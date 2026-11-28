Подарунок хлопцеві на Новий рік 2024: оригінальні презенти на будь-який гаманець

Новий рік — свято, на яке з нетерпінням чекає багато людей. Цей період увінчується приємними турботами, покупками подарунків та смачної їжі для святкового застілля.

Однак іноді підготовка до зимової казки приносить додаткові клопоти. Особливо тоді, коли ти зовсім не знаєш, що подарувати рідним людям. Подарунок хлопцеві на Новий рік 2027: ідеї незвичайних презентів — знайдеш у матеріалі.

Подарунок хлопцеві на Новий рік 2027: 10 оригінальних презентів

Якщо ти ще не знаєш, що подарувати коханій людині, придивися до таких ідей:

Доглядовий набір за бородою. Якщо хлопець вже довгий час мріє про красиву бороду та вуса, можеш підібрати професійні засоби для догляду. Наприклад, чоловіки оцінять набір з олії, кондиціонера та воску. Планшет. Не дешевий, але потрібний презент. Особливо, якщо твій хлопець часто дивиться різні відеоролики та грає в ігри. Також він чудово підходить для читання книг. Ігрова приставка. Напевно, найвдаліший подарунок для сучасних ігроманів. Відмінно підійде для тих, хто уважно стежить за розвитком технологій. Безпровідна зарядка. Не дорогий, але практичний презент. За допомогою неї можна швидко та якісно поповнювати енергію батарей сумісних смартфонів, смарт-годинників та навушників без проблем із проводами. Проектор. Відмінний подарунок для кіноманів, адже за допомогою нього можна дивитися улюблені серіали та фільми, не витрачаючи час на дорогу до кінотеатру. Важливо лише розуміти, що для цього потрібна світла стіна (якщо в будинку всі стіни обклеєні різнокольоровими шпалерами, краще відмовитись від такого презенту). Колекційне видання відеогри. Неймовірний подарунок для затятого геймера. Масажер. Якісний гаджет зможе допомогти відновитись після важкого робочого дня або тренування. Набір для покеру. Підійде для тих, у кого вдома кожні вихідні збирається багато друзів. Електрогриль. Для хлопця, який не може прожити без смачного м’яса, риби та овочів. Рюкзак для ноутбука. Практичний подарунок, в який можна вмістити ноутбук, різні гаджети та форму для занять спортом.

Що подарувати хлопцеві на Новий рік 2027: ідеї недорогих презентів

Якщо у тебе обмежений бюджет, можна знайти актуальний презент серед наступних подарунків:

келихи для пива чи віскі;

солодощі;

домашнє взуття;

гаманець;

пляшка улюбленого напою;

підставка для телефону;

чашка з оригінальним малюнком;

фартух із цікавим написом;

халат;

книга;

термос;

набір догляду за взуттям;

вудка;

шкарпетки;

глобус;

турка;

кава;

браслет або кулон;

головоломка або настільна гра;

bluetooth-колонка;

зарядний кабель або адаптер;

планер;

парфуми в міні-форматі;

чохол для телефону;

флешка з оригінальним дизайном;

плед;

набір для догляду за бородою;

магнітна дошка для записів;

шапка;

масажер для шиї або спини;

набір для барбекю.

Як вибрати подарунок хлопцеві на Новий рік 2027

Якщо не знаєш, як із такої великої кількості варіантів обрати необхідний подарунок, то ось тобі кілька порад:

Поміркуй, чим любить займатися твоя друга половинка. Подарунок, пов’язаний із захопленням, завжди влучає в ціль . Наприклад, якщо хлопець полюбляє комп’ютерні ігри, то в нагоді стануть гаджети для ПК або підписки на ігрові сервіси. Пригадай, чи не було останнім часом натяків . Можливо, він згадував, що у нього закінчилися парфуми або зламався гаджет. Орієнтуйся на стиль життя свого партнера . Для хлопця, який постійно в русі, доречними будуть зручні рюкзаки або бездротові девайси . Для автолюбителя підійдуть корисні речі в салон . Подаруй емоції. Спільна подорож, незвичайне побачення чи квитки на концерт можуть запам’ятатися навіть краще за матеріальний подарунок.

Пам’ятай, що головне — увага. Як великий подарунок, так і невеликий презент, підібрані з індивідуальним підходом, можуть принести багато радості.

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