Приємний вояж: Мішель Андраде розповіла, як зробити свою подорож вдалою

Думки про подорож — завжди надихаючий процес, а от підготовка до неї — нервовий та відповідальний. Утім, саме від цього залежить якість та комфорт нашої мандрівки.
Підготувавшись до подорожі заздалегідь, ви убезпечите себе від багатьох неприємних несподіванок.
У цьому вам допоможуть поради від співачки та ведучої тревел-шоу Мішель Андраде, якими вона поділилась у своєму Instagram.
Пропонуємо від неї топ-5 лайфхаків щодо вдалої подорожі:
Неважливо, скільки годин ви маєте провести у польоті — дванадцять чи кілька. Це допоможе вам добре почуватися після приземлення.
Самотужки шукайте дешеві квитки, хороше житло та складайте список пам’яток, які хочете відвідати.
Заздалегідь завантажте фільми та книги, щоб вивчати у поїздці щось нове.
Як зазначає співачка, вона не любителька таких добавок. Однак при перельотах з країни в країну вони чудово її виручають.
Зазначимо, що мелатонін — це гормон сну, який бере участь у регулюванні циклів сну та неспання в організмі людини. Тож вживати його без рекомендації лікаря небажано.
Не бійтеся взяти мало речей! Насправді у поїздці не так багато й потрібно, а ще все можна докупити на місці.
Також нещодавно своїми секретами, як подорожувати під час карантину, поділилася екс-учасниця Холостяка Надін.