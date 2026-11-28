Подготовку к новогодней ночи лучше начинать заранее, чтобы точно все успеть. Порой дел скапливается настолько много, что даже не можешь полноценно продумать свой образ на Новый год. Итак, сегодня предлагаем тебе заранее просмотреть тренды новогоднего маникюра, чтобы наперед определиться с лучшим дизайном.

Какой маникюр сделать на Новый год 2027

Новогодний маникюр должен быть не только визуально красивым, но и довольно практичным. До наступления праздничной ночи хозяйкам необходимо переделать кучу разнообразной работы — приготовить блюда, упаковать и распаковать подарки, убраться и тому подобное — твои ногти должны выдержать все.

Минималистичный дизайн с бантиком

Бантики у всех ассоциируются с праздником и украшением дома перед будущим весельем, поэтому нейл-мастера рекомендуют обратить внимание на этот элемент дизайна. Чтобы такой маникюр выглядел стильно и не перегружено, выбери минимализм и сдержанные цвета.

Праздничный в клеточку

Клеточка в этом сезоне – популярный узор, который можно хорошо интегрировать в новогоднюю тематику. Выполни маникюр в клетку в классических рождественских цветах или нарисуй на ногтях символы зимних праздников – получишь трендовый вид в новогоднем оформлении.

Новогодние серебристые и изумрудные цвета

Серебристый цвет ассоциируется с морозом и снежинками, которые сверкают на солнце, а изумрудный — это глубокий и насыщенный цвет новогодней елки. Маникюр в таких оттенках будет идеально подходить к Рождеству и Новому году — периоду, когда ты стремишься к непревзойденному виду даже в мелочах.

Ледяное омбре с блестками

По-настоящему зимний сказочный образ создаст маникюр в виде ледяного омбре с добавлением мерцающих блесток. Нейл-мастера советуют обратить внимание на маникюр с эффектом “кошачий глаз”, если хочешь 31 декабря выглядеть элегантно и изысканно.

Нежный маникюр со снежинками

Когда еще рисовать на ногтях снежинки, как ни в декабре. Утонченные и нежные, они подчеркнут красоту твоих пальчиков и будут напоминать о праздничном сезоне. Чтобы такой дизайн выглядел легко и гармонично, останови свой выбор на бархатной нюдовой основе.

Теперь тебе не нужно терзать себя вопросом, какой маникюр делать на Новый год 2027. Вдохновляйся референсами из нашего материала и выбирай то, что тебе по вкусу.

Ранее мы рассказывали, почему болят ногти после маникюра – причины и когда нужно снимать покрытие.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!