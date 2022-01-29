Путешествия и вдохновение

Новые страны и множество впечатлений — Влад Яма в круизе, подойдет ли тебе такой отдых?

Елена Яковлева, редактор сайта 29 января 2022, 20:00
Плюси і мінуси круїзної подорожі
Фото: Unsplash

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