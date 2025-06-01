Для тебе Психологія
Ексклюзив

Привиди війни або Як тригери та флешбеки наздоганяють військових після фронту, і що нам всім із цим треба робити

Марія Бондар, редакторка сайту 01 Червня 2025, 13:10
Перша психологічна допомога
Фото Pexels

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