Поиск пропавших без вести становится проще: МВД представило новую платформу

Сегодня, 1 июля 2025 года, Министерство внутренних дел Украины (МВД) представило важную новинку — Единую информационную платформу по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Это специальный онлайн-портал, который поможет искать тех, кто исчез во время войны, и оказывать поддержку их семьям.

Что это за платформа и чем она полезна

Платформа — это, по сути, ваш личный помощник в трудное время.

Она создана для того, чтобы координация поиска была быстрее и прозрачнее.

Здесь собрана вся необходимая информация:

Пошаговые инструкции: что делать, если ваш близкий человек пропал. Как подать заявление о розыске: детальный алгоритм и необходимые документы. Сдача образцов ДНК: куда обратиться для идентификации. Выписка из реестра: как получить официальный документ о статусе пропавшего без вести. Права и гарантии: информация о социальной поддержке для семей пропавших.

Почему это так важно

Как отметила Марьяна Рева, директор Департамента коммуникации МВД, главная цель платформы — помочь людям и дать им ощущение поддержки. Она подчеркнула, что создание такого единого, удобного и прозрачного ресурса стало ответом на насущную потребность общества.

— Наша первоочередная задача — помочь людям и максимально наладить с ними связь, чтобы они чувствовали, что не остались одни, и что соответствующие органы делают все возможное для розыска их родных, — подчеркнула Марьяна Рева.

Платформа собирает информацию от всех, кто занимается поиском, чтобы сделать её максимально информативной, структурированной и, самое главное, действенной.

Что ещё есть на платформе

Контакты учреждений: все организации, помогающие в поиске и идентификации, включая международные. Информация об Уполномоченном: можно узнать о полномочиях Уполномоченного по вопросам пропавших без вести Артура Добросердова и записаться к нему на приём. Часто задаваемые вопросы: раздел с ответами на 12 наиболее распространённых вопросов, который будет постоянно обновляться. Новости: свежая информация о поиске и идентификации пропавших. Горячая линия: контакты для консультаций. Сообщить о коррупции: механизм для обращений в случае мошеннических действий.

Живая система, которая постоянно обновляется

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов, подчеркнул, что платформа будет работать как живая система.

Это означает, что она будет постоянно обновляться и дополняться актуальной информацией от государственных органов и международных организаций.

Мы будем анализировать наиболее распространённые вопросы, поступающие на горячую линию, а также те, что озвучиваются во время личных встреч, и максимально оперативно комментировать их через этот портал, — отметил Добросердов.

Начальница управления Национальной полиции, Кристина Подыряко, добавила, что на платформе есть специальный раздел Нацполиции с контактами региональных следственных подразделений.

Это позволит семьям быстрее узнать, кто ведёт дело, на каком этапе расследование и где можно сдать биологические образцы.

Платформа уже доступна! Её можно найти через главный сайт МВД, либо непосредственно по ссылке, или же просто через поиск по запросу Единая информационная платформа по вопросам пропавших без вести.

Главное фото: Министерство внутренних дел Украины

