Напомни о заботе и поддержке. Идеи подарков для военного на любой бюджет

Благодарность военным иногда сложно выразить одними словами. Особенно, когда у кого-то из них день рождения или какой-нибудь профессиональный праздник. Тогда возникает вопрос, что подарить военному.

Это может быть просто хороший знакомый, давний друг, или это весь твой мир, который ты любишь всем сердцем. Во всяком случае, тебе хочется еще раз поблагодарить этого человека и сделать что-то приятное для него.

Вікна собрали для тебя максимально разнообразную подборку идей подарков для военных на любой бюджет, ведь не у всех есть средства на любой презент, а потребностей может быть немало. Кроме того, ты сможешь выбрать вариант подарка для либо-кого независимо от уровня близости ваших отношений.

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Украшение с гравировкой

Сначала этот вариант может смотреться довольно странно. Ведь какие украшения могут быть у военных? Однако самые дорогие сердцу вещи они всегда стремятся держать возле себя.

Как напоминание о своей любви и поддержке можно подарить защитнику, например, жетон или браслет с гравировкой. Эта вещь будет всегда рядом, а теплые слова поддержат даже тогда, когда тебя не будет рядом с ним.

Набор сухого душа

От приятного варианта — к необходимому. Понятно, что у наших защитников не всегда есть время и возможность позаботиться о гигиене из-за интенсивности боев, но это не отменяет их потребность в комфорте. Поэтому, казалось бы, простой подарок как набор сухих душей, может порадовать военного едва ли не больше всех возможных подарков.

Кроме того, его можно дополнить разными салфетками, которые тоже будут всегда нужны. Также иногда в набор добавляют спрей для грибка или для охлаждения, а также присыпку (тальк), чтобы при любых условиях позаботиться о здоровье защитника.

Нож универсальный, мультитулы, топоры

Можно найти качественный универсальный нож, который всегда пригодится, или выбрать хороший мультитул (многофункциональный инструмент, — ред.) или топор. Такие вещи будут просто необходимы и как минимум вызовут эмоцию облегчения, ведь не нужно будет их самостоятельно искать или таскать за собой кучу инструментов.

Тактическая одежда и аксессуары

Одежда не вечна, особенно когда интенсивность твоей работы на максимуме. Тактические одежда, рукавицы, шляпа, панама, кепка или даже носки — всегда будут нужны военным.

Дополнить этот подарок, или выбрать как альтернативу, можно что-то из необходимых аксессуаров как тактические часы или очки. Кроме того, рюкзак, сумка и подсумок тоже могут понадобиться твоему защитнику.

Термобелье

В качестве отдельного пункта, но точно не менее необходимого, можно выделить также термобелье. Понятно, что сейчас летом это еще не очень актуально, но всегда приятно знать, что даже если неожиданно придут холода, у военного будут необходимые вещи, чтобы согреться и не заболеть. Ведь у него забот точно хватает и без лишних простуд.

Особенные шевроны

Большинство военных имеют свои любимые шевроны. Кто-то выбирает более стандартные варианты, как с национальной символикой, или нашивкой своего батальона, или с позывным и группой крови. Но можно попытаться порадовать защитника и подарить ему некий уникальный коллекционный шеврон, который будет поднимать ему настроение как минимум.

Набор сладостей для него и собратьев

Потешить военных могут довольно часто простые вещи. И лучше всего могут это сделать вкусности. Конфеты, орешки, печенье и другие любимые снеки не только помогут утолить голод, но могут натолкнуть на приятные воспоминания о доме. Или обычный набор сладостей для защитника и его собратьев в который раз напомнят о поддержке тыла и неравнодушии. А это имеет большое значение.

Книга

Может показаться, что военным просто некогда брать в руки книгу и таскать ее постоянно с собой сложно. Однако это хороший способ как ненадолго оказаться мыслями в другом мире, так и набраться новых знаний.

Стоит только получше узнать о литературных предпочтениях защитника. И тогда можно дарить либо художественную, либо профессиональную книгу. Кроме того, ты можешь приобрести не бумажную, а онлайн-версию. Тогда подарок придет к получателю еще быстрее и не будет занимать много места в рюкзаке.

Фляга или термос

Достаточно полезным и приятным подарком может стать фляга или термос. Ведь в них можно с собой носить просто воду, так и теплый чай или кофе на все случаи жизни.

