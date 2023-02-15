“Нет сексуального влечения. Что может быть причиной и что нужно знать о женском либидо?”

Акушер-гинеколог
Женское половое влечение, или как его называют — либидо — одна из вещей, о которых стоит говорить с девушками еще в начале подросткового возраста.
Из-за отсутствия фундаментальных знаний иногда женщины воспринимают низкое либидо за его полное отсутствие или считают себя виноватыми в том, что не имеют сексуального влечения к партнеру. Что нужно знать каждой женщине о своем либидо, почему оно возникает или исчезает и что такое “нормальное” либидо, рассказывает гинеколог Юлия Мудрая.
— Такого понятия, как нормальное либидо, не существует. Ведь иногда оно возникает спонтанно, иногда приходит во время стимуляции.
В любом случае либидо отличается у каждой женщины, оно индивидуально. На него может влиять целый ряд разных факторов в любом возрасте.
В любом случае либидо отличается у каждой женщины, оно индивидуально. На него может влиять целый ряд разных факторов в любом возрасте.
Отсутствие желания сексуального контакта может возникать из-за напряженного жизненного периода, ухудшения отношений с партнером, менопаузы или после рождения ребенка.
Если ты заметила, что в последнее время у тебя пониженное либидо — обрати внимание, достаточно ли в тебе энергии. Такие состояния не являются нормой, но они не свидетельствуют о заболевании. Также сексуальное влечение зависит от гормонального фона и менструального цикла женщины.
Судя по исследованиям, наиболее эротический настрой проявляется у женщин почти сразу после окончания менструации и заметно снижается в первые семь дней второй половины цикла.
Судя по исследованиям, наиболее эротический настрой проявляется у женщин почти сразу после окончания менструации и заметно снижается в первые семь дней второй половины цикла.
К тому же часть женщин испытывает предменструальный синдром, проявляющийся раздражительностью, эмоциональной и вегетативной неустойчивостью, что также негативно сказывается на желании близости.
Во-первых, на эротичность и влечение влияет психоэмоциональное состояние женщины. Если в ее жизни происходят негативные изменения, то о сексе она будет думать в последнюю очередь.
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Однако кроме физиологии и психологии состояния женщины, на становление женского либидо влияют также множество факторов, которые имели место в ее жизни еще в детстве:
Также на женское либидо влияют гормоны нейроэндокринной системы — это также подчеркивают и другие врачи.
Женственность, чувственность и в целом течение женских сексуальных реакций обеспечивает уровень эстрогенов, а именно эстрадиола, поэтому его недостаточность лишает женщин влечения, а также ухудшает состояние репродуктивных систем организма.
Женственность, чувственность и в целом течение женских сексуальных реакций обеспечивает уровень эстрогенов, а именно эстрадиола, поэтому его недостаточность лишает женщин влечения, а также ухудшает состояние репродуктивных систем организма.
Непосредственное влияние на женское возбуждение несет тестостерон, и его недостаточное количество в организме женщины может снизить желание близости.
Важное место в формировании женской сексуальности принадлежит прогестерону, способному оказывать двоякое воздействие. Заметное физиологическое повышение уровня прогестерона во второй половине менструального цикла способствует максимальной сексуальности женщины.
На снижение возбуждения влияет выработка пролактина при вскармливании грудью.
На снижение возбуждения влияет выработка пролактина при вскармливании грудью.
Все эти гормоны напрямую зависят от менструального цикла женщины. Поэтому важно для либидо именно состояние гормонального фона женщины.
Есть процессы, которые ты можешь точно контролировать, ведь они напрямую влияют на уровень твоего возбуждения.
Также отсутствие сексуального влечения может означать, что ты просо не заинтересован(-а) в сексе, и это — нормально! Об асексуалах, демисексуалах и аромантиках мы писали в нашем другом материале.
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