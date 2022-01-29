Новые страны и множество впечатлений — Влад Яма в круизе, подойдет ли тебе такой отдых?

Недавно танцор Влад Яма вместе с женой и сыном отправился в морской круиз по Карибскому бассейну.

Двигаемся на Юг. Впереди пять новых стран и множество впечатлений! Но мы обязательно вернемся, — поделился Яма в своем Instagram.

Мы решили разобраться, чем привлекает туристов круизный отдых и какие подводные камни он может иметь.

Преимущества круизного отдыха

Не нужно ни о чем беспокоиться

Если ты планируешь самостоятельный отдых в нескольких странах, тебе нужно самому бронировать авиабилеты, отели, прокладывать интересный маршрут для себя и т.д.

В круизе единственное, что тебе нужно сделать — выбрать дату и маршрут. Обо всем остальном позаботятся вместо тебя. Этот вид отдыха объединяет и транспорт, и гостиницу, и питание, и развлечения на любой вкус.

Разнообразный отдых

Мы привыкли думать, что в круиз едут только по теплым южным маршрутам, однако это не так. Именно на лайнере можно добраться до самых отдаленных уголков планеты, где нет авиасообщения.

Хочешь почувствовать себя первооткрывателем Антарктики или исследовать Новую Гвинею? Добро пожаловать на борт!

А может, ты хочешь попробовать все развлечения на корабле? Вряд ли тебе это по силам. СПА, казино, теннисные корты, кинотеатры и театры, цирки, симуляторы серфинга, стены для скалолазания, гоночные трассы, лазерные бои, аквапарки, ночные клубы, торговые центры и многое другое не даст скучать.

Ну, а для тех, кто хочет просто коктейль и почитать книгу на палубе или лениво позагорать у бассейна, тоже есть хорошие новости. Это можно делать целыми днями.

Сплошная романтика

Конечно, никто не хочет себе такую романтику, как на Титанике, но все равно на борту невольно представляешь себя Розой Бьюкейтер или капитаном Джеком Воробьем.

Когда рутина засасывает тебя, приключения и свежие эмоции — вот что лечит душу.

Ну, ладно-ладно, мы расписали слишком идеальную картинку.

Теперь о ложке дегтя в бочке меда

Цены

На самом деле, цена такого вояжа зависит от многих факторов: количество дней в круизе, тип корабля и каюты, направление, время года и т.д. Цены за морские зарубежные круизы стартуют от 17 000 грн за человека и дальше уходят в космос.

Что касается количества дней, то обманчиво думать, что в круиз можно поехать только на месяц или больше. Подобных предложений не так уж много. Обычно это 3-21 день.

Однако в стоимость круиза не входят билеты до места старта и от места прибытия.

То есть если ты хочешь поехать в круиз по Карибскому бассейну, то сначала надо самостоятельно долететь до Флориды, США, откуда начнется путешествие. Так же по окончании тура придется лететь назад за свой счет.

Хотя, конечно, есть круизы речные. Например, по Днепру от Киева до Одессы или по Дунаю в направлении Вена — Братислава.

Отсутствие свободы

Тот плюс, о котором мы писали ранее, а именно отдых без забот, может стать серьезным недостатком для некоторых туристов.

Да, о тебе уже позаботились, распланировав время на борту и за бортом посекундно. Но вместе с тем ты чувствуешь себя птичкой в ​​золотой клетке, потому что в замкнутом пространстве не можешь быть полностью свободным, особенно если это долгосрочный круиз.

У лайнеров жесткий режим. Обычно они находятся в порту города днем, а ночью продолжают свой маршрут.

Поэтому человек не может задержаться дольше, побродить по улицам, сделать то, что не входит в план поездки. От группы туристов требуется максимум дисциплинированности.

Морская болезнь

Да, это достаточно очевидно, но не сказать об этом невозможно. Людям со слабым вестибулярным аппаратом не рекомендуется такой вид отдыха на воде.

Проблема в том, что так называемая морская болезнь может проявиться в любое время, даже если до этого ее никогда не было. Так произошло с победительницей шоу Холостяк-9 Дашей Квитковой в путешествии на Сейшелах.

Недавно она со своим мужем Никитой Добрыниным в четвертый раз улетела в отпуск за границу с маленьким сыном Львом. Читай, что рассказала Даша Квиткова об отдыхе с младенцем.