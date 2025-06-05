Для тебя Война в Украине

Пропавших без вести будуть считать умершими через 2 года — предлагающими нардепы

Ирина Танасийчук, журналист сайта 05 июня 2025, 21:00
Пропавших без вести будуть считать умершими через 2 года — предлагающими нардепы
Фото Генеральный штаб ВСУ

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