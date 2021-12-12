Приятный вояж: Мишель Андраде рассказала, как сделать свое путешествие удачным

Мысли о путешествии — всегда вдохновляющий процесс, а вот подготовка к нему — нервный и ответственный. Впрочем, именно от этого зависит качество и комфорт нашего путешествия.

Подготовившись к нему заранее, вы обезопасите себя от многих неприятных неожиданностей.

В этом вам помогут советы от певицы и ведущей тревел-шоу Мишель Андраде, которыми она поделилась в своем Instagram.

Предлагаем топ-5 ее лайфхаков для удачного путешествия:

Пейте много воды

Неважно, сколько часов вы должны провести в полете — двенадцать или пару. Это поможет вам хорошо себя чувствовать после приземления.

Планируйте путешествие

Самостоятельно ищите дешевые билеты, хорошее жилье и составляйте список достопримечательностей, которые хотите посетить.

Используйте время в пути с пользой

Заранее скачайте фильмы и книги, чтобы учить в поездке что-нибудь новое.

Попробуйте мелатонин

Как отмечает певица, она не любительница подобных добавок. Однако при перелетах из страны в страну они здорово ее выручают.

Отметим, что мелатонин — это гормон сна, участвующий в регулировании циклов сна и бодрствования в организме человека. Так что употреблять его без рекомендации врача нежелательно.

Не набивайте полные чемоданы

Не бойтесь взять мало вещей! На самом деле, в поездке не так много и нужно, а еще все можно докупить на месте.

Также недавно своими секретами, как путешествовать во время карантина, поделилась экс-участница Холостяка Надин.