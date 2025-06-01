Призраки войны или Как триггеры и флешбеки настигают военных после фронта, и что нам всем с этим нужно делать

Военные, которые прошли через боевые действия, часто возвращаются домой с невидимым извне грузом. Который, между тем, может обернуться психологическими вызовами, триггерами, которые не будут давать им спокойно жить.

Страхи прошлого могут возвращаться неожиданно: просто посреди улицы, если лопнул воздушный шарик, в собственной комнате, просто потому что тихо, или где-то громко засмеялся ребенок.

В рамках нашего спецпроекта с Реабилитационным центром БФ Милосердя та здоров’я мы продолжаем говорить о ментальном здоровье военных.

Психолог Центра Ольга Павленко поделилась с нами своим экспертным опытом и дала практические советы, как военным и гражданским реагировать на триггеры, как помочь с ними справиться.

Какие могут быть триггеры

Начнем с определения, что такое триггер, говорит Ольга. Это как спусковой крючок, который запускает определенный процесс. Начиная от чего-то прекрасного до замыкания в себе, страха, тревоги и тому подобное.

Если более научно, то триггер — это то, что вызывает у человека определенные переживания. Тригерит, значит провоцирует, дразнит. И они могут быть абсолютно разными, это все индивидуально. Ведь каждый человек уникален и имеет свой неповторимый жизненный опыт.

К слову, даже улыбки других людей, могут тригерить некоторых военных, потому что они их будут считывать как насмешки.

Или лопающиеся воздушные шарики, разумеется — фейерверки, громкий звук спортивных машин, гроза или сирена. Даже тишина может стать триггером.

Ольга вспоминает рассказы коллег-психологов, которые сталкивались с клиентами, которые, услышав фейерверк, просто бессознательно хватали жену и прятались под кровать. Реакция психики — выжить и защитить близких.

Вообще, триггер, не является чем-то плохим. Это то, что у конкретных людей, учитывая их особый опыт, запускает определенные процессы. Эти процессы могут быть как негативные, так и позитивные.

Представим ситуацию, предлагает психолог, демобилизованный военный решил устроиться на работу. Приходит на собеседование, а его ждет руководитель, которого зовут Степан Дед. И у военного это может быть положительным триггером, потому что у него лучший друг-побратим с таким псевдо — Дед. И у военного это на уровне позитива сработает — хороший знак. Поэтому не всегда триггер негативный.

В 2017 году благотворительный фонд режиссера Дэвида Линча выпустил видео под названием Sounds of Trauma о звуках войны. Зрители думали, что услышат реальные звуки войны, а оказалось, что это обычные звуки — будильник, стиральная машина, мяч. Эти звуки негативными никак не назовешь, но они могут стать триггерами, которые запустят негативный опыт военного.

Небольшое количество военных, которые сейчас приезжает домой на ротацию или в отпуск, очень тригерит детский смех. Казалось бы, это о радости, счастье, жизни, а человека после войны тригерит.

Важно, говорит Ольга, об этих вызовах говорить. Стоит объяснить жене (мужу): “я очень люблю наших детей, они наша жизнь, но именно сейчас меня тригерит”. То есть признать и сказать вслух. Далее минимизировать влияние триггера, не отстраниться от него, а уменьшить влияние, и только постепенно добавлять.

Военным, столкнувшимся с таким вызовом, следует помнить — избегание триггера не является условием того, что он снова не повторится. Со специалистом это все быстро прорабатывается, напоминает психолог.

Но и обществу нужно еще раз напоминать, чтобы не создавали дополнительных триггеров для военных. Не дрифтовали на улицах, не гоняли на мотоциклах, не запускали фейерверки.

Громкие звуки

Громкие звуки действительно могут быть триггером для военных, подтверждает Ольга. Конечно, далеко не у всех, и не все громкие звуки.

В ассоциативной памяти военнослужащих, которые находились в состоянии опасности, в зоне боевых действий, остаются те звуковые, визуальные, кинестетические моменты, которые запоминаются на уровне неосознанных процессов. То есть специально их не запоминают, но они все равно остаются в подсознании на долгое время.

Во время длительной опасности уровень эмоциональной чувствительности снижается. Эмоции как бы замораживаются. Потому что мозг таким образом, как бы оберегает человека, адаптирует, защищает, делает все, чтобы он выжил.

На фронте как будто нет места страху или тревоге. Большинство военных признает, что сначала страшно, а позже уже привыкают, адаптируются к взрывам, они становятся их реальностью, для военных это “безопасная реальность”, взрыв воспринимается как норма.

Наоборот, тишина в зоне активных боевых действий может восприниматься как предвестник чего-то нехорошего. Когда военный попадает в тихую безопасную местность — село, город или городок, и снова встречается с таким триггером, то реакция ощущения опасности может возобновиться. И, конечно, может вызвать бурную эмоциональную реакцию.

