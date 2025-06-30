Історії Інтерв'ю
Ексклюзив

“Чуєш, братику”: як виникає бойове братерство і чому це більше, ніж дружба

Марія Бондар, редакторка сайту 30 Червня 2025, 17:00
Братерство на фронті
Фото Сухопутні війська ЗС України / Facebook

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