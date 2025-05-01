Скільки тисяч українців зникли безвісти — трагічні цифри

Повномасштабна війна забирає все більше людей. Тож що довше вона триває, то більше людей зникають і вважаються зниклими безвісти. Щомісяця ця негативна статистика зростає. Розповідаємо, скільки українців вважаються зниклими безвісти — найсвіжіші дані.

Скільки українців зникли безвісти

Оновлено 1 травня 2025: Уповноважений із питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів Укрінформу, що кількість зниклих безвісти в Україні суттєво збільшилася. В активному пошуку перебувають щонайменше 70 тисяч українців. Вони вважаються безвісти зниклими.

На сьогодні у нас у розшуку перебувають понад 70 тисяч осіб, яких ми розшукуємо — це і військові, і цивільні, і громадяни інших держав, і особи без громадянства. Але обов’язково є умова — що це ті особи, які на законних основах перебували на території України.

Крім цього, 2740 осіб, яких розшукують і про них є дані у реєстрі зниклих безвісти, були неповнолітніми на момент зникнення. За словами Добросердова, більшість зниклих — це військові.

Протягом останнього часу припинили пошук по 12 тисячах українців. Деяких знайшли, деякі повернулися з російського полону, деяких упізнали серед тіл.

Оновлено 4 лютого 2025: Уповноважений із питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов розповів в ефірі Українського радіо, що кількість зниклих безвісти збільшилася.

Нині у Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин перебувають щонайменше 63 тисячі українців — цивільних та військових. До реєстру вносять переважно людей з окупованих територій, а також зони бойових дій.

Також до реєстру вносять дані про людей, які могли постраждати внаслідок надзвичайних подій чи випадків природного / техногенного характеру.

Фахівцям уже вдалося встановити місце перебування та ідентифікувати тіла понад 10 тисяч осіб.

Кількість зниклих безвісти коливається щомісяця.

З початку 2024 року майже 30 тисяч українців, серед яких як військові, так і цивільні, отримали статус зниклих безвісти за особливих обставин. Загалом у реєстрі зниклих безвісти наразі міститься понад 71 тисяча записів.

Про це розповів для Української правди Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Артур Добросердов.

Наразі розподіл інформації про зниклих військових та цивільних залишається закритим через секретність.

За словами Артура Добросердова, найбільше зниклих безвісти зафіксовано у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Дані станом на 1 січня 2025 року

У розшуку досі перебуває 59 тисяч осіб, з яких 7,5 тисяч офіційно підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як полонені.

Розшук 9255 осіб вже припинено, серед яких 3923 особи знайдено живими, а 5332 тіла були ідентифіковані. Крім того, у реєстрі зберігаються дані про неідентифіковані тіла — таких записів понад 3,2 тисячі.

Процес повернення тіл загиблих

Як зазначив уповноважений з питань зниклих безвісти, процедура повернення тіл загиблих захисників України та передача тіл російських військових відбувається постійно.

Кожного місяця, а іноді двічі на місяць, ми проводимо репатріацію тіл. Нам вдалося повернути 5,5 тисяч тіл наших захисників.

Артур Добросердов також додав, що цей процес важливий для встановлення долі зниклих безвісти осіб, а також для надання відповідей їхнім родинам.

Війна продовжує приносити біль і втрати, але робота над пошуком українців та поверненням загиблих є важливим пріоритетом держави.

Також дізнайся, як рідним полонених та зниклих безвісти вберегтись від шахраїв.

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