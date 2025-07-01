Відпочинок у Східниці: на що варто звернути увагу, крім мініральних джерел

Україна має багато мальовничих місць для відпочинку, одне із них — Східниця. Туди їдуть, щоб відпочити тілом та душею і, звісно, оздоровитися. Читай у матеріалі про відпочинок у Східниці і чим та можна зайнятися.

Що робити у Східниці: місця, які треба відвідати

Відпочинок у Східниці відомий мінеральними водами, але тут є й багато інших цікавинок. Саме розташування селища є комфортним для відпочинку і влітку, і взимку. Природні краєвиди завжди милують око. Але, крім природи, є й інші місця, які варто відвідати.

Меморіальний музей О. Стоцького

О. Стоцький є першовідкривачем Східницького родовища мінеральних вод. Музей розташовано у невеликому будиночку, який відремонтував і виділив під музей лікар Зиновій Крайчик.

В музеї можна побачити багато документів та фото, що нагадують про тридцятирічну боротьбу ентузіаста з бюрократією, який намагався довести, що джерела мають оздоровчу силу. Збереглися навіть особисті речі дослідника.

Ландшафтний парк Святого Пантелеймона Цілителя

У парку розташовані джерела №15 та №357. Його почали будувати ще у 2014 році, облаштування продовжується й дотепер.

Тут можна побачити численні історичні макети обладнання нафтогазовидобувної промисловості початку 20 сторіччя, що розташовані на колишньому нафтогазовому родовищі.

Миколаївська церква

Миколаївська церква — це архітектурна пам’ятка національного значення. Це кам’яна споруда, яка була побудована ще в 1695 році, її вже не раз реставрували.

Утім, це не заважає їй зберігати дух того часу. Церква розташована в с. Новий Кропивник за 5 км від смт Східниця.

Регіональний ландшафтний парк Стужиця

У цьому місці можна відчути усю красу та велич природи Карпат. Парк розташований на південному схилі гори Полонина Боржава.Тут прокладені стежки для прогулянок та місця для пікніків, де можна милуватися видами на гори та долину.

Національний природний парк Сколівські бескиди

Цей парк охоплює значну частину гірського масиву, який відомий своєю дивовижною красою та різноманітністю флори та фауни. У парку можна займатися пішим туризмом, велосипедними прогулянками, альпінізмом та навіть сплавами на байдарках по гірських річках.

Дрогобицька оборонна вежа

Цю споруду звели як оборонне укріплення на Замковій горі. Але, щоб побачити її, треба спланувати прогулянку містом Дрогобич, яке розташоване за 20 км від Східниці.

Заповідник Тустань

Це природний заповідник в Україні, розташований на території Східницького району. Його заснували, щоб оберігати унікальні природні комплекси Карпат та зберігати природно-історичну спадщину регіону. У заповіднику є усі необхідні умови для туристів.

Головною пам’яткою є скеля Тустань. Тут розташовані залишки стародавнього кам’яного міста-фортеці Тустань.

В Карпатах багато сіл, де можна відпочити. Раніше ми розповідали про відпочинок у селі Татарів.

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