Набор для чистки оружия

Военное оружие необходимо чистить регулярно, чтобы оно исправно работало и не подвело в наиболее ответственный момент. А в этом может помочь набор для очистки оружия.

Именная зажигалка

Достаточно необходимая и одновременно приятная вещь, которую можно подарить защитнику, это именная зажигалка. Иметь под рукой ее просто необходимо иногда, а особая подпись на ней может напоминать о тебе и твою поддержку в любое время.

Оберег

Это один из самых простых и одновременно сложных подарков, ведь оберегом можно считать что угодно. Для кого-то это маленький браслет, связанный из нескольких нитей, а для кого-то это кукла-мотанка. Но здесь главное не форма оберега, а то, с какими мыслями ты его выбираешь и какой смысл закладываешь в него. И возможно, он не будет иметь мифической силы, но с взглядом на эту мелочь настроение защитника немного улучшится.

Брелок кожаный с гравированной цитатой и фото

Брелок тоже может считаться оберегом, но его можно дополнить личными деталями. К примеру, заказать гравировку с цитатой и фото. И вот это уже простой пустячок превращается в еще одно напоминание о том, что защитника ждут дома.

Качественный спальник

Из-за интенсивных боев и других факторов вещи наших защитников не просто могут теряться, но и просто выходить из строя. И как раз качественный спальник — это то, что может быть потерян при разных условиях. Однако потребность в нем всегда остается, ведь от его наличия еще зависит сон и самочувствие военного.

Фонарик мощный с шокером

Еще один вариант нужной вещи, которую можно достаточно легко потерять. Поэтому можно узнать, есть ли военный фонарик и нужен ли он ему.

Повербанк

Чтобы быть на связи и выполнять важные задачи, нужно всегда иметь заряд. Поэтому повербанк практически универсальный подарок, который никогда не будет лишним, ведь если у одного военного он есть, то у другого он мог потеряться, сломаться или просто быть разряженным. Поэтому этот гаджет — это способ порадовать не только своего близкого защитника, но и поддержать его собратьев.

Бинокль

Более специализированный подарок, но не менее важен. Если решаешь выбрать именно его, то лучше переспросить у военного, какой лучше выбрать и какой бинокль может быть ему нужен.

Кожаная обложка для документов

Просто приятная вещь, которая придаст чуть-чуть комфорта в жизни твоего знакомого или близкого. Кроме того, держать свои документы как паспорт, удостоверение офицера или военный билет в порядке, это еще и экономия времени. Их ведь тогда не придется долго искать.

Сертификат в военторг

Не можешь выбрать один из вариантов? Или просто не знаешь, что нужно твоему близкому военному? Тогда хорошей идеей будет подарить ему сертификат в военторг, чтобы он мог приобрести именно то, что необходимо сейчас. А потребности, разумеется, есть всегда.

Выходные у бассейна

Всем необходим отдых и если у военного появилась возможность приехать домой, хорошо бы дать ему расслабиться. И выходные у бассейна могут помочь ему в этом.

Поход на массаж

Также обеспечить расслабление и даже помочь улучшить самочувствие может профессиональный массаж. Поэтому если твой защитник рядом, то можешь ему подарить поход именно на эту процедуру и его спина будет поменьше болеть.

Тактический органайзер

Все предыдущие варианты можно комбинировать между собой, в частности, какие-то безделушки. Потому как вариант, можно приобрести защитнику тактический органайзер, который не будет лишним и наполнить его маленькими необходимыми вещами и вкусностями.

Ежедневный донат на ВСУ

Лучшая благодарность и отличный подарок — это твой ежедневный донат на ВСУ, которые дарят нам возможность не только жить, но и иногда испытывать радость. Поэтому непрерывная поддержка защитников — это необходимость, которая позволит военным продолжать свою работу и чувствовать неравнодушие и поддержку тыла.

Десятки тысяч украинских мужчин защищают нашу землю от врага. Для этого им пришлось покинуть свой дом и семью. Но ради будущего семьи они же и воюют. Поэтому женщинам нужно поддерживать военных на фронте и укреплять тыл. Читай пять советов для общения с теми, кто сейчас на фронте.

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Фото: 45 ОАБр