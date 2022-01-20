Боитесь авиапутешествий? Экипаж самолета объясняет, как поступать в экстренных ситуациях

По статистике, самолет — самый безопасный вид транспорта. Но в случае падения он может погубить сотни жизней.

Мы пообщались с работниками Международных авиалиний Украины: пилотом Викторией Арделян и стюардессой Юлией Сизиковой о том, что делать пассажирам в экстренных ситуациях на борту самолета и как обезопасить себя. Просто на всякий случай.

Существуют ли более и менее безопасные места в самолете

Вы так долго ждали отпуска, и вот этот сладкий момент — покупка авиабилетов.

Конечно, каждый пассажир хочет обезопасить себя еще перед полетом, например, выбрав более безопасные места в самолете. Однако на самом деле это сделать невозможно, потому что таких просто не существует. Все места в самолете безопасные.

Конструктивными особенностями самолета не предусмотрены какие-либо особо безопасные места, — говорит пилот Виктория Арделян.

Единственное отличие сидений состоит в том, что они имеют разное расстояние друг от друга, поэтому некоторые более просторные и пассажиры чувствуют себя комфортнее.

Имеет ли значение одежда для полета

Собираясь в аэропорт, позаботьтесь не только о том, что положите в чемодан, но и о том, что вы наденете на рейс.

Для путешествия стюардесса Юлия Сизикова советует выбирать комфортную свободную одежду и обувь без каблука. Так будет легче во время длительных перелетов.

А еще комфортная обувь без шпилек может понадобиться в случае экстренной эвакуации из самолета, в частности с помощью надувного трапа.

Правда ли, что большие по габаритам самолеты безопаснее

Если вы подошли к трапу или рукаву самолета и увидели, что ваш воздушный транспорт достаточно миниатюрен как для железной птицы, не спешите волноваться.

Пилот рассказала, что габариты самолета влияют разве что на комфорт во время полета, потому что турбулентность на маленьких самолетах ощущается сильнее, чем на больших.

Однако в отношении технических характеристик все современные самолеты очень развиты и имеют много дублированных систем на случай отказа той или иной функции.

Почему взлет и посадка — самые опасные этапы полета

Вот вы сели на свое место, завелся двигатель гигантской машины. Но рано расслабляться, самое страшное впереди, говорите вы себе.

Действительно, взлет и посадка считаются наиболее опасными моментами, потому что стальная птица летит на небольшой скорости близко к земле. Это требует максимальной концентрации от экипажа.

Именно в эти моменты полет может осложняться метеорологической (погодной) и орнитологической (опасностью попадания птицы в двигатель) ситуацией или плотным трафиком на аэродроме.

Об этом рассказала Виктория Арделян.

Лучшее, что пассажир может сделать в начале полета — внимательно прочитать инструкцию, которая есть возле каждого сиденья, а также вытащить хотя бы один наушник, когда бортпроводники будут проводить инструктаж.

Запомните, где находится ближайший, а лучше, все аварийные выходы, потому что некоторые из них могут не использоваться, например, при посадке на воду.

Турбулентность VS неисправность самолета

Упс, началась тряска — ладошки потеют. Часто пассажиры могут путать нормальную турбулентность с неисправностью самолета. Но в чем разница?

В авиации различают слабую, умеренную и сильную турбулентность, турбулентность ясного неба и так называемые воздушные ямы, объясняет Виктория Арделян.

Обычно слабая турбулентность практически не чувствуется, бывает кратковременна и не вызывает дискомфорта. Умеренная и сильная турбулентность приводит к тряске или толчкам самолета.

Как правило, пилоты еще перед рейсом знают, на каком промежутке маршрута этого можно ожидать. Экипаж всегда включает табло Пристегнуть ремни, а бортпроводники просят не покидать пассажиров свои места.

Если вы попали в турбулентность, пусть даже сильную, не стоит паниковать. Самолет сконструирован таким образом, что она не влияет на его технические характеристики.

Но как не упустить момент, когда действительно что-то идет не по плану? Если в самолете отказал двигатель, пассажиры могут увидеть это из своих мест. Однако могут быть и другие ситуации, когда неисправность для пассажиров невидима.

При серьезных отказах систем самолета пилоты всегда извещают пассажиров о сложившейся ситуации и дальнейшем решении экипажа.

Самолет имеет многократное резервирование всех систем, что помогает быстро решить любую ситуацию, — комментирует пилот.

Что делать пассажиру в экстренной ситуации на борту

Юлия Сизикова отмечает, что самое главное — не паниковать и четко следовать указаниям экипажа. Все возможные экстренные ситуации на борту тщательно отработаны на специальных тренажерах.

Кроме того, пассажиру нужно положить все вещи на багажную полку.

Американский пилот Дэйв Инч, капитан Boeing 787, рассказал New York Post, что во внештатной ситуации стоит вытащить все из своих карманов, развязать галстук и снять обувь на высоком каблуке.

Дальше все будет зависеть от мастерства пилотов, рассказывает Виктория Арделян.

Автопилот может использоваться как в штатных, так и в внештатных ситуациях. Однако в экстренных случаях прежде всего срабатывают мастерство, навыки и опыт пилотов.

Экстренная посадка самолета

В нештатных ситуациях самолет могут посадить в ближайшем аэропорту, на воде или в других местах.

Если самолет успешно посадили, следует не вставать со своих мест до окончательной остановки самолета и не оставлять борт без команды членов экипажа, — рассказывает стюардесса.

Если самолет посадили на воду, главное правило — не надувать спасательный жилет внутри самолета, четко выполнять команды экипажа и помнить, где ближайший выход к вам.

А вдруг террористическая атака?

Все знают, что багаж пассажира и его самого проверяют в аэропорту. Если уже до полета пассажир ведет себя достаточно агрессивно или находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ему будет отказано в поездке.

Если же агрессия началась во время полета, то такому пассажиру будет сделано последнее предупреждение, а по прилету его будет ждать служба авиационной безопасности и полиция.

Если ситуация выходит из-под контроля, командир самолета может принять решение о немедленной посадке в ближайшем аэропорту по маршруту.

Такому пассажиру будет отказано в следующих путешествиях самолетами авиакомпании МАУ и партнеров, — рассказывает Юлия Сизикова.

Виктория Арделян уверяет, что кабина пилотов имеет конструктивные особенности, исключающие риск постороннего вмешательства и захвата самолета.

Испытывает ли страх экипаж самолета

И Виктория, и Юлия с уверенностью говорят, что не боятся полетов и всегда испытывают радость в предвкушении встречи с самолетами и пассажирами.

Однако все же придерживаются некоторых традиций:

Употребляют слово “крайний” вместо “последний”.

Не фотографируются перед рейсом.

Не зашивают форму и не пришивают пуговицы перед полетом.

Заблаговременно не спрашивают точное время посадки.

Приветствуют самолет, чтобы настроить его на хороший рейс — касаются ладонью или стучат по фюзеляжу самолета.

Желают коллегам приятного рейса и мягкой посадки.

Большинство людей любят путешествовать, но процесс подготовки может быть достаточно изнурительным. Сделав это заранее, вы обезопасите себя от многих неприятных неожиданностей.

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