит в среднем 337–500 гривен, в отдельном номере в отеле с собственной ванной комнатой — в среднем 1200–1700 гривен.

Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)

Цена авиабилетов: от 655 до 1238 гривен за человека в одну сторону (январь — февраль, перевозчик — Wizzair).

Абу-Даби — идеальный выбор для тех, кто хочет не просто тепла зимой, а настоящего лета. 25–28 градусов выше нуля — стандартная температура в этот сезон.

К тому же, здесь все условия для пляжного отдыха на берегу Персидского залива. Абу-Даби точно развеет миф о том, что отдых с впечатлениями возможен только в Дубае.

Кроме того, недавно именно перелеты компаний лоукост позволили добраться до эмиратской столицы прямым рейсом вполне бюджетно.

Варианты рейсов на зиму:

вылет из Киева — 655 гривен;

вылет из Одессы — 851 гривня.

Возможность въезда: при наличии сертификата о полной вакцинации.

Средний ценник на проживание (в сутки для одного человека):

бронирование отдельных апартаментов с кухней через портал Airbnb: от 1756 до 2800 гривен;

бронирование через портал Booking.com: от 1400 до 1700 гривен.

В Абу-Даби наиболее популярным видом размещения есть отдельные номера в отелях, многие из которых расположены недалеко от пляжей.

В заключение несколько вариантов онлайн-порталов, которые позволят сэкономить в путешествии: