День Андрея Первозванного: история праздника, традиции и что нельзя делать в этот день

День Андрея Первозванного — один из церковных праздников, который ранее отмечали 13 декабря. Однако согласно новому календарю, Украина будет отмечать его 30 ноября.

Он посвящен памяти первого ученика Сына Божьего, принесшего христианскую веру на земли Руси. Говорят, именно апостол Андрей предвидел появление Киева.

Мы расскажем об истории праздника и традициях празднования Дня Андрея Первозванного.

История праздника Дня Андрея Первозванного

Евангельские предания свидетельствуют, что Андрей родом из Вифсаиды (Галилея). Он был ближайшим учеником пророка Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа. Тогда Святой Иоанн направил будущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова к Иисусу, указав, что он есть Агнец Божий.

Именно Андрей стал первым из апостолов, который последовал за Христом, а затем привел к нему своего брата Петра. Поэтому Андрея и называют Первозванным.

Апостол Андрей путешествовал и проповедовал веру в восточных странах, прошел: Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря, Крым, Причерноморье. Затем он по Днепру поднялся к тому месту, где расположен Киев.

По преданию Повести временных лет, апостол Андрей предсказывал на месте гор зарождение большого города, в котором будет много церквей. Тогда он благословил их и установил крест.

Апостол продолжил свой путь и вернулся во Фракию, где основал христианскую церковь. Андрей много натерпелся на своем пути, его избивали и выгоняли из городов, однако он принес много божьих чудес. Путь святого Андрея завершился в греческом городе Патры, где его распяли на кресте.

Традиции Дня Андрея Первозванного

Главной традицией в День святого Андрея является гадание. Незамужние девушки гадают на суженого и молятся Андрею Первозванному о хорошем женихе.

Молодежь собирается, и парни “кусают калиту”. Ребята должны, не засмеявшись, верхом на кочерге подпрыгнуть и откусить кусок калиты. Тем, кому это удается, судьба обещает счастливую женитьбу.

Но здесь есть некоторые разногласия, ведь церковь запрещает такие развлечения, потому что праздник приходится на Рождественский пост и гадание считается грехом.

Церковь рекомендует на Андрея пойти в храм и помолиться, незамужние девушки и женщины могут молиться о счастливой семейной жизни.

Приметы в День Андрея Первозванного

Кроме этого, по погоде определяли, какой будет зима:

если до 13 декабря снег не выпадет, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная;

холодно, но солнечно? Быть хорошему урожаю;

если идет снег, который не тает, то сугробы продержатся еще 110 дней;

если в печи вечером уголь красного цвета, то следует ожидать похолодания, а если белого — оттепели;

если вода спокойная и тихая, то зима будет мягкая, а если шумная — скоро будут сильные морозы и бури с метелью;

если звезды мигают — будет плохая погода и усиление ветра;

если облака плывут низко, будет дождь и похолодание;

если домашняя птица прячет голову под крыло — к холодам.

Что нельзя делать на День Андрея Первозванного

Традиционно в этот день вступают действующие до Нового года или Крещения запреты на все виды шитья. На Андрея нельзя заниматься домашними делами и устраивать громкие застолья. Также запрещается:

прясть;

вязать;

курить;

пить алкоголь;

ссориться;

злословить.

Ранее мы рассказывали, какие еще праздники отмечают по новому календарю ПЦУ.

