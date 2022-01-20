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Боїтеся авіаподорожей? Екіпаж літака пояснює, як діяти в екстрених ситуаціях

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Січня 2022, 13:00
Боїтеся авіаподорожей? Екіпаж літака пояснює, як діяти в екстрених ситуаціях
Фото: Unsplash

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