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Моя дитина — представник(-ця) ЛГБТК+. Як на це реагувати і говорити з підлітком про важливе

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Січня 2023, 19:00
Як говорити з дитиною про належність до ЛГБТК+ — поради психолога
Фото: Pexels

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