Боїтеся авіаподорожей? Екіпаж літака пояснює, як діяти в екстрених ситуаціях

За статистикою, літак — найбезпечніший вид транспорту. Але у випадку падіння він може згубити сотні життів.

Ми поспілкувалися з працівницями Міжнародних авіаліній України: пілотесою Вікторією Арделян та стюардесою Юлією Сізіковою про те, що робити пасажирам в екстрених ситуаціях на борту літака та як убезпечити себе. Просто про всяк випадок.

Чи існують більш і менш безпечні місця в літаку

Ви так довго чекали на відпустку, і ось цей солодкий момент — придбання авіаквитків.

Звичайно, кожен пасажир хоче убезпечити себе ще перед польотом, наприклад, обравши більш безпечні місця в літаку. Проте насправді це зробити неможливо, бо таких просто не існує. Усі місця в літаку безпечні.

Конструктивними особливостями літака не передбачені якісь особливо безпечні місця, — говорить пілотеса Вікторія Арделян.

Єдина відмінність місць полягає в тому, що вони мають різну відстань одне від одного, тому деякі просторіші й пасажири почуваються комфортніше.

Чи має значення одяг для польоту

Збираючись в аеропорт, подбайте не лише про те, що покладете у валізу, але й про те, що ви вдягнете на рейс.

Для подорожі стюардеса Юлія Сізікова радить обирати комфортний вільний одяг та взуття без підборів. Так буде легше під час довготривалих перельотів.

А ще зручне взуття без шпильок може знадобитися у випадку екстреної евакуації з літака, зокрема через надувний трап.

Чи правда, що більші за габаритами літаки безпечніші

Якщо ви підійшли до трапу чи рукава літака й побачили, що ваш повітряний транспорт досить мініатюрний як на залізного птаха, не поспішайте хвилюватися.

Пілотеса розповіла, що габарит літака впливає хіба що на комфорт під час польоту, бо турбулентність на маленьких літаках відчувається сильніше, ніж на великих.

Проте щодо технічних характеристик, усі сучасні літаки дуже розвинені та мають багато дубльованих систем на випадок відмови тої чи іншої функції.

Чому зліт та посадка — найнебезпечніші етапи польоту

Ось ви сіли на своє місце, завівся двигун велетенської машини. Але зарано розслаблятися, найстрашніше попереду, говорите ви собі.

Справді, зліт та посадка вважаються найбільш небезпечними моментами, тому що сталевий птах летить на невеликій швидкості близько до землі. Це вимагає максимальної концентрації від екіпажу.

Саме в ці моменти політ може ускладнюватися метеорологічною (погодною) та орнітологічною (небезпекою потрапляння пташки у двигун) ситуаціями або щільним трафіком на аеродромі.

Про це розповіла Вікторія Арделян.

Найкраще, що пасажир може зробити на початку польоту — уважно прочитати інструкцію, яка є біля кожного сидіння, а також витягнути хоча б один навушник, коли бортпровідники проводитимуть інструктаж.

Запам’ятайте, де розташований найближчий, а краще, всі аварійні виходи, тому що деякі з них можуть не використовуватися, наприклад, при посадці на воду.

Турбулентність VS несправність літака

Упс, почалася тряска — долоньки пітніють. Часто пасажири можуть плутати звичайну турбулентність з несправністю літака. Але в чому різниця?

В авіації розрізняють слабку, помірну та сильну турбулентність, турбулентність ясного неба і так звані повітряні ями, пояснює Вікторія Арделян.

Зазвичай слабка турбулентність практично не відчувається, буває короткочасною та не викликає дискомфорту. Помірна та сильна турбулентність спричиняє тряску або поштовхи літака.

Здебільшого пілоти ще перед рейсом знають, на якому проміжку маршруту можна це очікувати. Екіпаж завжди вмикає табло Пристебнути ремені, а бортпровідники просять не покидати пасажирів свої місця.

Якщо ви потрапили у турбулентність, нехай навіть сильну, не варто панікувати. Літак сконструйовано так, що вона не впливає на його технічні характеристики.

Але як не проґавити момент, коли справді щось іде не за планом? Якщо в літака відмовив двигун, пасажири можуть побачити це зі своїх місць. Проте можуть бути й інші ситуації, коли несправність для пасажирів невидима.

При серйозних відмовах систем літака пілоти завжди сповіщають пасажирів про ситуацію, що склалася, та подальше рішення екіпажу.

Літак має багаторазове резервування усіх систем, що допомагає швидко вирішити будь-яку ситуацію, — коментує пілотеса.

Що робити пасажиру в екстреній ситуації на борту

Юлія Сізікова наголошує, що найголовніше — не панікувати та чітко виконувати вказівки екіпажу. Усі можливі екстрені ситуації на борту досконало відпрацьовані на спеціальних тренажерах.

Окрім того, пасажиру потрібно покласти всі зайві речі на багажну полицю.

Американський пілот Дейв Інч, капітан Boeing 787, розповів New York Post, що в позаштатній ситуації варто витягнути все зі своїх кишень, розв’язати краватку та зняти взуття на високих підборах.

Далі все залежатиме від майстерності пілотів, розповідає Вікторія Арделян.

Автопілот може використовуватися як у штатних, так і позаштатних ситуаціях. Однак в екстрених випадках передусім спрацьовують майстерність, навички та досвід пілотів.

Екстрена посадка літака

У позаштатних ситуаціях літак можуть посадити в найближчому аеропорту, на воді або в інших місцях.

Якщо літак успішно посадили, варто не вставати зі своїх місць до остаточної зупинки літака й не залишати борт без команди членів екіпажу, — розповідає стюардеса.

Якщо літак посадили на воду, головне правило — не надувати рятувальний жилет всередині літака, чітко виконувати команди екіпажу та пам’ятати, де найближчий вихід до вас.

А раптом терористична атака?

Усі знають, що багаж пасажира та його самого перевіряють ще в аеропорту. Якщо вже до польоту пасажир поводиться досить агресивно чи перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, йому буде відмовлено в подорожі.

Якщо ж агресія почалась під час польоту, то такому пасажиру зроблять останнє попередження, а по прильоту його чекатиме служба авіаційної безпеки та поліція.

Якщо ситуація виходить з-під контролю, то командир літака може ухвалити рішення про негайну посадку в найближчому аеропорту за маршрутом.

Такому пасажиру буде відмовлено в наступних подорожах літаками авіакомпанії МАУ та партнерів, — розповідає Юлія Сізікова.

Вікторія Арделян запевняє, що кабіна пілотів має конструктивні особливості, які виключають ризик стороннього втручання та захоплення літака.

Чи відчуває страх екіпаж літака

І Вікторія, і Юлія з упевненістю говорять, що не бояться польотів і завжди відчувають радість у передчутті зустрічі з літаками та пасажирами.

Проте все ж дотримуються деяких традицій:

Вживають слово “крайній” замість “останній”.

Не фотографуються перед рейсом.

Не зашивають форму та не пришивають ґудзики.

Завчасно не питають точний час посадки.

Вітаються з літаком, щоб налаштувати його на гарний рейс — торкаються долонею або стукають по фюзеляжу літака.

Бажають колегам приємного рейсу та м‘якої посадки.

Більшість людей люблять подорожувати, але процес підготовки може бути досить виснажливим. Зробивши це заздалегідь, ви убезпечите себе від багатьох неприємних несподіванок.

Читайте поради від співачки та ведучої тревел-шоу Мішель Андраде, як зробити подорож вдалою.