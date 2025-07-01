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Відпочинок у Східниці: на що варто звернути увагу, крім мініральних джерел

Богдана Макалюк, журналістка сайту 01 Липня 2025, 15:30
Відпочинок у Східниці: що подивитися та чим зайнятися в курортному містечку
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