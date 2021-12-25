Зимова відпустка за кордоном: бюджетні напрямки сезону та поради зірок

Зима — унікальний час для подорожей. В багатьох країнах нині менше туристів, а от тепла погода деінде зберігається увесь сезон.

І саме зараз закордонні подорожі бюджетні. Щоб відвідати Європу чи теплі краї, можна мати і трохи більш як тисячу гривень для квитків туди й назад.

А деякі напрямки дозволяють витратити й не більше п’яти сотень.

З чого почати планування такої поїздки, мені допоміг розібратися тревел-експерт та засновник одного з найбільших онлайн-порталів з пошуку подорожей Андрій Буренок.

У нинішніх реаліях головним критерієм вибору напрямку подорожі є те, чи відкрита країна для туристів та які обмеження у ній діють, — каже Андрій.

Достеменно переконатися у тому, що обрана країна відкрита для в’їзду, можна на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ.

Крім цього, каже Андрій, варто постійно слідкувати за новинами щодо перетину кордонів.

Через погіршення епідемічної ситуації в Україні, зокрема, деякі європейські країни починають забороняти в’їзд навіть вакцинованим українцям. З 16 грудня, наприклад, так зробила Італія, яка стабільно пропонує бюджетні варіанти подорожей узимку.

Коли цей етап перевірки позаду, переходимо до основного — вибору серед доступних варіантів.

Порада 1

Обираємо бюджетний напрямок

— Серед найпопулярніших і найбільш бюджетних я б зазначив класичні європейські напрямки — Угорщина, Німеччина, Іспанія, Польща, Туреччина.

Однак до цього переліку почали додаватися непогані варіанти в ОАЕ, Греції, а серед холодних скандинавських країн — Швеція.

Порада 2

Орієнтуємося на авіаквитки компаній лоукостерів

— Якщо мова йде про європейські напрями, то тут оптимальний варіант — підловити розпродаж в одного з лоукостерів. Наприклад, Wizz Air та Ryanair влаштовують розпродажі майже кожного тижня, і на них цілком реально купити білет у європейські міста від €10–20 (приблизно 310–620 гривень) в обидва боки.

Порада 3

Заздалегідь шукаємо житло та слідкуємо за акціями

— Головний секрет — завчасне планування. Якщо заздалегідь обирати житло, у вас буде значно більший вибір у широкому ціновому діапазоні й не доведеться обирати серед дорогих варіантів, що лишилися.

Тим, у кого бюджет зовсім невеликий, варто спробувати Couchsurfing — сервіс, що дозволяє приймати гостей з інших країн або безкоштовно зупинятися в інших учасників мережі під час подорожі.

Куди можна вирушати вже цієї зими і скільки це коштує? У цьому матеріалі я зібрала напрямки, які взимку дешевші, ніж улітку, і при цьому мають варіанти бюджетного проживання.

Будапешт (Угорщина)

Ціна авіаквитків: від 169 до 500 гривень за людину в одну сторону (січень — лютий, перевізники — Ryanair, Wizzair).

Столиця Угорщини — серце європейської культури на березі Дунаю.

Тут вам гарантовані романтичні прогулянки в оточенні стародавніх палаців та базилік, серед яких є ще пам’ятки Сходу — з тих часів, коли Угорщина була територією Османської імперії.

Взимку у Будапешті проходять традиційні різдвяні ярмарки, а для гурманів знайомство з містом не обійдеться без дегустації місцевого гуляшу і вина.

Подорожувати зимовою Європою полюбляє телеведучий Григорій Решетник. Разом із родиною він особливо любить тамтешню різдвяну атмосферу:

— Подорожуючи Європою, можна спланувати цілком бюджетний відпочинок.

Через Будапешт ми якось їздили до Австрії. Там неймовірна архітектура, романтика, дуже багато новорічних локацій.

— Загалом різдвяні європейські ярмарки неймовірні! І не так далеко їхати до гірськолижних курортів. Ми, наприклад, постараємося цього року таки поставити наших старших хлопців на лижі, — каже телеведучий.

Варіанти рейсів на зиму:

виліт з Києва — 500 гривень;

виліт зі Львова — 169 гривень;

виліт з Одеси — 291 гривня;

виліт з Харкова — 213 гривень.

Можливість в’їзду: за наявності негативного ПЛР-тесту або сертифіката про повну вакцинацію.

Середній цінник на проживання (за добу для однієї людини):

бронювання окремих апартаментів з кухнею через портал Airbnb: від 820 до 1100 гривень;

бронювання через портал Booking.com: від 246 до 1500 гривень.

Проживання у спільній кімнаті хостела дешевше (в середньому 246–340 гривень), ніж у номері в готелі з власною ванною кімнатою (в середньому 1000–1500 гривень).

Афіни (Греція)

Ціна авіаквитків: від 537 до 761 гривні за людину в одну сторону (січень — лютий, перевізники — Ryanair, Wizzair).

Афіни — місто, де взимку температура тішить теплом: від 14 до 17 градусів. До того ж береги омиває Егейське море, а самі Афіни бережуть історію однієї з найвеличніших держав стародавніх часів.

Тому це місто по праву називають осередком археології та музеїв. А ще тут самобутня гастрокультура з морепродуктами та десертами.

Один з найуспішніших шеф-кухарів та експертів української гастрокультури Євген Клопотенко любить Грецію, зокрема, за її кухню та неповторну атмосферу взимку.

— Греція — чудовий вибір на новорічні свята, і ось чому.

По-перше, там не жарко і не холодно в цей час. Ідеальна погода, щоб насолоджуватися прогулянкою Акрополем.

Ціни теж приємно радують, на відміну від гірськолижних курортів. Якщо ти не забронював там усе ще влітку, то буде дуже дорого.

