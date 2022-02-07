Подорожі та натхнення

Для відпочинку чи екстрених ситуацій: фрази англійською, які повинен знати кожен турист

Анжеліка Земцова, практикантка сайту 07 Лютого 2022, 12:32
Словник туриста
Фото: Pexels

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