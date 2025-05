Единственная пилотесса в ВСУ. История Екатерины, которая управляет вертолетом Ми-8

Во время разговора с военными из одной из украинских бригад авиации мне рассказали, что женщин-пилотесс у нас на самом деле немного. А если точнее — одна.

Через некоторое время девушку разыскали журналисты The New York Times и рассказали больше! Что следует знать о единственной пилотессе в украинском войске — рассказываем и мы.

Этот материал является частью спецпроекта Вікон под названием Невидимі жінки.

В авиации очень мало женщин: пилотесса вертолета о своей работе

Екатерина — единственная боевая пилотесса вертолета. Она служит в 18-й бригаде армейской авиации. Девушка имеет звание старшего лейтенанта. К бригаде она присоединилась во время полномасштабной войны в 2023 году. Но выполнять боевые задания стала в прошлом году, осенью 2024.

Сейчас она работает вторым пилотом и штурманом вертолета Ми-8. Репортаж проходил на вертолетной базе на Востоке страны. После боевого вылета, когда россияне запускали ракеты по нашей земле, приземляется вертолет Екатерины.

Из кабины вертолета выходит девушка с макияжем, маникюром и курткой в ​​руках. Позже Катя рассказывает журналистке, что мужчины вокруг всегда хотят защитить ее, но она не девочка, которая нуждается в помощи.

Из-за полномасштабной войны в стране продолжается кадровый голод и нехватка рабочих рук, поэтому женщины овладевают “мужскими” профессиями. Они приобщаются активно и в войско, выбирая профессии, на которые раньше их бы никто не допустил.

Полномасштабная война увеличила количество женщин в армии на 20%. Но многие из них рассказывают, что добиваться желаемых должностей и эффективности мешают сексизм и командиры “старой советской закалки”. Такая ситуация не везде, но она до сих пор массовая.

На боевых должностях в ВСУ служат около 5 тысяч женщин. Екатерина среди них. Она рассказывает, что хочет, чтобы в авиацию приходило больше женщин. Она была единственной девушкой среди 45 мужчин в летной школе.

Я стараюсь подбадривать их (женщин — ред.) и говорю им, что они справятся.

Екатерина и сама часто сталкивается со стереотипами и заниженными ожиданиями насчет своих способностей.

Так происходит в любой профессии, если ты женщина, а не только в армии.

Ее отец служил офицером на военно-воздушной базе, поэтому Катя вдохновилась им. А еще в детстве ее покатали на Ми-8. Тогда она уже знала, кем хочет стать.

В 16 лет она поступила в Харьковский национальный университет воздушных сил и была там единственной девушкой. Тогда ее спросили, что она здесь забыла, и сказали, что это не место для девушек. Но такие реплики не угасили желания работать в небе.

Инструктор на вертолетных тренажерах сказала ей, что все получится. Теперь у Екатерины уже более 30 успешных боевых вылетов. Перед ними девушка всегда заплетает волосы, чтобы не мешали. В мужской форме садится в вертолет.

Обсуждается маршрут полета. Теперь девушка обустраивается в кресле вертолета и готовится ко взлету. 26-летний командир рядом запускает процесс. Команда проверяет навигацию и взлетает на задание холодным утром. Лететь приходится над деревьями, чтобы не заметил враг.

Я никогда не нервничаю во время полета. Все тяжкие мысли могут прийти до или после полета. Во время вылета мой разум ясен, — говорит Катя.

Вылеты показывают, насколько Украина и ее пейзажи красивы. А линия фронта на этом фоне выжженая и черная. После боевых вылета Катя смотрит фильмы с побратимами.

