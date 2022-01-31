Вітаємо на сафарі! Тарас Тополя кличе в екстремальні подорожі пустелею Марса-ель-Арам

Хочеш відчути себе володарем пустелі й зануритися в неймовірну казку, як Аладін? Тоді відпочинок на сафарі точно для тебе.

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя зі своєю родиною вже побували на екскурсії в пустелі. Сини співака випробували екстремальні перегони на квадроциклах і лишилися у захваті!

Відповідними фото виконавець та його дружина Alyosha поділилися у своїх соціальних мережах.

Не пасе задніх і зірковий татко — ганяє пустелею разом із синами.

А от Alyosha засмагає коло кактусів і не гає можливості фотографувати власних дітей.

Кому підійде відпочинок на сафарі?

Українці частенько обирають Єгипет для зимових подорожей. Це й не дивно, адже взимку на узбережжі Червоного моря значно спекотніше, ніж у рідній країні.

Ми розповімо тобі про сафарі та його види. Можливо, ти теж захочеш обрати такий відпочинок.

Сафарі — це спостереження за тваринами. Ще кілька десятків років тому те, що зараз вважається екзотичним відпочинком, було справжнім полюванням.

Люди ловили слонів, левів, зебр та інших тварин. Нині ж єдина зброя на сафарі — це фотоапарат.

Види сафарі

Сафарі буває різних видів.

Короткострокове — нетривала екскурсія у відкритих джипах з водієм.

Протягом кількох днів туристи подорожують саваною чи пустелею, а ввечері повертаються до готелю.

Такий вид відпочинку найпопулярніший у Непалі та Африці. Там в національних парках гід-водій показує екзотичних тварин і птахів.

Довгострокове сафарі (туризм по бездоріжжю) — найекстремальніший вид сафарі. Група туристів проїжджає близько три тисячі кілометрів за цілий тиждень.

Маршрут довгострокового сафарі залежить від побажань учасників.

Але не завжди сафарі — це джунглі.

В пустелі, де тварин дуже мало, можна розважати себе поїздкою на квадроциклах чи джипах.

Чи просто знаходити місця, які раніше були морем.

Як, наприклад, робила співачка Alyosha з дітьми та чоловіком.

Що потрібно для сафарі

Передусім знадобляться сміливість і цікавість, бажання відкривати для себе щось нове.

А ще треба мати хороший вестибулярний апарт та здоров’я, адже дорогою точно не буде аптек.

Тож не забудь взяти з собою мінімальну аптечку з тим, що тобі необхідно.

Це екіпірування та зручне взуття. Про екіпірування варто детальніше говорити з туроператором чи безпосередньо з гідом. Адже воно залежить від місцевості.

Місце для сафарі

Кенія — найпопулярніше місце для сафарі. Тут можна милуватися краєвидом на гору Кіліманджаро та спостерігати за жителями дикої природи: зебрами, жирафами, левами тощо.

Танзанія славиться національним парком Нгоронгоро. Цей парк називають домом великої п’ятірки: слона, носорога, лева, буйвола та леопарда.

Зімбабве — країна, на території якої живе понад тисяча різних тварин та понад чотириста видів птахів.

Тут точно є, на що подивитися, та поринути у світ природи.

Намібія — країна помаранчевих піщаних дюн та фантастичних пейзажів. Відчути себе володарем пустелі можна саме тут.

Також у національному парку Етоша живуть зебри, гієни, газелі, слони, рожеві фламінго і навіть рідкісні ангольські імпали.

А якщо ти віддаєш перевагу неактивному відпочинку і просто хочеш відпочити від буденності, тобі — на круїзний лайнер.

Раніше ми розповідали про плюси та мінуси круїзної подорожі.