Сразу срабатывает одна из стратегий мозга — “бей, беги, замри”.

Можно привести такой пример из практики, добавляет Ольга. В мирном городе, далеком от зоны активных боевых действий, военный услышал сирену воздушной тревоги. Этот звук стал триггером, напомнил ему о каком-то травмирующем событии, запустил ответную реакцию, например, бегство, и он начал просто куда-то бежать. Для чего? Чтобы выжить, потому что когда-то на фронте, удалось выжить, значит и на этот раз удастся.

Триггер запускает симпатическую нервную систему, которая запускает эмоции — страх, раздражение. Только следом уже будут мысли, а после — автоматические действия. Поэтому все происходит в считанные секунды, человек не успевает поддаться критическому мышлению, действует молниеносно.

Но стоит отметить, что большинство военных не пугается, они понимают ситуацию. Само слово пугаться имеет много форм, кто-то будет бежать, кто-то заляжет, спрячется (под лавочку, например), у кого-то пойдут слезы.

Важно понимать, что такие реакции могут быть симптомами ПТСР, но у небольшого количества людей. Ориентировочно до 25% военных, если опираться на информацию от ученых, исследующих ПТСР и учитывая опыт других стран, объясняет Ольга.

Что такое флешбек

Флешбек — это возвращение или рецидивные воспоминания. Психологическое явление, при котором у человека возникают внезапные, часто очень сильные, повторные переживания прошлого опыта или какие-то элементы воспоминаний, рассказывает психолог.

Здесь важно понимать, что человек снова может переживать то, что он видел, слышал и чувствовал. Звуки, голоса, может физически чувствовать, что его кто-то касается. Соответственно реакция тела будет такой же, как тогда.

Флешбеки могут длиться от нескольких секунд до часа. Это индивидуально.

Представим, что у военного произошло такое рецидивное воспоминание, он может говорить: “не трогай меня”, тогда как люди вокруг будут четко видеть, что его никто не трогает. А он (она) будет это осязать. Они часто ощущают трупный запах, или какой-то еще неприятный, добавляет Ольга. Если в такой момент предложить военному воду, ему может показаться, что она имеет этот запах.

Людям вокруг может казаться, что это сумасшедший человек. Но очень важно понимать, что флешбек — не безумие, это реакция психики на травму, и с этим можно справиться. Конечно, если мы говорим о здоровом человеке, без шизофрении, допустим, говорит психолог.

Когда случается флешбек, человек как будто оказывается в эпицентре тех, прошлых событий, например, на поле боя, и реакция тела, физиология, будет такой же, как и тогда. Может сердце ускориться, человека, вероятно, бросит в пот, даже если холодно; онемение конечностей; дрожь пальцев или рук.

Когда случается флешбек, человек, как правило, чувствует себя напуганным, тревожным, уязвимым. После того как придет в себя, может захотеть побыть наедине с собой, изолироваться, это надо иметь в виду.

Природа флешбеков

Ольга рассказывает, что сейчас все еще продолжаются исследования этого явления. Существуют обобщенные теории.

Первая из них доказывает, что флешбек — это попытка мозга понять травмирующее событие. Сначала человек не постиг ту ситуацию, ведь мы не рождены для того, чтобы убивать и т.д., нынешняя эволюция немножко другая. И тогда мозг вроде бы пытается разобраться, сложить пазл — почему это произошло, как можно было избежать этой ситуации.

Согласно второй теории, флешбеки появляются тогда, когда мозг вроде бы нашёл сходства между ситуациями — той, которая происходит сейчас, и той, что была раньше. То есть опыт пережитой когда-то ситуации, как будто подсказывает — надо бежать, надо бояться, надо бороться. Мозг заставляет повторить то поведение, которое спасло жизнь в прошлый раз.

Иметь флешбеки может любой человек, переживший травматический опыт. Кто-то, может, потерял кота или собаку, и для человека это настолько травматично, что также могут происходить флэшбеки.

А также флешбеки могут быть одним из симптомов ПТСР — посттравматического стрессового расстройства. Но это могут утвердить или определить только специалисты.

Конечно, флешбеки могут быть и положительными, они не требуют проработки. Наоборот они позволяют нам повторно почувствовать какие-то приятные эмоции.

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Что делать родным

Рекомендация номер один для всех людей, говорит Ольга — быть осведомленными. Будут знания — будут действия, будет и результат. Читайте, смотрите интервью, анализируйте, обращайтесь к специалистам, спрашивайте, погружайтесь в тему.

Сейчас крайне необходимо формировать осведомленность, уверена психолог. Когда мы сдаем на права, все учат правила первой домедицинской помощи. Так же должно быть с первой психологической помощью.

