Добро пожаловать на сафари! Тарас Тополя зовет в экстремальные путешествия пустыней Марса-эль-Арам

Хочешь почувствовать себя обладателем пустыни и погрузиться в невероятную сказку как Аладдин? Тогда отдых на сафари точно для тебя.

Лидер группы Антитела Тарас Тополя со своей семьей уже побывали на экскурсии в пустыне. Сыновья певца попробовали экстремальную гонку на квадроциклах и остались в восторге!

Соответствующими фото исполнитель и его супруга Alyosha поделились в своих социальных сетях.

Не отстает и звездный отец — гоняет по пустыне вместе с сыновьями.

А вот Alyosha загорает возле кактусов и не теряет возможности фотографировать собственных детей.

Кому подойдет отдых на сафари?

Украинцы частенько выбирают Египет для зимних путешествий. Это и не удивительно, ведь зимой на побережье Красного моря гораздо жарче, чем в родной стране.

Мы расскажем тебе о сафари и его видах. Возможно, ты тоже захочешь выбрать себе такой отдых.

Сафари — это наблюдение за животными. Еще несколько десятков лет назад то, что сейчас считается экзотическим отдыхом, было настоящей охотой.

Люди ловили слонов, львов, зебр и других животных. Сейчас же единственное оружие на сафари — это фотоаппарат.

Виды сафари

Сафари бывает разных видов.

Краткосрочное — непродолжительная экскурсия в открытых джипах с водителем.

В течение нескольких дней туристы путешествуют по саванне или пустыне, а вечером возвращаются в гостиницу.

Такой вид отдыха самый популярный в Непале и Африке. Там в национальных парках гид-водитель показывает экзотических животных и птиц.

Долгосрочное сафари (туризм по бездорожью) — самый экстремальный вид сафари. Группа туристов проезжает около трех тысяч километров за неделю. Маршрут долгосрочного сафари зависит от пожеланий участников.

Но не всегда сафари — это джунгли. В пустыне, где животных очень мало, можно развлекать себя на квадроциклах или джипах. Или просто находить места, которые раньше были морем.

Как, например, поступала певица Alyosha с детьми и мужем.

Что нужно для сафари

Прежде всего, понадобятся смелость и любопытство, желание открывать для себя что-то новое.

А еще нужно иметь хороший вестибулярный апарт и здоровье, ведь на дороге точно не будет аптек.

Не забудь взять с собой минимальную аптечку с тем, что тебе необходимо.

Это экипировка и удобная обувь. Об экипировке следует подробнее говорить с туроператором или непосредственно с гидом. Она ведь зависит от местности.

Место для сафари

Кения — самое популярное место для сафари. Здесь можно любоваться красивым видом на гору Килиманджаро и наблюдать за жителями дикой природы: зебрами, жирафами, львами и т.д.

Танзания славится государственным парком Нгоронгоро. Этот парк называют домом “большой пятерки”: слона, носорога, льва, буйвола и леопарда.

Зимбабве — страна, на территории которой обитает более тысячи разных животных и более четырехсот видов птиц.

Здесь точно есть, на что посмотреть, и погрузиться в мир природы.

Намибия — страна оранжевых песчаных дюн и фантастических пейзажей, почувствовать себя обладателем пустыни можно именно здесь.

Также в национальном парке Этоша живут зебры, гиены, газели, слоны, розовые фламинго и даже редкие ангольские импалы.

А если ты предпочитаешь неактивный отдых и просто хочешь отдохнуть от обыденности, тебе — на круизный лайнер.

Ранее мы рассказывали о плюсах и минусах круизного путешествия.