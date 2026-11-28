Підготовку до новорічної ночі краще починати заздалегідь, щоб точно все встигнути. Часом справ накопичується настільки багато, що навіть не можеш повноцінно продумати свій образ на Новий рік. Тож сьогодні пропонуємо тобі заздалегідь переглянути тренди новорічного манікюру, щоб наперед визначитися з найкращим дизайном.

Який манікюр зробити на Новий рік 2027

Новорічний манікюр має бути не лише візуально гарним, а ще й доволі практичним. До настання святкової ночі господиням необхідно переробити купу різноманітної роботи, як-от приготування страв, упаковування та розпаковування подарунків, прибирання тощо — твої нігті мають витримати усе.

Мінімалістичний дизайн із бантиком

Бантики в усіх асоціюються зі святом та прикрашенням оселі до майбутніх веселощів, тож нейл-майстри рекомендують звернути увагу на цей елемент дизайну. Щоб такий манікюр виглядав стильно та не перевантажено, вибери мінімалізм та стримані кольори.

Святковий у клітинку

Клітинка в цьому сезоні є популярним візерунком, який можна добре інтегрувати у новорічну тематику. Виконай манікюр у клітинку в класичних різдвяних кольорах або намалюй на нігтях символи зимових свят — отримаєш трендовий вигляд у новорічному оформленні.

Новорічні сріблясті та смарагдові кольори

Сріблястий колір асоціюються з морозом та сніжинками, які грають на сонці, а смарагдовий — глибокий та насичений колір новорічної ялинки. Манікюр у таких відтінках ідеально пасуватиме до Різдва та Нового року — період, коли ти прагнеш до неперевершеного вигляду навіть у деталях.

Крижане омбре із блискітками

По-справжньому зимовий казковий образ створить манікюр у вигляді крижаного омбре із додаванням мерехтливих блискіток. Нейл-майстри радять звернути увагу на манікюр з ефектом “котяче око”, якщо хочеш 31 грудня виглядати елегантно та вишукано.

Ніжний манікюр зі сніжинками

Коли ще малювати на нігтях сніжинки, як не в грудні. Витончені та ніжні, вони підкреслять красу твоїх пальчиків та нагадуватимуть про святковий сезон. Щоб такий дизайн виглядав легко та гармонійно, зупини свій вибір на оксамитовій нюдовій основі.

Тепер тобі не треба мучити себе питанням, який манікюр робити на Новий рік 2027. Надихайся референсами з нашого матеріалу та вибирай те, що тобі до смаку.

Раніше ми розповідали, чому болять нігті після манікюру — причини і коли потрібно знімати покриття.

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