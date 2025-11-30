День Андрія Первозванного: історія свята, традиції та що не можна робити у цей день

День Андрія Первозванного — одне із церковних свят, яке раніше відзначали 13 грудня. Але за новим календарем, Україна святкуватиме його 30 листопада.

Воно присвячене пам’яті першого учня Сина Божого, який приніс християнську віру на землі Русі. Кажуть, що саме апостол Андрій передбачив виникнення Києва.

Ми розповімо про історію свята та традиції святкування Дня Андрія Первозванного.

Історія свята Дня Андрія Первозванного

Євангельські перекази свідчать, що Андрій родом з Віфсаїди (Галілея). Він був найближчим учнем пророка Іоанна Предтечі, який хрестив Ісуса Христа. Тоді Святий Іоанн направив майбутніх апостолів Андрія Первозванного й Іоанна Богослова до Ісуса, вказавши, що він є Агнець Божий.

Саме Андрій став першим з апостолів, який пішов за Христом, а потім привів до нього свого брата Петра. Тому Андрія і називають Первозванним.

Апостол Андрій мандрував та проповідував віру у східних країнах, пройшов: Малу Азію, Фракію, Македонію, узбережжя Чорного моря, Крим, Причорномор’я. Потім він по Дніпру піднявся до того місця, де тепер розташований Київ.

За переказами Повісті минулих літ, апостол Андрій пророкував на місці гір зародження великого міста, в якому буде багато церков. Тоді він їх благословив і встановив хрест.

Апостол продовжив свій шлях далі та повернувся у Фракію, де заснував християнську Церкву. Андрій багато натерпівся на своєму шляху, його били та виганяли з міст, проте він подарував багато божих чудес. Шлях святого Андрія завершився в грецькому місті Патри, де його розп’яли на хресті.

Традиції Дня Андрія Первозванного

Головною традицією у День святого Андрія є ворожіння. Незаміжні дівчата ворожать на судженого та моляться Андрію Первозванному про гарного нареченого.

Молодь збирається разом, та хлопці “кусають Калиту”. Хлопці повинні, не засміявшись, верхи на кочерзі підстрибнути й відкусити шматок калити. Тим, кому це вдається, доля обіцяє щасливе одруження.

Але тут є деякі розбіжності, адже церква забороняє такі розваги, бо свято припадає на Різдвяний піст і ворожіння вважається гріхом.

Церква рекомендує на Андрія піти в храм й помолитися, незаміжні дівчата та жінки можуть молитися про щасливе сімейне життя.

Прикмети у День Андрія Первозванного

Крім цього, за погодою у цей день визначали, якою буде зима:

якщо до 13 грудня не випаде сніг, зима буде тепла і малосніжна, якщо випаде — холодна і сніжна;

холодно, але сонячно? Бути гарному врожаю;

якщо йде сніг, який не тане, то кучугури протримаються ще 110 днів;

якщо в печі ввечері вугілля червоного кольору, то варто чекати похолодання, а якщо білого — відлигу;

якщо вода спокійна і тиха, то зима буде м’яка, а якщо галаслива — то скоро будуть сильні морози та бурі з хуртовиною;

якщо зірки блимають — буде погана погода та посилення вітру;

якщо хмари пливуть низько — буде дощ та похолодання;

якщо свійська птиця ховає голову під крило — до холодів.

Що не можна робити на День Андрія Первозванного

Традиційно у цей день вступають заборони, які діють до Нового року або Хрещення, на всі види шиття. На Андрія не можна займатися хатніми справами та влаштовувати гучні гуляння. Також забороняється:

прясти;

в’язати;

палити;

пити алкоголь;

сваритися;

лихословити.

