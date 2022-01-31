Вітаємо на сафарі! Тарас Тополя кличе в екстремальні подорожі пустелею Марса-ель-Арам

Хочеш відчути себе володарем пустелі й зануритися в неймовірну казку, як Аладін? Тоді відпочинок на сафарі точно для тебе.
Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя зі своєю родиною вже побували на екскурсії в пустелі. Сини співака випробували екстремальні перегони на квадроциклах і лишилися у захваті!
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A post shared by Taras Topolia (@tarastopolia)
Відповідними фото виконавець та його дружина Alyosha поділилися у своїх соціальних мережах.
Не пасе задніх і зірковий татко — ганяє пустелею разом із синами.
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Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia)
А от Alyosha засмагає коло кактусів і не гає можливості фотографувати власних дітей.
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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)
Українці частенько обирають Єгипет для зимових подорожей. Це й не дивно, адже взимку на узбережжі Червоного моря значно спекотніше, ніж у рідній країні.
Ми розповімо тобі про сафарі та його види. Можливо, ти теж захочеш обрати такий відпочинок.
Сафарі — це спостереження за тваринами. Ще кілька десятків років тому те, що зараз вважається екзотичним відпочинком, було справжнім полюванням.
Сафарі — це спостереження за тваринами. Ще кілька десятків років тому те, що зараз вважається екзотичним відпочинком, було справжнім полюванням.
Люди ловили слонів, левів, зебр та інших тварин. Нині ж єдина зброя на сафарі — це фотоапарат.
Сафарі буває різних видів.
Короткострокове — нетривала екскурсія у відкритих джипах з водієм.
Протягом кількох днів туристи подорожують саваною чи пустелею, а ввечері повертаються до готелю.
Протягом кількох днів туристи подорожують саваною чи пустелею, а ввечері повертаються до готелю.
Такий вид відпочинку найпопулярніший у Непалі та Африці. Там в національних парках гід-водій показує екзотичних тварин і птахів.
Довгострокове сафарі (туризм по бездоріжжю) — найекстремальніший вид сафарі. Група туристів проїжджає близько три тисячі кілометрів за цілий тиждень.
Маршрут довгострокового сафарі залежить від побажань учасників.
Маршрут довгострокового сафарі залежить від побажань учасників.
Але не завжди сафарі — це джунглі.
В пустелі, де тварин дуже мало, можна розважати себе поїздкою на квадроциклах чи джипах.
В пустелі, де тварин дуже мало, можна розважати себе поїздкою на квадроциклах чи джипах.
Чи просто знаходити місця, які раніше були морем.
Як, наприклад, робила співачка Alyosha з дітьми та чоловіком.
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A post shared by ALYOSHA (@alyoshasinger)
Передусім знадобляться сміливість і цікавість, бажання відкривати для себе щось нове.
А ще треба мати хороший вестибулярний апарт та здоров’я, адже дорогою точно не буде аптек.
А ще треба мати хороший вестибулярний апарт та здоров’я, адже дорогою точно не буде аптек.
Тож не забудь взяти з собою мінімальну аптечку з тим, що тобі необхідно.
Це екіпірування та зручне взуття. Про екіпірування варто детальніше говорити з туроператором чи безпосередньо з гідом. Адже воно залежить від місцевості.
Кенія — найпопулярніше місце для сафарі. Тут можна милуватися краєвидом на гору Кіліманджаро та спостерігати за жителями дикої природи: зебрами, жирафами, левами тощо.
Танзанія славиться національним парком Нгоронгоро. Цей парк називають домом великої п’ятірки: слона, носорога, лева, буйвола та леопарда.
Зімбабве — країна, на території якої живе понад тисяча різних тварин та понад чотириста видів птахів.
Тут точно є, на що подивитися, та поринути у світ природи.
Намібія — країна помаранчевих піщаних дюн та фантастичних пейзажів. Відчути себе володарем пустелі можна саме тут.
Також у національному парку Етоша живуть зебри, гієни, газелі, слони, рожеві фламінго і навіть рідкісні ангольські імпали.
А якщо ти віддаєш перевагу неактивному відпочинку і просто хочеш відпочити від буденності, тобі — на круїзний лайнер.
Раніше ми розповідали про плюси та мінуси круїзної подорожі.