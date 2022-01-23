Папаєві фреші замість кави — Педан про перлини Домінікани

Усе більше українців відкривають для себе екзотичні напрямки для подорожей, зокрема Домініканську Республіку.

Український телеведучий та блогер Олександр Педан нещодавно повернувся звідти й поділився цікавими фактами по цю казкову країну.

Про дорогу

Переліт з України в Домінікану триває 12 годин.

Тому Маріка з собою не брали. Наші діти важко переживають такі подорожі, вирішили зайвий раз не стресувати, — поділився Педан у себе в Instagram.

Про клімат

Зараз на острові волого і тепло. Температура вдень сягає +28 ℃, а вночі +24 ℃. Тому з собою варто взяти багато засобів для захисту від сонця, а на вечір — кофтинку чи навіть дощовик.

Одна частина Домінікани омивається Атлантичним океаном, інша — Карибським морем.

Педан та його дружина Інна жили на атлантичному боці острова, де постійно вирують хвилі. Маленьким дітям і тим, хто боїться бурхливої води, купатися в океані не варто.

Моя дружина заходила у воду буквально двічі. Якщо ви мандруєте з малечею, то шукайте готелі на узбережжі Карибського моря. Там море спокійніше й навіть тепліше.

Про харчування

У Домінікані є сім кліматичних зон, тому розмаїття фруктів, овочів, м’яса та риби дивує. Проте іноземці до такого не пристосовані.

Як казали гіди, на п’ятий-шостий день організм зазвичай дає збій, тому беріть якісь засоби для шлунку або від діареї, — попереджає телеведучий.

У домініканців є свій метод лікування розладів травлення — напій Мама Хуана. Це настоянка рому, вина та меду на місцевих корінцях, яка допомагає усунути біль у шлунку після їди.

Від багатого вибору фруктів і овочів голова йде обертом.

Я думаю, що в будь-якому готелі ананасові, кавунові, диньові, мандаринові, папаєві фреші — це, як попити кави, — коментує Педан.

Що з собою взяти

Олександр Педан радить брати з собою засоби від комарів, зокрема фумігатори, яких на острові немає.

Райський відпочинок можуть зіпсувати москіти, які менші за комарів, проте так само кусючі. Вони з’являються ввечері й можуть залітати в номер.

Місцеві засоби від комах коштують дорого.

Про готелі

На території готелю є мангрові ліси, у яких безліч черепах, ігуан, фламінго і павичів, — ділиться Олександр.

Зазвичай готелі мають велику територію, а всі пляжі державні. Тут немає парканів і можна довго прогулюватися береговою лінією.

Як потрапити у Домінікану

Країна одна з небагатьох, які не мають жодних ковідних обмежень при в’їзді на свою територію. Єдине, перед перетином кордону потрібно заповнити спеціальну форму.

Що подивитися на острові

Безумовно, любителям дикої природи та пригод варто відвідати національні парки Армандо Бермудеса та Три ока. Перший ідеально підійде для хайкінгу та кемпінгу, а другий — для неквапливої прогулянки в прохолодних печерах з озерами.

Тим, хто віддає перевагу урбаністичному туризму, сподобається столиця Домінікани — Санто-Домінго.

Там можна зайти в історичний музей Маяк Колумба та пройтися атмосферними вуличками Колоніального міста (Zona Colonial), яке збудували іспанці ще за часів конкістадорів.

А якщо вам набридне спека та метушня міста, завітайте у найбільший у країні ботанічний сад доктора Рафаеля М.Москосо, який знову подарує вам спокій та єднання з красою природи.

А якщо ви боїтеся далеких перельотів, пропонуємо прочитати інструкцію від екіпажу літака про те, що робити при падінні літака.