Полномасштабная война забирает все больше людей. Так что чем дольше она продолжается, тем больше людей исчезают и считаются пропавшими без вести. Каждый месяц эта негативная статистика растет. Рассказываем, сколько украинцев считаются пропавшими без вести — самые свежие данные.

Сколько украинцев пропали без вести

Обновлено 1 мая 2025 года: Уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов рассказал Укринформу, что количество пропавших без вести в Украине существенно увеличилось. В активном поиске находятся не менее 70 тысяч украинцев. Они считаются без вести пропавшими.

На сегодня у нас в розыске находятся более 70 тысяч человек, которых мы разыскиваем — это и военные, и гражданские, и граждане других государств, и лица без гражданства. Но обязательно условие — это те лица, которые на законных основах находились на территории Украины.

Кроме этого, 2740 разыскиваемых и о которых есть данные в реестре пропавших без вести, были несовершеннолетними на момент исчезновения. По словам Добросердова, большинство пропавших — это военные.

За последнее время прекратили поиск по 12 тысячам украинцев. Некоторых нашли, некоторые вернулись из российского плена, некоторых опознали среди тел.

Обновлено 4 февраля 2025: Уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов рассказал в эфире Украинского радио, что количество пропавших без вести увеличилось.

Сейчас в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах находятся не менее 63 тысяч украинцев — гражданских и военных. В реестр вносят преимущественно людей с оккупированных территорий, а также зоны боевых действий.

Также в реестр вносятся данные о людях, которые могли пострадать в результате чрезвычайных событий или случаев природного/техногенного характера.

Специалистам уже удалось установить местонахождение и идентифицировать тела более 10 тысяч человек.

Количество пропавших без вести колеблется ежемесячно.

С начала 2024 года почти 30 тысяч украинцев, среди которых как военные, так и гражданские, получили статус пропавших без вести при особых обстоятельствах. Всего в реестре пропавших без вести сейчас содержится более 71 тысячи записей.

Об этом рассказал для Украинской правды уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Артур Добросердов.

Сейчас распределение информации о пропавших военных и гражданских остается закрытым из-за секретности.

По словам Артура Добросердова, больше всего пропавших без вести зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Данные по состоянию на 1 января 2025 года

В розыске до сих пор находится 59 тысяч человек, из которых 7,5 тысячи официально подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как пленные.

Розыск 9255 человек уже прекращен, среди которых 3923 человека найдены живыми, а 5332 тела были идентифицированы. Кроме того, в реестре хранятся данные о неидентифицированных телах — таких записей более 3,2 тысячи.

Процесс возвращения тел погибших

Как отметил уполномоченный по вопросам пропавших без вести, процедура возвращения тел погибших защитников Украины и передача тел российских военных происходит постоянно.

Каждый месяц, а иногда дважды в месяц, мы проводим репатриацию тел. Нам удалось вернуть 5,5 тысячи тел наших защитников.

Артур Добросердов также добавил, что этот процесс важен для установления судьбы пропавших без вести лиц, а также для предоставления ответов их семьям.

Война продолжает приносить боль и потери, но работа над поиском украинцев и возвращением погибших является важным приоритетом государства.

Также узнай, как родным пленных и пропавших без вести уберечься от мошенников.

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