Який там секс у 45! Як розпалити пристрасть у парі і поглибити емоційну взаємодію

Чи виникало у тебе відчуття, що з віком, надто після 40 років, тобі хочеться менше сексу? Та й партнер не те щоб закликає до цього… Звісно, є купа проблем, які стоять на першому плані, тож власна насолода може програвати. Тут тобі і війна, і невизначеність, і постійні атаки, що не сприяє інтимним бажанням узагалі.

Та щоб не втрачати свій вогник у шлюбі чи парі, не варто нехтувати сексуальним життям. Навпаки, після 40-50 років воно може тільки покращитися, якщо знати, що робити.

Про всі тонкощі інтиму, урізноманітнення процесу і те, як змінюється секс із віком, Вікнам (vikna.tv) розповіла сексологиня Анастасія Науменко.

Чому з віком менше хочеться сексу

Звісно, подібний спад енергії та почуттів може спіткати не всі пари! Та чимало людей справді відкладають інтимне життя на “колись потім” після шлюбу, народження дітей, а надто коли діти виростають. Бо вже наче й не до цього!

Проте зменшення бажання є природним процесом. З віком лібідо зменшується як у жінок, так і в чоловіків. Сексологиня ділиться, що після 40 років відбуваються зміни на рівні організму.

Першочергово після 40 років у нас змінюється гормональний фон. У жінок стає менше естрогену та тестостерону, у чоловіків — тестостерону. Це все впливає на лібідо.

Нерідко на частоту сексу в парі впливають і фізіологічні питання, наприклад, еректильна дисфункція чи гормональні порушення, а також сухість, зниження чутливості, симптоми менопаузи, рівень тестостерону.

Сексологиня додає, що сильний вплив має і спосіб життя пари — якщо вони малорухливі, неактивні та безініціативні — цілком зрозуміло, що лібідо може бути низьким.

Лібідо виникає і росте, коли ми активні, заряджені, стежимо за здоров’ям, а також за своїм харчуванням. Тут дуже багато аспектів, які матимуть вплив на лібідо.

— Ну і, звісно, взаємодія, комунікація у парі! Якщо люди не працюють над стосунками, сексуальним життям, і не намагаються його урізноманітнити, зробити яскравим, то бажання також будуть знижуватися, — додає Анастасія Науменко.

Та попри всі старання й активність, пояснює фахівчиня, з віком сексу може бути менше, однак він стає значно якіснішим (за умови гармонії і щасливих стосунків). Адже люди поступово вивчають свої тіла, уподобання одне одного, глибшає емоційний зв’язок.

Також із часом ми можемо відкритіше говорити про те, що нам подобається, без відчуття сорому.

Як обговорити з партнером зміни у ліжку

У кожної пари є теми, обговорювати які страшно чи неприємно, соромно чи боляче. Питання сексу та уподобань може бути для багатьох людей незручним, адже не хочеться образити партнера, нав’язати йому комплекси чи розчарувати.

Однак без змін сексуальне життя приїдається, тож урізноманітнювати його потрібно. Підійти до розмови краще не під час процесу, а до нього. Варто обговорити те, чого тобі хотілося б додати / не повторювати / покращити. Розмову потрібно проводити у спокійній атмосфері, без звинувачень, образ чи двозначних фраз.

Я дуже раджу використовувати “Я-Повідомлення”. Бо коли ми починаємо будь-яку розмову про те, що хтось робить щось не так, або про те, що не подобається, люди закриваються, стають в оборону і, власне, цілі ми не досягаємо.

Я-Повідомлення — метод розмови спершу про почуття, наприклад, “Я відчуваю себе добре, коли (….)”, “Мені приємно, коли ти (…)”, “Мені б хотілося змінити (…)”. Так ми не звинувачуємо людину, і не ображаємо її, а висловлюємо те, що відчуваємо самі.

У момент сексу найкраще не піднімати таких питань, адже це матиме різке емоційне забарвлення. Партнер може сприйняти твої ідеї чи прохання як зауваження. Також під час сексу спроба поговорити про зміни може травмувати.

Як урізноманітнити секс 40+

Якщо у подружньому житті ви спробували багато, секс після 40-50 років краще урізноманітнювати все одно! Сексологиня Анастасія Науменко радить робити акцент на ніжність, глибшу тілесність.

Також варто спробувати масажні практики. Це буде чудовим вибором, адже розвиватиме вашу тактильність, відчуття, а натомість не вимагатиме якоїсь спортивної підготовки, як чимало пропозицій у камасутрі.

Можна додати базові іграшки з секс-шопів, масажні свічки.

Жінкам сексологиня радить не забувати про вправи Кегеля і працювати з м’язами тазового дна. Робити це краще з молодого віку. Це допомагатиме отримувати яскравіші відчуття.

— Можна спробувати поекспериментувати з позами, однак вибрати ті, які не матимуть великого навантаження. Краще робити більший акцент на глибину зв’язку, можна спробувати тантричний секс. Він теж дуже гарно впливає на стосунки і сексуальні стосунки, перш за все, в цьому віці, — додає сексологиня.

