День ССО Вооруженных Сил Украины: когда отмечают и какая история праздника

За время полномасштабной войны для большинства украинцев стали близки все праздники, связанные с военными. В частности, профессиональный праздник отмечают и ССО — когда День Сил специальных операций ВСУ, какова история праздника и традиции празднования, рассказываем дальше в материале.

День сил специальных операций: дата празднования

Силы специальных операций (ССО) являются одним из самых молодых родов войск в украинской армии. Часто бойцы выполняют самые сложные задачи.

Профессиональный праздник бойцы ССО начали отмечать с 2016 года. В настоящее время этот род войск считается современной составляющей Вооруженных сил Украины и военной элитой страны.

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День ССО традиционно отмечают 29 июля. В 2024 году День ССО выпал на понедельник.

День ССО: история праздника

Силы специальных операций как род украинских войск появились в 2007 году. Тогда войско называлось Управление ССО, и в таком формате просуществовало до 2012 года.

С 2016 года Силы специальных операций стали отдельным и одним из самых молодых родом войск: младшими являются только Силы беспилотных систем, которые создали в 2024 году.

В том же 2016 тогдашний верховный главнокомандующий Петр Порошенко подписал указ о профессиональном празднике для ССО, который ежегодно отмечают 29 июля.

Среди обязанностей ССО:

меры правового режима военного и чрезвычайного положения;

военные информационно-психологические операции;

защита жизни граждан и объектов госсобственности за пределами Украины;

участие в борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков;

организация и поддержание действий движения сопротивления;

борьба с терроризмом и пиратством;

безопасность морского судоходства Украины;

международное военное сотрудничество.

Символика ССО

Символика Сил специальных операций имеет очень давние корни и глубокое значение. По легенде, покровителем ССО является киевский князь Святослав Храбрый. Его золотой двузуб также стал частью символа ССО.

Люди верили, что казаки — украинские бойцы — во время боя с врагом превращались в волков и ловили стрелы.

Лозунг Сил специальных операций — Іду на Ви!

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