Розповіді

Єдина пілотеса у ЗСУ. Історія Катерини, яка керує гелікоптером Мі-8

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Травня 2025, 20:00
пілотеса гелікоптера Мі-8
Соломія Дебопре
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11-річна етноблогерка виготовляє унікальні листівки, які перетворюють у донати

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