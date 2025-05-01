Війна в Україні

Скільки тисяч українців зникли безвісти — трагічні цифри

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 01 Травня 2025, 15:50
Скільки тисяч українців зникли безвісти — трагічні цифри
Фото Pexels
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