Подарок парню на Новый год 2024: оригинальные презенты на любой кошелек

Новый год — праздник, который с нетерпением ждут многие. Этот период увенчивается приятными хлопотами, покупками подарков и вкусной еды для праздничного застолья.

Но иногда подготовка к зимней сказке приносит обременительные хлопоты. Особенно тогда, когда ты совсем не знаешь, что подарить самым родным людям. Подарок парню на Новый год 2027: идеи необычных презентов — найдешь в материале.

Подарок парню на Новый год 2027: 10 оригинальных презентов

Если ты еще не знаешь, что подарить любимому человеку, присмотрись к следующим идеям:

Уходовый набор за бородой. Если парень уже долгое время мечтает о красивой бороде и усах, можешь подобрать профессиональные средства для ухода. Например, выигрышно будет смотреться набор из масла, кондиционера и воска. Планшет. Не дешевый, но нужный презент. Особенно, если твой парень часто смотрит различные видеоролики и грает в игры. Также он прекрасно подходит для чтения книг. Игровая приставка. Наверное, самый удачный подарок для продвинутых игроманов. Отлично подойдет для тех, кто пристально следит за развитием технологий. Беспроводная зарядка. Не дорогой, но практичный презент. С помощью нее можно быстро и качественно пополнять энергию батарей совместимых смартфонов, смарт‑часов и наушников без проблем с проводами. Проектор. Отличный подарок для киноманов, ведь с его помощью можно смотреть любимые сериалы и фильмы, не тратя время на дорогу в кинотеатр. Важно только понять, что для этого нужна светлая стена (если в доме все стены обклеены разноцветными обоями, лучше отказаться от такого презента). Коллекционное издание видеоигры. Отменный подарок для заядлого геймера. Массажер. Качественный гаджет сможет помочь восстановиться после тяжелого рабочего дня или тренировки. Набор для покера. Подойдет для тех, у кого дома каждые выходные собирается много друзей. Электрогриль. Для парня, который не может прожить без вкусного мяса, рыбы и овощей. Рюкзак для ноутбука. Практичный подарок, в который можно вместить ноутбук, различные гаджеты и форму для занятий спортом.

Что подарить парню на Новый год 2027: идеи недорогих презентов

Если у тебя ограниченный бюджет, можно найти актуальный презент среди следующих подарков:

бокалы для пива или виски;

сладости;

тапочки;

кошелек;

бутылка любимого напитка;

подставка для телефона;

чашка с оригинальным рисунком;

фартук с интересной надписью;

халат;

книга;

термос;

набор по уходу за обувью;

удочка;

носки;

глобус;

турка;

кофе;

браслет или кулон;

головоломка или настольная игра;

bluetooth-колонка;

зарядный кабель или адаптер;

планер;

духи в мини-формате;

чехол для телефона;

флешка с оригинальным дизайном;

плед;

набор по уходу за бородой;

магнитная доска для записей;

шапка;

массажер для шеи или спины;

набор для барбекю.

Как выбрать подарок парню на Новый год 2027

Если не знаешь, как из такого большого количества вариантов выбрать необходимый подарок, то вот тебе несколько советов:

Подумай, чем любит заниматься твоя вторая половинка. Подарок, связанный с увлечением, всегда попадает в цель. Например, если парень любит компьютерные игры, то пригодится гаджет для ПК или подписка на игровые сервисы. Вспомни, не было ли в последнее время намеков. Возможно, он упоминал, что у него закончились духи или сломался гаджет. Ориентируйся на стиль жизни своего партнера. Для парня, который постоянно в движении, уместными будут удобные рюкзаки или беспроводные девайсы. Для автолюбителя подойдут полезные вещи в салон. Подари эмоции. Совместное путешествие, необычное свидание или билеты на концерт могут запомниться даже лучше, чем материальный подарок.

Помни, что главное — внимание. Как большой подарок, так и небольшой презент, подобранные с индивидуальным подходом, могут принести много радости.

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