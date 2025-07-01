Отдых в Сходнице: на что стоит обратить внимание, кроме минимальных источников

Украина имеет много живописных мест для отдыха, одно из них — Сходница. Туда едут, чтобы отдохнуть телом и душой и, конечно, оздоровиться. Читай в материале об отдыхе в Сходнице и чем там можно заняться.

Что делать в Сходнице: места, которые нужно посетить

Отдых в Сходнице известен минеральными водами, но здесь есть и много других достопримечательностей. Само расположение поселка комфортно для отдыха и летом, и зимой. Природные виды всегда любуют глаз. Но кроме природы есть и другие места, которые стоит посетить.

Мемориальный музей О. Стоцкого

О. Стоцкий является первооткрывателем Сходницкого месторождения минеральных вод. Музей расположен в небольшом домике, который отремонтировал и выделил под музей врач Зиновий Крайчик.

В музее можно увидеть много документов и фото, напоминающих о тридцатилетней борьбе энтузиаста с бюрократией, который пытался доказать, что источники обладают оздоровительной силой. Сохранились даже личные вещи исследователя.

Ландшафтный парк Святого Пантелеймона Целителя

В парке расположены источники №15 и №357. Его начали строить еще в 2014 году, обустройство продолжается до сих пор.

Здесь можно увидеть многочисленные исторические макеты оборудования нефтегазодобывающей промышленности начала 20 века, расположенные на бывшем нефтегазовом месторождении.

Николаевская церковь

Николаевская церковь — это архитектурный памятник национального значения. Это каменное сооружение, построенное еще в 1695 году, его уже не раз реставрировали.

Впрочем, это не мешает ему сохранять дух того времени. Церковь расположена в с. Новый Кропивник в 5 км от пгт Сходница.

Региональный ландшафтный парк Стужица

В этом месте можно ощутить всю красоту и величие природы Карпат. Парк расположен на южном склоне горы Полонина Боржава. Здесь проложены тропы для прогулок и места для пикников, где можно любоваться видами на горы и долину.

Национальный природный парк Сколевские бескиды

Этот парк охватывает значительную часть горного массива, известного своей удивительной красотой и разнообразием флоры и фауны. В парке можно заниматься пешим туризмом, велосипедными прогулками, альпинизмом и даже сплавами на байдарках по горным рекам.

Дрогобычская оборонительная башня

Это сооружение возвели как оборонительное укрепление на Замковой горе. Но, чтобы увидеть ее, нужно спланировать прогулку по городу Дрогобыч, который расположен в 20 км от Сходницы.

Заповедник Тустань

Это природный заповедник в Украине, расположенный на территории Сходницкого района. Его основали, чтобы оберегать уникальные природные комплексы Карпат и сохранять природно-историческое наследие региона. В заповеднике есть все необходимые условия для туристов.

Главной достопримечательностью является скала Тустань. Здесь расположены остатки древнего каменного города-крепости Тустань.

В Карпатах много сел, где можно отдохнуть. Ранее мы рассказывали об отдыхе в селе Татаров.

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