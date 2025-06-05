Пропавших без вести будуть считать умершими через 2 года — предлагающими нардепы

Фото Генеральный штаб ВСУ Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 12451 о внесении изменений в часть 2 статьи 46 Гражданского кодекса. Эта часть определяет сроки объявления судом умершим лицом, пропавшим без вести на войне. Поправку разработали для обеспечения правовой определенности в вопросе, когда именно суд должен объявить умершим лицо, пропавшее без вести в связи с боевыми действиями. Впереди закон будет ждать второе чтение. Так когда, согласно закону, пропавшие без вести будут считаться официально умершими — читай дальше.Законопроект 12452 о пропавших без вести: детали документа Как пишет Судебно-юридическая газета, новая редакция предусматривает, что с учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим, не дожидаясь завершения военного положения, как это сейчас работает. Если депутаты поддержат закон, то пропавших без вести смогут объявить умершими и без завершения боевых действий, но не раньше, чем через шесть месяцев от наступления обстоятельств, которые могли стать причиной смерти. Депутаты предлагают определить, что особа, пропавшая без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено судом умершей после истечения двух лет со дня окончания военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить факт смерти до истечения этого срока, но не ранее шести месяцев от наступления соответствующих обстоятельств. Читать по теме Сколько тысяч украинцев пропали без вести — трагичные цифры Читай, каково количество пропавших без вести военных и гражданских украинцев. Согласно анализу судебной практики, в настоящее время существует большое количество судебных дел относительно объявления физического лица умершим в результате гибели. Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций по-разному трактуют эту часть закона. Одни суды считают, что сроки следует исчислять с момента наступления события, которое могло стать причиной смерти, а не с момента окончания действия военного положения. Другие уверены, что отсчет срока должен начинаться со дня окончания военных действий. Мы также рассказывали, как найти пропавших без вести военных и чего точно не стоит делать. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter