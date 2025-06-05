Для тебе Війна в Україні

Зниклих безвісти вважатимуть померлими через 2 роки — що пропонують нардепи

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Червня 2025, 21:00
Зниклих безвісти вважатимуть померлими через 2 роки — що пропонують нардепи
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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