Если, к примеру, любого на улице спросить — как сбить высокую температуру, большинство людей ответят, а если спросить как действовать, чтобы снять острую реакцию на стресс, апатию, истерику, ступор, вряд ли дождемся четкого ответа. Потому что долгое время у нас не было психологической культуры, она только формируется.

Поэтому если твой близкий человек в тылу испугался громкого звука, вам обоим стоит обратиться к специалисту. Потому что, люди все разные, и пугаться могут по-разному, о чем говорилось выше. Возможно, у человека паническая атака, тогда — это один вариант помощи, если ступор — совсем другой и тому подобное. В зависимости от конкретного запроса, будут соответствующие рекомендации, методики упражнения. Их сейчас очень много, и они работают. Однако волшебной таблетки, которая всем подходит, не существует, напоминает психолог.

Самое простое — родным людям нужно осознать, что происходит с их военным. Принять, не снимать на видео, не насмехаться, не обесценивать такую реакцию.

Не позволять себе фраз вроде “ты что, ссыкло, ты же на нуле был, ты сейчас в мирном городе, что с тобой, але, вставай”. Это фразы, которые действительно слышали военные и рассказывали о них психологу.

Стоит навсегда забыть и о стандартных клише: “все, успокойся; жизнь наладится; смотри, мы же все здесь в одинаковых условиях; у всех такое бывает; все проходит, и это пройдет”.

Существует такое понятие — первая психологическая помощь (ППД). Это совокупность мер общечеловеческой поддержки и практической помощи людям, которые испытывают в этом потребность, испытывают страдания. И именно такую первую психологическую помощь военнослужащему может оказывать любой человек, который осведомлен, необязательно специалист.

Если ты стал (-а) свидетелем, что военный, например, упал лицом на землю и накрыл голову руками, или куда-то спрятался, стоит подойти и начать разговаривать. Обязательно — не касаться и избегать фразы “кто вы такой?”, потому что военный может еще больше испугаться, подумает, что с ним (ней) совсем что-то не так.

Надо объяснить, что ты подошел (-ла) ради помощи. По возможности, получить от человека разрешение на оказание этой помощь. Говорить спокойным тоном. И тогда использовать общие протоколы. Кстати, они работают не только для военных.

Когда человек напуган, перестает дышать нормально, не хватает воздуха, задыхается. Поэтому, прежде всего — важно помочь сосредоточиться на равномерном дыхании. Это поможет восстановить контроль, будет способствовать уменьшению интенсивности того же флешбека.

Затем стоит использовать какой-то из способов заземления. Предназначенный для того, чтобы вернуть (заземлить) человека в настоящий момент. И одна из таких техник — сосредоточение на среде вокруг, используя пять органов чувств — звук, осязание, обоняние, вкус, зрение — обобщенный протокол 5-4-3-2-1.

Человек должен быстро и постепенно перечислить, те вещи, которые происходят прямо сейчас:

Пять вещей, которые видит вокруг;

вещей, которые вокруг; Четыре вещи, которые слышит в этот момент;

вещи, которые в этот момент; Три вещи, к которым может прикоснуться ;

вещи, к которым может ; Два запаха/аромата, которые сейчас чувствует ;

запаха/аромата, которые сейчас ; Одну вещь, которую может почувствовать на вкус. (можно дать человеку воды, мятную конфету, глоток кофе, и т.д.)

Когда человек в остром стрессе или панической атаке, он не контролирует себя. Это физиология, а с помощью подобных техник, мы можем ее вывести в контроль.

Если же говорить именно о родственниках, добавляет Ольга, в случае таких ситуаций необходимо сразу обращаться к специалисту, чтобы определить, что именно происходит и получить протоколы, которые будут работать именно для твоего близкого человека.

Что делать окружающим

Громкие звуки действительно могут быть триггером для военных, подтверждает Ольга. Конечно, далеко не у всех, и не все громкие звуки.

В ассоциативной памяти военнослужащих, которые находились в состоянии опасности, в зоне боевых действий, остаются те звуковые, визуальные, кинестетические моменты, запоминающиеся на уровне неосознанных процессов. То есть специально их не запоминают, но они все равно остаются в подсознании на долгое время.

Во время длительной опасности уровень эмоциональной чувствительности снижается. Эмоции как бы замораживаются. Потому что мозг таким образом, как бы оберегает человека, адаптирует, защищает, делает все, чтобы он выжил.

На фронте как будто нет места страху или тревоге. Большинство военных признает, что сначала страшно, а позже уже привыкают, адаптируются к взрывам, они становятся их реальностью, для военных это “безопасная реальность”, взрыв воспринимается как норма.

Наоборот, тишина в зоне активных боевых действий может восприниматься как предвестник чего-то нехорошего. Когда военный попадает в тихую безопасную местность — село, город или городок, и снова встречается с таким триггером, то реакция ощущения опасности может возобновиться. И, конечно, может вызвать бурную эмоциональную реакцию.

