Мир не вращается вокруг секса и романтики. Кто такие асексуалы, демисексуалы и аромантики

Секс, любовь, романтика, отношения, семья — жизнь многих людей оборачивается вокруг этого круга приоритетов. Вероятно, это продиктовано эволюцией и общественным устройством.

Наш мозг тысячелетиями хранил предубеждение, что человек должен быть в паре и хотеть секса. Иначе не сможет дать потомство. В результате это сделает его бесполезным, а популяция окажется под угрозой.

Также одна только мысль об одиночестве вызывает жалость, ведь раньше это означало верную смерть. Однако далеко не каждый нуждается в романтических отношениях. Более того, не каждый заинтересован в сексе — и это нормально.

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Для социума же приемлемо то, что приемлемо для большинства. Поэтому людей с другой сексуальной ориентацией и спектром сексуальности игнорировали или преследовали.

Хорошо, что времена изменились. Сейчас выделяют четыре вида ориентации: гетеросексуальность, гомосексуальность, бисексуальность и асексуальность.

Если о других ты мог/могла слышать многое, то что ты знаешь об асексуальности и ее спектрах? Мы расскажем, кто такие асексуалы, демисексуалы и ароматики.

Асексуальность

Есть люди, которых полностью устраивает одиночество. Они не нуждаются в романтических отношениях, не ищут партнера на всю жизнь и не ставят секс на пьедестал удовольствия — это асексуалы.

Если обратиться к научному определению, то асексуалом считается человек, который вообще не испытывает полового влечения к другим или оно совсем слабое. При этом такие люди способны влюбляться.

Данная ориентация считается редкой. Ученые предполагают, что асексуалов менее 1% от общей популяции. Однако это отнюдь не является отклонением.

Ранее такое поведение считалось девиацией, вызванной моральной травмой или проблемами со здоровьем. Понять то, что кому-то просто не нужен секс, было очень трудно, ведь желание и сексуальное влечение заложены в человеческих инстинктах.

По результатам многочисленных исследований стало понятно, что асексуальность относительно устойчива в течение жизни. Она не связана с уровнем половых гормонов, расстройствами сексуального поведения, травматическим сексуальным опытом в прошлом.

Хотя влечения к половой жизни асексуалы не испытывают, это не значит, что они не занимаются сексом или им чужды романтические чувства.

Кто-то занимается им из любопытства, из-за желания сделать приятно своему партнеру или по другим личным причинам.

Некоторые представители этой ориентации могут даже получать удовольствие от процесса. Для некоторых же любой сексуальный опыт будет неприятным и даже травматичным.

Демисексуальность

Асексуальность имеет разные спектры, где полное отсутствие сексуального желания на одной стороне, а аллосексуальность, где такое желание есть, — на противоположной.

Весь спектр между полной асексуальностью и аллосексуальностью называют серой сексуальностью. В этой зоне находится большое количество ориентаций и идентичностей.

Одной из них является демисексуальность. На спектре она лежит посередине меж этими предельными показателями. Это значит, что человек все же может захотеть полового контакта, однако при условии, что установлена близкая эмоциональная связь.

На внешность часто не обращается внимание. Если внешне человек излучает сексуальность для других, демисексуалы могут не найти это привлекательным.

Чтобы почувствовать сексуальное желание, им необходима эмоциональная зацепка в информации о человеке. Такое явление называют вторичным сексуальным влечением.

Однако нет четкого критерия относительно того, насколько хорошо демисексуал должен знать человека, чтобы почувствовать к нему половое влечение, и сколько времени должна формироваться эта связь. Ведь все эти факторы очень индивидуальны.

Можно годами дружить с демисексуальным человеком, но он никогда не почувствует сексуального или романтического влечения.

Аромантичность

Аромантики — это люди, которые не способны влюбиться в романтическом контексте. При этом они могут испытывать сексуальное влечение к другим и получать от процесса наслаждения.

Этим людям знакомо чувство любви, просто они не способны отличить платоническую форму, присущую в отношениях с родителями или друзьями, от любви в романтических отношениях.

Идентифицировать себя аромантиком может представитель любых сексуальных ориентаций. Ведь эта идентичность касается отсутствия романтического, а не полового влечения.

При том, что люди не способны идентифицировать в себе романтические чувства, они способны формировать квирплатонические отношения — разновидность близких интимных отношений, не носящих романтический характер.

Поэтому мысли о том, что такие люди бессердечны и не способны на эмоциональную связь и близость, стереотипны и не имеют ничего общего с действительностью.

Все ориентации нормальны и здоровы, однако многим трудно принять то, что существует что-то за пределами гетеросексуальности. Мы рассказали, как реагировать и говорить с подростком, если он представитель ЛГБТ.

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