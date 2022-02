Для відпочинку чи екстрених ситуацій: фрази англійською, які повинен знати кожен турист

Англійська наразі є найпоширенішою в Європі мовою. Жодна поїздка в європейські країни не обходиться без її використання.

Втім, якщо в вашому арсеналі англійських фраз є лише “Hello” та “I’m from Ukraine”, то це може завадити гарно провести подорож за кордоном.

Та не засмучуйтесь, вихід завжди є! Озброївшись декількома фразами з нашого списку, ви зможете стати своїм серед чужих.

Фрази, які допоможуть краще розуміти співрозмовника

Буває, що native speaker (носій мови) надто швидко говорить або вимовляє певні слова так, що ви не можете зрозуміти, з якої літери починається слово і що то за звук ви щойно почули.

Ми можемо запропонувати вам декілька базових фраз, які допоможуть краще розуміти співрозмовника.

Please speak more slowly — Будь ласка, говоріть повільніше.

Будь ласка, говоріть повільніше або Я нічого не зрозумів з того, що ви зараз проторохтіли. Цю фразу ви можете використати, коли не розумієте свого співрозмовника через те, що він говорить надто швидко. Попросіть його пригальмувати, він не образиться.

Could you write it down on paper, please? — Чи можете ви написати це на папері, будь ласка?

Ви запитали про назву вулиці, на якій розташований ваш готель, але не розумієте, як правильно її записати, щоб пояснити водію автобуса чи таксі, де вам потрібно вийти? Тоді ця фраза стане вам у пригоді.

Could you please spell that? — Продиктуйте по літерах, будь ласка.

Аналогічна до попередньої ситуація. Також цю фразу можна використовувати, коли ви не розчули або не розібрали ім’я співрозмовника.

Фрази, які допоможуть знайти потрібне місце

Одна з найпоширеніших проблем будь-якого туриста — знайти пункт призначення. Нижче пропонуємо перелік фраз, які вам знадобляться для того, щоб знайти потрібну адресу.

Where is/are… — Де знаходиться…

Універсальна фраза, яка допоможе вам дізнатися розташування будь-чого та будь-де.

Could you tell me how to get to the… — Чи не підкажете, як дістатися до…

Фраза, яка допоможе вам дізнатися шлях до потрібного місця.

Could you tell me where the bus/train station is? — Де розташований автовокзал/залізничний вокзал?

Якщо ви вже майже цілу годину шукаєте автовокзал або ж залізницю, але так і не знайшли, то не соромтеся використати цю фразу.

What time is the next bus to…? — О котрій годині наступний автобус до…?

Не знаєте, о котрій годині чекати наступний автобус до музею, в якому маєте нагоду побувати? Не переймайтеся, ця фраза допоможе вам дізнатися.

Where can I change money? — Де я можу обміняти гроші?

Дуже потрібна фраза для туристів, адже ніколи не знаєш, коли знадобиться обміняти рідні гривні на іноземну валюту.

Фрази, які знадобляться, якщо ви вирішили пообідати в кафе або ресторані

Часом культуру країни можна краще відчути саме в таких закладах. Тож не дивно, якщо ви захочете навідатися до ресторану та спробувати місцеву кухню.

How much is it? — Скільки це коштує?

Фраза, яку можна застосувати не лише в ресторані, але й будь-де. Обов’язкова до вивчення!

I would like some… — Я хотів би замовити…

Щойно ви вирішите, що саме хотіли б скуштувати, використайте цю фразу.

May I have the bill/check, please? — Принесіть, будь ласка, рахунок.

Офіціанте! Ми на вас чекаємо!

May I pay by a credit card? Or should I pay in cash? — Чи можу я розрахуватися кредитною карткою? Чи ви приймаєте готівку?

Базова фраза, якою ми користуємося ледь не щодня.

Фрази, які потрібно використовувати у разі екстреної ситуації

Ми не застраховані від негараздів, тому до цього завжди потрібно бути готовим.

May I use your phone? — Чи можу я скористатися вашим телефоном?

Без телефона як без рук, але всяке трапляється. Можливо, ви його загубили або залишили в номері готелю, а вам терміново потрібно подзвонити або ж зазирнути в Google-карти.

Can you help me? — Чи можете ви мені допомогти?

Якщо вам знадобиться якась допомога, то ви завжди можете використати таку просту для запам’ятовування фразу.

My … has been stolen — Мій … вкрали.

Життя — непередбачувана річ, тому потрібно краще слідкувати за своїми речами, а в разі чого звертатися по допомогу до людей.

I need a doctor! — Мені потрібен лікар!

Якщо вам стало зле, а поруч немає нікого знайомого, то звертайтеся до перехожих з цією фразою. Вони вам обов’язково допоможуть!

I am lost — Я загубився.

I am lost, як співали The Irrepressibles в пісні In This Shirt. Звертайтеся до людей з цією фразою, коли не знаєте, куди йти, щоб випадково не опинитися в іншому місті.

Ще декілька слів та виразів, які можуть знадобитися

airport — аеропорт

the bathroom, restrooms — вбиральня

restaurant — ресторан

museum — музей

hotel — готель

beach — пляж

embassy — посольство

cash machine — банкомат

grocery store — продуктовий магазин

tickets — квитки

taxi rank — стоянка таксі

rental — орендна плата

Can I book a room? — Чи можу я забронювати номер?

I’m leaving next week — Я їду через тиждень.

What is the total cost? — Скільки це коштуватиме в підсумку?

Is there anything cheaper? — Чи є щось дешевше?

Go straight (on) — Йдіть прямо.

Turn left — Поверніть ліворуч.

Turn right — Поверніть праворуч.

Cross the street — Перейдіть дорогу.

Тепер, коли у вас є базовий словник туриста, можна розпочати планування вашої подорожі в Європу.