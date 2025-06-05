Пропавших без вести будуть считать умершими через 2 года — предлагающими нардепы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 12451 о внесении изменений в часть 2 статьи 46 Гражданского кодекса. Эта часть определяет сроки объявления судом умершим лицом, пропавшим без вести на войне.

Поправку разработали для обеспечения правовой определенности в вопросе, когда именно суд должен объявить умершим лицо, пропавшее без вести в связи с боевыми действиями. Впереди закон будет ждать второе чтение.

Так когда, согласно закону, пропавшие без вести будут считаться официально умершими — читай дальше.

Законопроект 12452 о пропавших без вести: детали документа

Как пишет Судебно-юридическая газета, новая редакция предусматривает, что с учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим, не дожидаясь завершения военного положения, как это сейчас работает.

Если депутаты поддержат закон, то пропавших без вести смогут объявить умершими и без завершения боевых действий, но не раньше, чем через шесть месяцев от наступления обстоятельств, которые могли стать причиной смерти.

Депутаты предлагают определить, что особа, пропавшая без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено судом умершей после истечения двух лет со дня окончания военных действий.

С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить факт смерти до истечения этого срока, но не ранее шести месяцев от наступления соответствующих обстоятельств.

Согласно анализу судебной практики, в настоящее время существует большое количество судебных дел относительно объявления физического лица умершим в результате гибели. Однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций по-разному трактуют эту часть закона.

Одни суды считают, что сроки следует исчислять с момента наступления события, которое могло стать причиной смерти, а не с момента окончания действия военного положения. Другие уверены, что отсчет срока должен начинаться со дня окончания военных действий.

Мы также рассказывали, как найти пропавших без вести военных и чего точно не стоит делать.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.