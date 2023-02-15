“Нет сексуального влечения. Что может быть причиной и что нужно знать о женском либидо?”

Женское половое влечение, или как его называют — либидо — одна из вещей, о которых стоит говорить с девушками еще в начале подросткового возраста.

Из-за отсутствия фундаментальных знаний иногда женщины воспринимают низкое либидо за его полное отсутствие или считают себя виноватыми в том, что не имеют сексуального влечения к партнеру. Что нужно знать каждой женщине о своем либидо, почему оно возникает или исчезает и что такое “нормальное” либидо, рассказывает гинеколог Юлия Мудрая.

Что такое либидо и есть ли “нормальное” либидо

— Такого понятия, как нормальное либидо, не существует. Ведь иногда оно возникает спонтанно, иногда приходит во время стимуляции.

Сейчас также смотрят

В любом случае либидо отличается у каждой женщины, оно индивидуально. На него может влиять целый ряд разных факторов в любом возрасте.

Отсутствие желания сексуального контакта может возникать из-за напряженного жизненного периода, ухудшения отношений с партнером, менопаузы или после рождения ребенка.

Если ты заметила, что в последнее время у тебя пониженное либидо — обрати внимание, достаточно ли в тебе энергии. Такие состояния не являются нормой, но они не свидетельствуют о заболевании. Также сексуальное влечение зависит от гормонального фона и менструального цикла женщины.

Судя по исследованиям, наиболее эротический настрой проявляется у женщин почти сразу после окончания менструации и заметно снижается в первые семь дней второй половины цикла.

К тому же часть женщин испытывает предменструальный синдром, проявляющийся раздражительностью, эмоциональной и вегетативной неустойчивостью, что также негативно сказывается на желании близости.

Что влияет на женское либидо

Во-первых, на эротичность и влечение влияет психоэмоциональное состояние женщины. Если в ее жизни происходят негативные изменения, то о сексе она будет думать в последнюю очередь.

Однако кроме физиологии и психологии состояния женщины, на становление женского либидо влияют также множество факторов, которые имели место в ее жизни еще в детстве:

особенности воспитания или воспитание в конфликтных семьях;

неподготовленный психосексуальный дебют;

дисгармонические отношения с партнером;

наличие неблагоприятных социально-бытовых условий;

стресс, депрессия, тревожность;

чувство усталости;

страх нежелательной беременности;

ожидание отрицательных последствий от близости.

Также на женское либидо влияют гормоны нейроэндокринной системы — это также подчеркивают и другие врачи.

Женственность, чувственность и в целом течение женских сексуальных реакций обеспечивает уровень эстрогенов, а именно эстрадиола, поэтому его недостаточность лишает женщин влечения, а также ухудшает состояние репродуктивных систем организма.

Непосредственное влияние на женское возбуждение несет тестостерон, и его недостаточное количество в организме женщины может снизить желание близости.

Важное место в формировании женской сексуальности принадлежит прогестерону, способному оказывать двоякое воздействие. Заметное физиологическое повышение уровня прогестерона во второй половине менструального цикла способствует максимальной сексуальности женщины.

На снижение возбуждения влияет выработка пролактина при вскармливании грудью.

Все эти гормоны напрямую зависят от менструального цикла женщины. Поэтому важно для либидо именно состояние гормонального фона женщины.

Что может провоцировать понижение либидо

Есть процессы, которые ты можешь точно контролировать, ведь они напрямую влияют на уровень твоего возбуждения.

Плохое самочувствие в результате гинекологических или любых других заболеваний. Среди них — хронические болезни, которые могут возвращаться. Прием лекарств типа антидепрессантов, антигистаминных и обезболивающих препаратов, противосудорожные лекарства — такие медикаментозные препараты могут нарушить интимную жизнь. В этот список входят также и бета-блокаторы, назначаемые при сердечно-сосудистых заболеваниях. Прием некоторых видов оральных контрацептивов. Особенно это проявляется у молодых женщин.

Также отсутствие сексуального влечения может означать, что ты просо не заинтересован(-а) в сексе, и это — нормально! Об асексуалах, демисексуалах и аромантиках мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!