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Мой ребенок — представитель(-ница) ЛГБТК+. Как на это реагировать и говорить с подростком о важном

Анастасия Грубрина, редактор сайта 20 января 2023, 19:00
Як говорити з дитиною про належність до ЛГБТК+ — поради психолога
Фото: Pexels

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