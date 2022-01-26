Чувствуешь себя Последним героем: Квиткова об отдыхе с младенцем и мамской романтике

Недавно звездная пара Даша Квиткова и Никита Добрынин в четвертый раз улетела на отдых за границу с маленьким сыном Львом.

Раньше родители брали малыша во Францию, Турцию и Египет. Теперь молодая семья отправилась на Сейшелы на три недели.

В своем блоге в Instagram Даша делится всеми подробностями своего вояжа.

Райский отдых начался долгим и сложным перелетом. Однако на этом перипетии не закончились. У малыша активизировалось прорезывание зубов, что лишило покоя всю семью.

Когда локал-няня согласилась побыть с сыном, который после продолжительного плача через зубы заснул, мы вышли прогуляться по берегу и много нервно смеялись, — написала молодая мама.

На Сейшелах у Даши снова начался конъюнктивит, но чтобы добраться до врача, нужно было плыть на другой остров. Тогда вдруг у девушки проявилась морская болезнь, которой раньше не было.

Промелькнула мысль, что я беременна, потому что ощущение, как будто токсикоз, — поделилась Даша.

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Но, несмотря на все трудности, молодые родители сохраняют оптимизм и верят, что проблемы с детьми — не повод сидеть дома.

Путешествия с маленькими детьми — это как участие в Последнем герое. Каждый день тебя ждет новое испытание, лишь бы дожить до финального дня и не сойти с ума. Но в этом есть своя романтика, и нам это нравится.

Даже на отдыхе может все пойти не по плану, но это не повод расстраиваться и опускать руки.

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Когда смотришь на путешествия блогеров из соцсетей, тоже хочется поехать куда-то. Однако как им удается так часто летать за границу в условиях пандемии коронавируса?

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