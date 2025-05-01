Война в Украине

Сколько тысяч украинцев пропали без вести — трагичные цифры

Анастасия Жиденко, редактор сайта 01 мая 2025, 15:50
Сколько тысяч украинцев пропали без вести — трагичные цифры
Фото Pexels
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