Мой ребенок — представитель(-ница) ЛГБТК+. Как на это реагировать и говорить с подростком о важном

Для каждого родителя важным этапом является взросление и идентификация подростка в этом мире. При формировании личности формируется и гендер, внутренние чувства ребенка, а также восприятие мира и миром. В материале ты узнаешь, как говорить с ребенком о принадлежности к ЛГБТК+ и правильно на это реагировать, а еще как обсуждать чувства ребенка без травм для родителей и подростка.

Мой ребенок — представитель(-ница) ЛГБТК+. Как мне реагировать на это?

Детский психолог и психотерапевт Олег Следь ответил на все вопросы, которые родители часто стесняются задавать, а еще рассказал, какой должна быть здоровая реакция родителей на принадлежность ребенка к сообществу ЛГБТК+.

В подростковом возрасте ребенок узнает себя и исследует для того, чтобы утвердить свою сексуальную идентичность или определенные предпочтения. Следует знать, что не все люди, имеющие ту или иную сексуальную ориентацию, принадлежат к ЛГБТК+.

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Психолог говорит, что в Украине в большинстве случаев реакция на принадлежность детей к сообществу ЛГБТК+ не всегда совпадает с полным принятием.

Такую реакцию можно встретить очень редко, ведь эти темы еще достаточно тонки для нашего общества, — отмечает психолог.

Если ребенок решил поделиться своими ощущениями с родителями, здоровая реакция должна быть такой:

Не “нападай” на ребенка. Есть разные защитные механизмы нашей психики, среди которых и нападение. Но люди, сумевшие создать семьи, родить и воспитать детей, могут овладеть своей реакцией. Выслушай. Услышь все, что хочет сказать ребенок, но не спрашивай скрупулёзно о каждом интересующем тебя моменте. Такие вопросы могут загнать ребенка в тупик и заставить бояться рассказывать что-то родителям вообще. Поинтересуйся в корректной форме, что чувствует ребенок. Это могут быть такие вопросы: “Что ты чувствуешь?”, “Откуда ты узнал(-а) об этом?”, “Что ты об этом знаешь?”

Если ты еще не определился(-лась) с тем, что тебя интересует, дай себе и ребенку время на обдумывание сказанного и услышанного.

Если родители не понимают, что делать дальше, не могут овладеть собой, нужно обратиться к психологу. Никакого интернета! — говорит психолог Олег Следь.

Часто для родителей в Украине принадлежность ребенка к ЛГБТК+ становится шоком и незаурядным стрессом. В таком состоянии они способны думать в самую страшную сторону и поступать неуместно. Если ты сомневаешься, все ли понимаешь, и не знаешь, как реагировать адекватно, посети психолога.

Как корректно обсуждать с ребенком вопросы самоопределения, гендера, чувств

Чтобы не травмировать чувства ребенка, следует знать, как правильно обсуждать вопросы самоопределения подростка, гендерной принадлежности, чувств, восприятия себя и другие.

Интересоваться своим ребенком важно. Но это не должно выглядеть, как мама-квочка, которая бегает за своим цыпленком и наседает на него, — объясняет психолог.

Если ты хочешь задать вопросы, касающиеся личного ребенка, сначала спроси, может ли / хочет подросток обсуждать это вообще, когда бы он (она) мог (могла) это обсудить. Скажи ребенку, о чем тебе хотелось бы говорить и что для тебя это важно.

Используй Я-сообщения во время разговора с подростком, например: “Мне интересно”, “Я (не) понимаю”, “Для меня важно”.

Психолог объясняет, что такой метод общения не переносит вопрос на подростка, а ставит его со своей позиции. Сравни два кардинально разных варианта общения:

Мне интересно, что ты чувствуешь к своему полу? — Приемлемый вариант. Вы что там за ручки держитесь? — Неприемлемый вариант.

Если ни подросток, ни родители не понимают своих чувств, обратитесь к психологу. Но это нужно делать отдельно, а не вместе, — подчеркивает детский психолог.

Почему не стоит навязывать ребенку шаблоны “традиционных” отношений?

Родители могут вообще никогда не принять принадлежность ребенка к ЛГБТК+, но это не должно влиять на проявление любви родителей к детям.

Восприятие принадлежности к ЛГБТК+ сообществу чем-то болезненным — проявление пережитков прошлого, где все неизвестное считалось враждебным и представляющим опасность. Психолог называет это историческими остатками восприятия.

Защитный механизм человека воспринимает все неизвестное как вредное и угрожающее жизни или здоровью. Если человек не осведомлен в этой теме, его будут пугать любые вопросы.

Навязывать ребенку “традиционные” отношения нельзя. Ведь родители опираются на свой (часто гетеросексуальный) опыт, больше встречающийся в обществе. А посоветовать ребенку, имеющему другой опыт, что-то действительно полезное часто не удается.

Родители, конечно, могут искать дополнительную информацию, чтобы помочь ребенку, но будет ли эта помощь хорошим советчиком, как строить отношения с другим человеком, вопрос риторический.

Например, модель гомосексуальных отношений в Украине встречается достаточно редко, из-за чего она не может сформироваться в том виде, в каком должна быть. Поэтому начинается ориентир на “общепринятый” шаблон.

Из-за навязывания у подростка будет расти сопротивление, а с сопротивлением будет расти недоразумение между родителями и ребенком. У каждого свой опыт, потому не стоит пропагандировать его ребенку.

Что делать, если не все члены семьи принимают позицию ребенка?

Олег Следь, исходя из собственного опыта, рассказал, что часть родителей, узнав о гендере ребенка, пугаются и испытывают шок. Это не общая тенденция.

Психолог работает с ребенком и родителями по отдельности, помогает им коммуницировать адекватно, не травмируя друг друга.

Если ты знаешь, что родственники точно не воспримут эту информацию, ты можешь помочь ребенку отстоять собственные границы. Во время семейных посиделок часто бывает так, что на тебя сыплются неуместные и бестактные вопросы, которые вообще не должны волновать кого-либо, кроме тебя или ребенка.

Чтобы помочь подростку отстоять собственные границы, спроси у тех, кто набрасывается на ребенка, такое:

Почему это тебя так волнует? Каким образом тебя это касается?

Ребенку важно знать, что его Я касается только его. Никто не может повлиять на то, кого любит ребенок, с кем хочет быть, что должен чувствовать.

Когда задают подобные негативные вопросы, подростки должны отличать, касается ли это его (ее), или того, кто такие вопросы ставит от непонимания и внутреннего несогласия. Важно понимать, что ты знаешь свое право и чувствуешь, что должен(-а).

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