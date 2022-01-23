Папаевые фреши вместо кофе. Педан о жемчужинах Доминиканы

Все больше украинцев открывают для себя экзотические направления для путешествий, в частности Доминиканскую Республику.

Украинский телеведущий и блогер Александр Педан недавно вернулся оттуда и поделился интересными фактами об этой сказочной стране.

О дороге

Перелет из Украины в Доминикану длится 12 часов.

Поэтому Марика с собой не брали. Наши дети тяжело переносят такие путешествия, решили лишний раз не стрессовать, — поделился Педан у себя в Instagram.

О климате

Сейчас на острове влажно и тепло. Температура днем ​​достигает +28 ℃, а ночью +24 ℃. Поэтому с собой стоит взять много средств для защиты от солнца, а на вечер — кофту или даже дождевик.

Одна часть Доминиканы омывается Атлантическим океаном, другая — Карибским морем.

Педан и его жена Инна жили на атлантической стороне острова, где постоянно бушуют волны. Маленьким детям и боящимся бурной воды купаться в океане не стоит.

Моя супруга заходила в воду практически два раза. Если вы путешествуете с малышами, то ищите отели на побережье Карибского моря. Там море более спокойное и даже теплое.

О питании

В Доминикане есть семь климатических зон, поэтому разнообразие фруктов, овощей, мяса и рыбы удивляет. Однако иностранцы к такому не приспособлены.

Как говорили гиды, на пятый-шестой день организм обычно дает сбой, поэтому берите какие-то средства для желудка или от диареи, — предупреждает телеведущий.

У доминиканцев есть свой метод лечения расстройств пищеварения — напиток Мама Хуана. Это настойка рома, вина и меда на местных корешках, помогающая устранить боль в желудке после еды.

От обильного выбора фруктов и овощей голова идет кругом.

Я думаю, что в любом отеле ананасовые, арбузные, дыневые, мандариновые, папаевые фреши — это, как попить кофе, — комментирует Педан.

Что с собой взять

Александр Педан советует брать с собой средства от комаров, в частности фумигаторы, которых на острове нет.

Райский отдых могут испортить москиты, которые меньше комаров, но так же кусаются. Они появляются вечером и могут залетать в номер.

Местные средства от насекомых стоят дорого.

Об отелях

На территории отеля есть мангровые леса, в которых множество черепах, игуан, фламинго и павлинов, — делится Александр.

Обычно гостиницы имеют огромную территорию, а все пляжи государственные. Здесь нет заборов и можно долго прогуливаться по береговой линии.

Как попасть в Доминикану

Страна одна из немногих, не имеющих никаких ковидных ограничений при въезде на свою территорию. Единственное, перед пересечением границы нужно заполнить специальную форму.

Что посмотреть на острове

Безусловно, любителям дикой природы и приключений стоит посетить национальные парки Армандо Бермудеса и Три глаза. Первый идеально подойдет для хайкинга и кемпинга, а второй для неторопливой прогулки в прохладных пещерах с озерами.

Тем, кто предпочитает урбанистический туризм, понравится столица Доминиканы — Санто-Доминго.

Там можно зайти в исторический музей Маяк Колумба и пройтись по атмосферным улочкам Колониального города (Zona Colonial), который построили испанцы еще во времена конкистадоров.

А если вам надоест жара и суета города, посетите самый большой в стране ботанический сад доктора Рафаэля М.Москосо, который снова подарит вам спокойствие и единение с красотой природы.

А если вы боитесь дальних перелетов, предлагаем прочитать инструкцию от экипажа самолета о том, что делать при падении самолета.