“Не маю сексуального потягу. Що може бути причиною і що потрібно знати про жіноче лібідо?”

Жіночий статевий потяг, або як ще його називають — лібідо — одна з речей, про які варто говорити з дівчатами ще на початку підліткового віку.

Через відсутність фундаментальних знань інколи жінки сприймають низьке лібідо за його повну відсутність або вважають себе винними у тому, що не мають сексуального потягу до партнера. Про те, що потрібно знати кожній жінці про своє лібідо, чому воно виникає чи зникає і що таке “нормальне” лібідо, розповідає гінекологиня Юлія Мудра.

Що таке лібідо та чи є “нормальне” лібідо

— Такого поняття, як нормальне лібідо, немає. Адже іноді воно виникає спонтанно, іноді — приходить під час стимуляції.

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У будь-якому разі лібідо відрізняється у кожної жінки, воно індивідуальне. На нього може впливати ціла низка різних факторів у будь-якому віці.

Відсутність бажання сексуального контакту може виникати через напружений життєвий період, погіршення стосунків із партнером, менопаузу чи одразу після народження дитини.

Якщо ж ти помітила, що протягом останнього часу у тебе понижене лібідо — зверни увагу, чи достатньо в тобі енергії. Такі стани не є нормою, але вони не свідчать про захворювання. Також сексуальний потяг залежить від гормонального фону та менструального циклу жінки.

Судячи з досліджень, найбільше еротичний настрій проявляється у жінок майже відразу після закінчення менструації й помітно знижується в перші сім днів другої половини циклу.

До того ж частина жінок відчуває передменструальний синдром, який проявляється дратівливістю, емоційною і вегетативною нестійкістю, що також негативно позначається на бажанні близькості.

Що впливає на жіноче лібідо

По-перше, на еротичність та потяг впливає психоемоційний стан жінки. Якщо у її житті відбуваються негативні зміни, то про секс вона думатиме в останню чергу.

Проте окрім фізіології та психології теперішнього стану жінки, на становлення жіночого лібідо впливають також і безліч факторів, які могли бути у її житті ще в дитинстві:

особливості виховання або виховання в конфліктних сім’ях;

непідготовлений психосексуальний дебют;

дисгармонійні стосунки з партнером;

наявність несприятливих соціально-побутових умов;

стрес, депресія, тривожність;

відчуття втоми;

страх небажаної вагітності;

очікування негативних наслідків від близькості.

Також на жіноче лібідо впливають гормони нейроендокринної системи — на цьому також наголошують інші лікарі.

Жіночність, чуттєвість і в цілому перебіг жіночих сексуальних реакцій забезпечує рівень естрогенів, а саме естрадіолу, тому його недостатність позбавляє жінок потягу, а також погіршує стан репродуктивних систем організму.

Безпосередньо впливає на жіноче збудження тестостерон, і його недостатня кількість в організмі жінки може зменшити бажання близькості.

Важливе місце у формуванні жіночої сексуальності належить прогестерону, здатному справляти двоякий вплив. Помітне фізіологічне підвищення рівня прогестерону в другій половині менструального циклу сприяє максимальній сексуальності жінки.

На зниження збудження впливає вироблення пролактину під час вигодовування грудьми.

Усі ці гормони напряму залежать від менструального циклу жінки. Тож важливими для лібідо є саме стан гормонального фону жінки.

Що може провокувати зниження лібідо

Є процеси, які ти точно можеш контролювати, адже вони напряму впливають на рівень твого збудження.

Погане самопочуття внаслідок гінекологічних або будь-яких інших захворювань. Серед них — хронічні хвороби, які можуть повертатися. Приймання ліків типу антидепресантів, антигістамінних та знеболювальних препаратів, протисудомні ліки — такі медикаментозні препарати можуть порушити інтимне життя. До цього списку входять також і бета-блокатори, що призначаються при серцево-судинних захворюваннях. Приймання деяких видів оральних контрацептивів. Особливо це проявляється у молодих жінок.

Також відсутність сексуального потягу може означати, що ти просо не зацікавлений(-а) у сексі, й це — нормально! Про асексуалів, демісексуалів та аромантиків ми писали в нашому іншому матеріалі.

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