Крім того, на популярних курортах у ці дні занадто багато людей. А найголовніше, у Греції дуже смачно. Це прекрасна альтернатива Італії, яка зараз закрита для українських туристів, — розповідає шеф-кухар.

Варіанти рейсів на зиму:

виліт з Києва — 537 гривень;

виліт зі Львова — 717 гривень;

виліт з Харкова — 761 гривня.

Можливість в’їзду: за наявності негативного ПЛР-тесту і водночас сертифіката про повну вакцинацію або довідки про одужання від Covid-19.

Середній цінник на проживання (за добу для однієї людини):

бронювання окремих апартаментів з кухнею через портал Airbnb: від 980 до 1370 гривень;

бронювання через портал Booking.com: від 292 до 1500 гривень.

Проживання у спільній кімнаті хостела коштує в середньому 292–430 гривень, в окремому номері в готелі з власною ванною кімнатою — в середньому 1384–1700 гривень.

Стокгольм (Швеція)

Ціна авіаквитків: від 500 до 920 гривень за людину в одну сторону (січень — лютий, перевізник Wizzair).

Стокгольм — це столиця не лише однієї з найбагатших країн Європи, а й місто цілої культурної течії затишку під назвою Lagom (Лагом).

Саме тут зародився тренд на спокійне і врівноважене життя. А ще саме тут протягом усіх трьох зимових місяців можна побачити справжнє північне сяйво.

Співачка Мішель Андраде (Michelle Andrade) розповіла, що одного разу закохалася у Швецію саме за стиль життя місцевих жителів.

Шведський Стокгольм дуже спокійне і гарне місто з великими масштабами, засиллям зелені, парків і прекрасних старовинних будівель, екологічним підходом до всього.

— Всюди знайдуться добрі люди, які допоможуть, нагодують і прихистять. Цікавтесь усім, що довкола вас, і завжди питайте “Чому?”

— Так можна більше дізнатися про країну. Не бійтесь зазирати місцевим у тарілки, щоб зрозуміти, чого смачненького з традиційних страв варто спробувати, — розповідає співачка.

Варіанти рейсів на зиму:

виліт з Києва — 500 гривень;

виліт зі Львова — 606 гривень;

виліт з Одеси — 791 гривня.

Можливість в’їзду: за наявності цифрового сертифіката про повну вакцинацію.

Середній цінник на проживання (за добу для однієї людини):

бронювання окремих апартаментів з кухнею через портал Airbnb: від 1300 до 2200 гривень;

бронювання через портал Booking.com: від 490 до 1400 гривень.

Проживання у спільній кімнаті хостела коштує в середньому 490–700 гривень, в окремому номері в готелі з власною ванною кімнатою — в середньому 1400–1800 гривень.

Барселона (Іспанія)

Ціна авіаквитків: від 598 до 1155 гривень за людину в одну сторону (січень — лютий, перевізник — Ryanair.

Барселона — тепле іспанське місто, яке взимку не буває холоднішим за 12–14 градусів вище нуля.

З різних куточків відкривається дивовижний вигляд на Середземне море, а саме місто стане збіркою вражень від казкової архітектури знаменитого Антоніо Гауді та готичних шедеврів родом з 14–15 століть.

Для фанатів футбольного клубу Барселона теж чудові новини: саме це місто — столиця іспанського футболу з однойменним стадіоном на 100 тисяч глядачів та музеєм.

Варіанти рейсів на зиму:

виліт з Києва — 904 гривні;



виліт з Одеси — 598 гривень .

Можливість в’їзду: за наявності сертифіката про повну вакцинацію.

Середній цінник на проживання (за добу для однієї людини):

Проживання у спільній кімнаті хостела коштує в середньому 337–500 гривень, в окремому номері в готелі з власною ванною кімнатою — в середньому 1200–1700 гривень.

Абу-Дабі (Об ’ єднані Арабські Емірати)

Ціна авіаквитків: від 655 до 1238 гривень за людину в одну сторону (січень — лютий, перевізник — Wizzair).

Абу-Дабі — ідеальний вибір для тих, хто хоче не просто тепла взимку, а справжнього літа. 25–28 градусів вище нуля — стандартна температура у цей сезон.

До того ж тут усі умови для пляжного відпочинку на березі Персидської затоки. Абу-Дабі точно розвіє міф про те, що відпочинок з враженнями можливий лише в Дубаї.

Крім того, віднедавна саме перельоти компаній лоукост дозволили дістатися еміратської столиці прямим рейсом цілком бюджетно.

Варіанти рейсів на зиму:

виліт з Києва — 655 гривень;

в иліт з Одеси — 851 гривня.

Можливість в’їзду: за наявності сертифіката про повну вакцинацію.

Середній цінник на проживання (за добу для однієї людини):

бронювання окремих апартаментів з кухнею через портал Airbnb: від 1756 до 2800 гривень;

бронювання через портал Booking.com: від 1400 до 1700 гривень.

В Абу-Дабі найбільш популярним видом розміщення є окремі номери в готелях, багато з яких розташовані неподалік від пляжів.

Насамкінець кілька варіантів онлайн-порталів, які дадуть змогу заощадити у подорожі:

визначні місця, куди можна потрапити абсолютно безкоштовно, і бюджетні місця, де можна смачно поїсти, можна відстежити у застосунку Foursquare;

онлайн-гід з орієнтування у місцевому транспорті, який значно дешевший за таксі — додаток Rom2Rio;

підшукати місцеві локації для додаткових вражень на будь-який гаманець можна у розділі Враження на порталі AirBnb.

Якщо тобі цих варіантів замало, щоб втекти з холодів у тепло, пропонуємо почитати про екзотичну Арубу. Лазурні пляжі та рожеві фламінго точно тобі сподобаються.