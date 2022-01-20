Путешествия и вдохновение

Боитесь авиапутешествий? Экипаж самолета объясняет, как поступать в экстренных ситуациях

Елена Яковлева, редактор сайта 20 января 2022, 13:00
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Фото: Unsplash

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