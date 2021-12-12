Приємний вояж: Мішель Андраде розповіла, як зробити свою подорож вдалою

Думки про подорож — завжди надихаючий процес, а от підготовка до неї — нервовий та відповідальний. Утім, саме від цього залежить якість та комфорт нашої мандрівки.

Підготувавшись до подорожі заздалегідь, ви убезпечите себе від багатьох неприємних несподіванок.

У цьому вам допоможуть поради від співачки та ведучої тревел-шоу Мішель Андраде, якими вона поділилась у своєму Instagram.

Пропонуємо від неї топ-5 лайфхаків щодо вдалої подорожі:

Пийте багато води

Неважливо, скільки годин ви маєте провести у польоті — дванадцять чи кілька. Це допоможе вам добре почуватися після приземлення.

Плануйте подорож

Самотужки шукайте дешеві квитки, хороше житло та складайте список пам’яток, які хочете відвідати.

Використовуйте час у дорозі з користю

Заздалегідь завантажте фільми та книги, щоб вивчати у поїздці щось нове.

Спробуйте мелатонін

Як зазначає співачка, вона не любителька таких добавок. Однак при перельотах з країни в країну вони чудово її виручають.

Зазначимо, що мелатонін — це гормон сну, який бере участь у регулюванні циклів сну та неспання в організмі людини. Тож вживати його без рекомендації лікаря небажано.

Не набивайте повну валізу

Не бійтеся взяти мало речей! Насправді у поїздці не так багато й потрібно, а ще все можна докупити на місці.

Також нещодавно своїми секретами, як подорожувати під час карантину, поділилася екс-учасниця Холостяка Надін.