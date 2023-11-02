Подарунок хлопцеві на Новий рік 2024: оригінальні презенти на будь-який гаманець

Новий рік — свято, на яке з нетерпінням чекає багато людей. Цей період увінчується приємними турботами, покупками подарунків та смачної їжі для святкового застілля.
Однак іноді підготовка до зимової казки приносить додаткові клопоти. Особливо тоді, коли ти зовсім не знаєш, що подарувати рідним людям. Подарунок хлопцеві на Новий рік 2024: ідеї незвичайних презентів — знайдеш у матеріалі.
Якщо ти ще не знаєш, що подарувати коханій людині, придивися до таких ідей:
Якщо у тебе обмежений бюджет, можна знайти актуальний презент серед наступних подарунків:
Однією з традицій святкування Нового року є загадування бажання. Раніше ми розповідали, як загадувати бажання на Новий рік, щоб воно збулося.
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