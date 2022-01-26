Почуваєшся Останнім героєм: Квіткова про відпочинок з немовлям та мамську романтику

Нещодавно зіркове подружжя Даша Квіткова та Нікіта Добринін вчетверте полетіло на відпочинок за кордон з маленьким сином Левом.

Раніше батьки брали малюка у Францію, Туреччину та Єгипет. Тепер молода сім’я вирушила на Сейшели на три тижні.

У своєму блозі в Instagram Даша ділиться усіма подробицями вояжу.

Райський відпочинок почався довгим і складним перельотом. Проте на цьому перипетії не закінчилися. У малюка активізувалося прорізування зубів, що позбавило спокою всю родину.

Коли локал-няня погодилася побути з сином, який після тривалого плачу через зуби заснув, ми вийшли прогулятися берегом і багато нервово сміялися, — написала молода мама.

На Сейшелах у Даші знову почався кон’юнктивіт, але щоб дістатися лікаря, потрібно було плисти на інший острів. Тоді зненацька у дівчини проявилася морська хвороба, якої раніше не було.

Промайнула думка, що я вагітна, бо відчуття, наче токсикоз, — поділилася Даша.

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Але попри всі труднощі молоді батьки зберігають оптимізм та вірять, що проблеми з дітьми — не привід сидіти вдома.

Подорожі з маленькими дітьми — це як участь в Останньому герої. Щодня на тебе чекає нове випробування, аби тільки дожити до фінального дня і не збожеволіти. Але в цьому є своя романтика, і нам це подобається.

Навіть на відпочинку може все піти не за планом, але це не привід засмучуватися та опускати руки.

Фотощоденник Даші дивіться далі.

















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