Сразу срабатывает одна из стратегий мозга — “бей, беги, замри”.

Пересказывай вслух четко и ясно рассказ человека, чтобы вернуть ему понимание ситуации. К примеру он (она) рассказывает: “когда завыла сирена (прогремел взрыв), я шел (-ла) по улице в аптеку…”. Тогда ты это повторяй и завершай историю: “когда завыла сирена, вы шли по улице в аптеку, а потом залегли под скамейку”. Просто без эмоций объяснить человеку, что произошло, почему он лежит на асфальте.

Далее необходимо человеку включить мышление, вернуть ощущение контроля. Например, попросить посчитать людей, стоящих или ходящих вокруг. Затем должны нормализовать состояние, говорить и объяснять ему (ей), что это нормально, что такая реакция на стресс — это норма.

А тогда найти какой-то ресурс. Важно, чтобы человек вспомнил, когда у него была травмирующая ситуация, совместить эти два события. То есть — тогда удалось выжить, справиться, и сейчас так же сможешь.

Ольга добавляет, что психологи сейчас используют действенные протоколы и опирается на опыт израильских или мировых экспертов, которые испытали эти методики в зоне активных боевых действий.

Помоги себе сам

Скорее всего, если у военного несколько раз произошел флешбек, ему (ей) надо признать, что пора обратиться к специалисту, спросить, что лучше с этим делать. Сейчас много тех, кто оказывает такую помощь, утверждает Ольга. Необязательно это должен быть психолог. Возможно, что и специалисты, отвечающие за морально-психологическое здоровье в армии, смогут дать рекомендации.

Главное чтобы военный четко осознавал свою потребность. Ведь может оказаться, что у него (нее) ПТСР, который будет ухудшать качество жизни. Специалист сможет корректно и быстро все проработать, объяснить, закрепить необходимые техники и приемы самопомощи и саморегуляции.

Если такой возможности нет, то можно использовать один из методов заземления плюс настраивать дыхание, которое, почти однозначно будет сбитым. Кто-то из ее клиентов военных, вспоминает Ольга, имеет с собой предмет, напоминающий о том, что он (она) на безопасной территории.

Психолог рассказывает как это работает. Допустим, военный всегда имеет с собой деревянный крестик, подаренный мамой, или игрушку, подаренную ребенком. Происходит флешбек, срабатывает реакция мозга — бежать, замереть или бить. Человек, скажем, бежит, а когда немного приходит в себя, берется за тот предмет и начинает себя успокаивать, дышать, говорить себе “я в безопасности, все хорошо…”

Ольга добавляет, что техник заземления немало, можно просто заглянуть в интернет и найти варианты, которые подойдут именно тебе. Но лучше все же найти возможности пойти к специалисту, ведь, возможно, эти проявления, лишь вершина айсберга и необходимо разбираться глубже.

С вызовами можно справляться даже простой ходьбой. Установленные 10 тысяч шагов в день, действуют прекрасно, уверяет психолог. Выделяется эндорфин, в целом улучшается ментальное здоровье.

Обязательно — это нормальный сон. Основная рекомендация — засыпать в тот же день, что и проснулись, выработать график. Большой процент проблем должен просто исчезнуть, уверена психолог. Потому что сон — это не отдых, это восстановление организма.

Также стоит найти и разобраться с техниками дыхания и заземления. Которые станут тебе огромной поддержкой.

А дальше сюда подключить питание, с которым также необходимо разобраться и настроить, ведь не исключены дефициты полезных веществ, которые ты недополучаешь.

Также стоит пересмотреть отношения. Потому что иногда они бывают такими, от которых человек теряет ресурс и его не хватает, чтобы бороться с триггером.

Не забывать ходить к специалистам, записываться на тренинги, например и в Центре БФ Милосердя та Здоров’я проводятся образовательные лекции для военных, заключает Ольга Павленко.

Этот материал является частью нашего совместного спецпроекта с Реабилитационным центром Милосердя та Здоров’я, который занимается физической и психологической реабилитацией ветеранов, действующих военных и их семей.

В ряде материалов мы будем рассказывать истории украинских военных, давать ценные советы от специалистов Реабилитационного центра как для военных, так и для гражданских.

Ведь общество должно обеспечить соответствующее отношение к защитникам и защитницам, а также условия, в которых им будет легче восстанавливаться, общаться и адаптироваться. Это сверхважно, и каждый и каждая из нас должна приложить к этому усилия.

А поддержать деятельность фонда Милосердия и здоровья можно тут.

Еще один материал нашего Спецпроекта о том, как разговаривать с военными, после возвращения с фронта, также может прояснить для тебя некоторые вопросы.

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