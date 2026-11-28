Подарок парню на Новый год 2024: оригинальные презенты на любой кошелек

Новый год — праздник, который с нетерпением ждут многие. Этот период увенчивается приятными хлопотами, покупками подарков и вкусной еды для праздничного застолья.
Но иногда подготовка к зимней сказке приносит обременительные хлопоты. Особенно тогда, когда ты совсем не знаешь, что подарить самым родным людям. Подарок парню на Новый год 2027: идеи необычных презентов — найдешь в материале.
Подарок парню на Новый год 2027: 10 оригинальных презентов
Если ты еще не знаешь, что подарить любимому человеку, присмотрись к следующим идеям:
- Уходовый набор за бородой. Если парень уже долгое время мечтает о красивой бороде и усах, можешь подобрать профессиональные средства для ухода. Например, выигрышно будет смотреться набор из масла, кондиционера и воска.
- Планшет. Не дешевый, но нужный презент. Особенно, если твой парень часто смотрит различные видеоролики и грает в игры. Также он прекрасно подходит для чтения книг.
- Игровая приставка. Наверное, самый удачный подарок для продвинутых игроманов. Отлично подойдет для тех, кто пристально следит за развитием технологий.
- Беспроводная зарядка. Не дорогой, но практичный презент. С помощью нее можно быстро и качественно пополнять энергию батарей совместимых смартфонов, смарт‑часов и наушников без проблем с проводами.
- Проектор. Отличный подарок для киноманов, ведь с его помощью можно смотреть любимые сериалы и фильмы, не тратя время на дорогу в кинотеатр. Важно только понять, что для этого нужна светлая стена (если в доме все стены обклеены разноцветными обоями, лучше отказаться от такого презента).
- Коллекционное издание видеоигры. Отменный подарок для заядлого геймера.
- Массажер. Качественный гаджет сможет помочь восстановиться после тяжелого рабочего дня или тренировки.
- Набор для покера. Подойдет для тех, у кого дома каждые выходные собирается много друзей.
- Электрогриль. Для парня, который не может прожить без вкусного мяса, рыбы и овощей.
- Рюкзак для ноутбука. Практичный подарок, в который можно вместить ноутбук, различные гаджеты и форму для занятий спортом.
Что подарить парню на Новый год 2027: идеи недорогих презентов
Если у тебя ограниченный бюджет, можно найти актуальный презент среди следующих подарков:
- бокалы для пива или виски;
- сладости;
- тапочки;
- кошелек;
- бутылка любимого напитка;
- подставка для телефона;
- чашка с оригинальным рисунком;
- фартук с интересной надписью;
- халат;
- книга;
- термос;
- набор по уходу за обувью;
- удочка;
- носки;
- глобус;
- турка;
- кофе;
- браслет или кулон;
- головоломка или настольная игра;
- bluetooth-колонка;
- зарядный кабель или адаптер;
- планер;
- духи в мини-формате;
- чехол для телефона;
- флешка с оригинальным дизайном;
- плед;
- набор по уходу за бородой;
- магнитная доска для записей;
- шапка;
- массажер для шеи или спины;
- набор для барбекю.
Как выбрать подарок парню на Новый год 2027
Если не знаешь, как из такого большого количества вариантов выбрать необходимый подарок, то вот тебе несколько советов:
- Подумай, чем любит заниматься твоя вторая половинка. Подарок, связанный с увлечением, всегда попадает в цель. Например, если парень любит компьютерные игры, то пригодится гаджет для ПК или подписка на игровые сервисы.
- Вспомни, не было ли в последнее время намеков. Возможно, он упоминал, что у него закончились духи или сломался гаджет.
- Ориентируйся на стиль жизни своего партнера. Для парня, который постоянно в движении, уместными будут удобные рюкзаки или беспроводные девайсы. Для автолюбителя подойдут полезные вещи в салон.
- Подари эмоции. Совместное путешествие, необычное свидание или билеты на концерт могут запомниться даже лучше, чем материальный подарок.
Помни, что главное — внимание. Как большой подарок, так и небольшой презент, подобранные с индивидуальным подходом, могут принести много радости.
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