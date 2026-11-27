Шукаєш різдвяні колядки? Тримай 15 колядок на Різдво 2023 для дітей будь-якого віку

Різдвяні колядки здавна є одним з основних символів Різдва.

Раніше їх виконували язичники, щоб прославити старослов’янського бога Сонця — Коляду.

З переходом українців у християнство колядки продовжили своє існування, але тепер їх співають на честь народження Ісуса Христа.

Різдво в Україні святкують 25 грудня за григоріанським календарем та 7 січня за юліанським.

Ми підготували підбірку з 15 колядок для дітей різного віку, які легко запам’ятати та вивчити будь-кому.

У Вифлеємі

У Вифлеємі,

В стайні на сіні,

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

Слава на небі

Богу Святому,

На землі спокій

Роду людському!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

Хай Ісус, мале дитя

Ми прибули, господарю,

До вашої хати,

Хочемо Вам, господарю,

Заколядувати!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

А чи знаєш, господарю,

Що Бог народився?

У вертепі на соломці

Сам Ісус явився!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Ми же будем, господарю,

Від вас відходити

І рожденного Ісуса

Будемо просити!

Тиха ніч, свята ніч!

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б’є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

Віє вітер з гір

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

Я колядниця маленька

Я колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас до хати,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом Святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали.

Рік Новий — наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

Колядка для наймолодших

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

Коляда іде!

Ой радуйся, земле! Коляда іде!

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері, бо твій князь їде!

Коляд, коляд, коляда

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Колядую, колядую

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п’ятака.

Я маленький пастушок

Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте —

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

Маленький Ісусик

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну — Христос ся рождає!

В гарну днину, в добрий час

В гарну днину, в добрий час

Із Різдвом вітаєм Вас,

Із Вечерею Святою, веселою колядою.

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай Рік Новий несе в хату

Щастя й радості багато!

Заходить сонце, зірка сходить

Заходить сонце, зірка сходить,

Свята Вечеря настає.

Сім’я збирається у колі,

В душі в всіх свято повстає.

Столи накриті пишно в стравах,

Ялинка у кутку стоїть.

Кутю по центру столу ставлять,

Святкова свічка мерехтить.

Уже скінчилась вся робота,

І дружні сіли до Вечері.

Спочатку Богу помолились,

Постукав раптом хтось у двері.

Почався спів — колядники,

Почали у дверях співати.

І про народження Христа,

У пісні своїй сповіщати.

І так повсюди, в кожнім домі,

І Зіркам світить всім в вікно.

Бо скоро вже наступить свято

Під світлим іменем — Різдво!

Добрий вечір тобі, пане господарю

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

Та прийдуть до тебе Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

Ой перший же празник — Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А другий же празник — Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А третій же празник — Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А що перший празник зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А що другий празник зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А що третій празник зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!

Коляд, коляд, коляда!

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така! Ви ж готуйте п’ятака!

А про традиційні страви на Різдво ми писали раніше: рецепти 12 страв шукай за посиланням.

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