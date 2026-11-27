Якщо у тебе вже виникло питання, що подарувати брату на Новий рік 2027, то пропонуємо цікаві ідеї презентів для різного віку, а також універсальні варіанти.

Що подарувати брату на Новий рік 2027: топ цікавих подарунків

Сьогодні є безліч варіантів новорічних подарунків: від практичних аксесуарів і сучасних гаджетів до одягу та речей для творчості. Під час вибору варто відштовхуватися від віку свого брата, способу його життя та хобі.

Що подарувати молодшому брату на Новий рік 2027

Якщо твій брат — дитина, підліток чи студент, то найкращим подарунком стануть емоції, технології та все, що пов’язане з його захопленнями.

Можна подарувати щось з ігрової сфери. Це може бути ігрова приставка (або аксесуари до неї — додатковий геймпад, зарядна док-станція), підписка на ігрові сервіси, подарункова картка Steam або PlayStation Store, крутий мікрофон для стримів. Якщо він полюбляє конструювати, то вдалим вибором стануть різні конструктори. Наприклад, набори LEGO, дерев’яні або металеві 3D-пазли. Для тих любить творчість, підійде графічний планшет для малювання, 3D-ручка, альбоми для скетчів, професійні олівці, різні фарби або набір для ліплення. Якщо молодший брат займається футболом чи іншими видами спорту, то йому можна подарувати м’яч, спортивну сумку, форму, пляшку для води чи ролики. Гарним сюрпризом для любителів спорту стануть скейтборд, лонгборд, трюковий самокат, фітнес-браслет чи боксерські рукавички. Предмети для навчання теж стануть у нагоді для молодших. Це може бути портативний мініпроєктор для перегляду фільмів у кімнаті, планер, навушники із шумозаглушенням, рюкзак, підставка для ноутбука чи набір канцелярії. Існують різні види сертифікатів, тож можна підібрати такий, який сподобається школяру чи підлітку. Наприклад, сертифікат на освітні курси або на відвідування VR-клубу з друзями. Також не забувай про сертифікати на шопінг.

Що подарувати старшому брату на Новий рік 2027

Дорослий брат оцінить речі, які допомагають в побуті або дають змогу якісно відпочити після роботи. Втім, тут теж варто обирати подарунок з урахуванням його способу життя, роботи та захоплень.

Якщо твій старший брат має машину, то йому сподобаються автомобільні аксесуари. Можеш обрати відеореєстратор із високою роздільною здатністю, компактний автомобільний пилосос, пуско-зарядний пристрій (бустер), органайзер у багажник або масажну накидку на сидіння. Любителям відпочинку на природі стане в пригоді набір для приготування барбекю та шашлику, туристичний ліхтар, термобілизна чи спорядження для риболовлі й кемпінгу. Якщо хочеться здивувати старшого брата, подаруй йому емоції: сертифікат на картинг, стрільбу у тірі, майстер-клас, масаж, відвідування SPA, катання на квадроциклах або квитки на концерт улюбленого виконавця чи спортивний матч. Для дому та домашнього відпочинку підійдуть: кавомашинка, електрогриль, набір келихів з охолоджувальними каменями, перкусійний масажер для спини та шиї, масажна подушка або настільна гра. Безпрограшним варіантом є будь-яка сучасна техніка або гаджети. Наприклад, бездротові навушники, смартгодинник, портативна колонка, павербанк або електронна книга. Для тих, хто багато працює за комп’ютером, можна обрати комп’ютерну гарнітуру: красиву мишку, клавіатуру з підсвіткою або SSD-накопичувач. Обирай практичний варіант — одяг та аксесуари. Можеш придбати якісні базові речі, як-от вовняний светр чи сорочку, або функціональні речі: халат, капці, шкіряні рукавички, шапку тощо.

Подарунок брату на Новий рік 2027: універсальні ідеї

Якщо часу на пошуки обмаль або здається, що твій брат має все необхідне, то краще зупинити вибір на універсальних та практичних подарунках. Це можуть бути:

Корисні дрібниці для дому, наприклад, якісний термос, термочашка, плед, подушки тощо;

Ігри для дозвілля: настільні ігри, пазли або набори для творчості;

Набір смаколиків або напої: коробка з солодощами, набір чаю або кави.

Універсальні гаджети, на кшталт зарядного пристрою, павербанку, органайзеру для кабелів, підставки для телефонів.

Раніше ми розповідали, що подарувати дитині на Новий рік 2027, щоб сюрприз дійсно її порадував.

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