Також дуже важливою є турбота після сексу. Це можуть бути обійми, розмови, масаж чи інші види спільної діяльності, яка подобається вам обом. Це дає можливість проявити глибший емоційний зв’язок, позбутися тривожності, хвилювань після статевого акту, яку, до слова, мають 46% жінок і 41% чоловіків.

Що може впливати на секс

Сексологиня радить проводити одне з одним глибокі розмови на сексуальні теми. Також нині є багато ігор, практик, наприклад, 36 питань одне одному.

Вони стануть корисними і важливими не лише з погляду покращення інтимного життя, а й зможуть допомогти краще розуміти одне одного, дізнатися про партнера щось нове.

Якби можна було вибрати будь-кого у світі, кого б ти запросив на обід? Чи хотілося б тобі стати відомим? В якій галузі? Чи репетирував/-ла ти колись розмову, перед тим як зателефонувати? Яким для тебе є ідеальний день? Коли ти востаннє співав/-ла для себе? А для когось іншого? Уяви, що ти маєш можливість дожити до 90 років, а останні 60 з них мати або тіло, або розум себе 30-річного. Що ти вибереш? Чи є у тебе таємниче передчуття щодо того, як ти помреш? Що у нас є спільного: назви три речі? За що у своєму житті ти вдячний/-а найбільше? Якби можна було б змінити щось у своєму вихованні, що б це було? За три хвилини розкажи партнеру якнайбільше подробиць про себе. Якщо завтра можна було б прокинутися з новою рисою чи здібністю, що б це було? Якби тобі могли розповісти про твоє майбутнє, що б ти хотів/-ла знати? Чи є щось, про що ти давно мрієш? Чому це досі не вдалося втілити? Яке найбільше досягнення твого життя? Що ти найбільше цінуєш у дружбі? Який твій найкращий спогад? Який твій найгірший спогад? Якби ти знав (-ла), що за рік раптово помреш, що б ти змінив (-ла) у житті? Що для тебе дружба? Яку роль у твоєму житті відіграють любов та симпатія? Називайте по черзі по одній позитивній рисі одне одного. Назви по п’ять рис. Наскільки дружньою й теплою є твоя сім’я? Чи маєш ти відчуття, що твоє дитинство було щасливішим, ніж у більшості? Що ти думаєш про свої стосунки з матір’ю? Вислови три твердження, що починатимуться з “Ми…” Закінчи речення: “Я б хотів (-ла), щоби в мене була людина, з якою я розділив би…” Якби ти і партнер стали близькими друзями, що йому або їй важливо було б дізнатися. Скажи партнерові, що тобі в ньому чи в ній подобається. Це має бути те, що не можна сказати людині, з якою щойно познайомився. Коли у житті ти почувався (-лась) незручно? Коли ти востаннє плакав перед іншими? А на самоті? Що тобі вже подобається у партнері? Яка річ є надто серйозною, аби про неї жартувати? Якби цього вечора тобі потрібно було померти, не маючи змоги ні з ким поговорити, про що несказане ти б жалкував (-ла) найбільше? Чому тобі досі не вдалося цього сказати? У твоєму домі пожежа. Ти врятував (-ла) близьких, тварин, тож тепер маєш час на порятунок ще однієї речі? Що це буде? Чому? Смерть кого з твоїх родичів вразила тебе найбільше? Чому? Поділися особистою проблемою і запитай у партнера, як би він/вона її подолав/-ла. Якими, на думку партнера, є твої відчуття щодо проблеми, яку ти назвав (-ла)?

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Також добре працюватимуть спільні медитації, практики з дотиками.

У негативному плані на секс можуть впливати поширені труднощі: зниження лібідо, сухість слизової, болісність статевого акту у жінок, ректальні проблеми у чоловіків, а також втрата збудження, відчуття сексу без сенсу.

Це нормально, а не катастрофічно, — наголошує сексологиня.

У таких випадках потрібно звернутися до профільних лікарів — гінеколога, уролога, скористатися консультацією сексолога, аби максимально покращити своє інтимне життя.

Ідеальний варіант — робота в комбінації фізіологічної підтримки (лікування проблем, використання змазок тощо), і психологічної роботи — через тілесність, емоції, фантазії, сценарії.

Як змінюється секс із віком

— Найголовніше — потрібно знати, що з віком секс не стає гіршим, він стає інакшим. І треба шукати нові сильні сторони, а не сумувати за тим, що було раніше, — каже Анастасія Науменко.

Так, у нас можуть бути певні гормональні зміни, менша витривалість, питання щодо змазки, ерекції, однак в нас є набагато більше. У нас є досвід, завдяки якому ми розуміємо краще себе і партнера.

І саме завдяки досвіду ми можемо вивести секс на набагато вищий та якісніший рівень, який даруватиме більше задоволення.

Тож фокусуватися тут треба на глибині, а не на тому, що в нашому тілі відбулися якісь зміни.

Раніше ми розповідали, чому зникає лібідо у жінок.

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