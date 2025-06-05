Зниклих безвісти вважатимуть померлими через 2 роки — що пропонують нардепи

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 12451 про внесення змін до частини 2 статті 46 Цивільного кодексу. Ця частина визначає строки оголошення судом померлою особу, яка зникла безвісти на війні.

Поправку розробили для забезпечення правової визначеності у питанні, коли саме суд має оголосити померлою особу, яка зникла безвісти у зв’язку з бойовими діями. Попереду на закон чекатиме друге читання.

Тож коли, згідно із законом, зниклі безвісти вважатимуться офіційно померлими — читай далі.

Законопроект 12452 про зниклих безвісти: деталі документа

Як пише Судово-юридична газета, нова редакція передбачає, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою, не чекаючи завершення воєнного стану, як це працює зараз.

Якщо депутати підтримають закон, то зниклих безвісти зможуть оголосити померлими й без завершення бойових дій, але не раніше, ніж через шість місяців від настання обставин, які могла стати причиною смерті.

Депутати пропонують визначити, що особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій.

З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити факт смерті й до спливу цього строку, але не раніше шести місяців від настання відповідних обставин.

Згідно з аналізом судової практики, нині є велика кількість судових справ щодо оголошення фізичної особи померлою внаслідок загибелі. Проте суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій по-різному трактують цю частину закону.

Одні суди вважають, що строки слід обраховувати з моменту настання події, що могла стати причиною смерті, а не з моменту закінчення дії воєнного стану. Інші певні, що відлік терміну має починатися саме з дня закінчення воєнних дій.

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