Масштабное исследование: популярные пищевые консерванты повышают риск инфаркта и инсульта

Покупая продукты в магазине, мы редко задумываемся, какой ценой производители продлевают их срок годности. Масштабное исследование, проведенное во Франции, принесло тревожные новости: популярные пищевые добавки, которые защищают еду от плесени и бактерий, серьезно бьют по сердечно-сосудистой системе. Риск развития гипертонии из-за них возрастает на четверть (29%), а вероятность получить инсульт или инфаркт — на 16%.

Миф о безопасном витамине С в составе

Наибольшим разочарованием для сторонников здорового питания стали данные о так называемых натуральных антиоксидантах. Казалось бы, что плохого в лимонной или аскорбиновой кислоте (известной как витамин С), которые добавляют в еду, чтобы она не тускнела и не горчила?

Однако статистика неумолима: любовь к товарам с этими ингредиентами увеличивает риск скачков давления на 22%. Как объясняет ведущая исследовательница проекта *NutriNet-Santé* Матильда Тувье, синтезированная на заводе аскорбиновая кислота ведет себя в нашем организме совсем не так, как природный витамин С из свежего яблока или апельсина.

Что именно оказалось в черном списке

Результаты, опубликованные в авторитетном медицинском издании *European Heart Journal*, опираются на многолетние наблюдения за более чем 112 тысячами французов (данные собирали с 2009 года). Ученые проанализировали влияние десятков различных добавок и выделили самые распространенные.

Особую опасность для сосудов в течение следующего десятилетия жизни несут такие вещества:

Сорбат калия (часто прячется в составе магазинной выпечки, сыров, соусов и вина);

Метабисульфит калия (добавляют в пиво, сидр и соки);

Нитрит натрия (без этой соли не обходится производство бекона, колбас и ветчины — о ее вреде врачи говорят уже не первый год);

Среди антиоксидантов проблемы с давлением провоцируют аскорбат и эриторбат натрия, а также экстракты розмарина.

Дело не только в фастфуде

Ранее кардиологи обвиняли во всем ультраобработанную еду (UPF) преимущественно из-за огромного количества соли, трансжиров и сахара. Доказано, что такие продукты на 50% повышают риск смерти от сердечных недугов, а также приводят к ожирению.

Но, как отмечает Трейси Паркер из Британского фонда сердца, соль и сахар никогда не могли полностью объяснить весь тот вред, который наносит промышленная еда. Новое исследование наконец-то сложило пазл: разрушительное действие оказывают сами консерванты.

Причем эти вещества есть не только в откровенном пищевом мусоре — по словам ученых, они настолько вездесущи, что ультраобработанная еда составляет лишь треть от всех продуктов с добавками на наших столах.

Рак и диабет: жуткий шлейф консервантов

Это уже не первый тревожный звоночек от французской команды ученых. Их предыдущие научные работы выявили пугающую связь между консервантами и онкологией. В частности, нитриты, сорбаты и уксусная кислота повышали риск развития опухолей молочной железы и простаты. А вероятность заболеть сахарным диабетом 2 типа при регулярном потреблении такой химии возрастала на целых 49%.

Конечно, пищевая промышленность не сможет мгновенно отказаться от добавок. Эксперты напоминают, что без них мир столкнется с эпидемиями отравлений и колоссальной порчей еды. Хотя текущее исследование базируется на наблюдениях (и формально требует дополнительных клинических подтверждений), специалисты из The Cochrane Collaboration отмечают чрезвычайно высокое качество собранных данных.

Что же делать обычному покупателю? Соавтор исследования Анаис Хазенбёлер признает, что вычеркнуть какую-то одну группу товаров из рациона просто невозможно.

Единственный выход — кардинально пересмотреть свои привычки и максимально переходить на свежую, сырую и необработанную еду. Если же времени на готовку мало, лучше покупать овощи и мясо глубокой заморозки (холод сам по себе является отличным консервантом), чем продукты с длинным списком непонятных ингредиентов на этикетке.

