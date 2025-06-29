Для тебе Батьківство

Дівчата з викруткою, хлопці з пилосмоком: як виховати дитину без гендерних стереотипів

Марія Бондар, редакторка сайту 29 Червня 2025, 10:00
Батьківство без гендерних стереотипів
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь