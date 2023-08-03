Все зависит от метаболизма. Когда лучше пить витамины и почему это важно

Простое слово витамины уже давно стало крепко ассоциироваться с понятием пользы. Болеешь или плохо себя чувствуешь? Тебе на помощь всегда придут они. И врачи вроде как рекомендуют.
Кто-то даже любит на переходный сезон готовить целый арсенал витаминов. Но не всегда такое излишество может быть в пользу. Особенно когда не знаешь, как и когда пить витамины.
Врач и health-эксперт Ульяна Вернер рассказала Фактам ICTV.Здоровье, как правильно принимать витамины.
Прежде всего необходимо знать, что время приема витаминов важно, ведь для лучшего усвоения, следует обращать внимание на метаболизм.
К примеру, эксперт уверена, что прием пищевых добавок ночью — это плохая идея. В это время пищеварение и метаболизм человека замедляется, поэтому усвоить все полезные вещества невозможно в полном объеме.
Поэтому лучшее время для приема витаминов — это день. Однако необходимо учитывать еще и тип пищевых добавок, поскольку некоторые из них лучше пить утром, а некоторые за ужином.
Витамины А, D, E, К лучше принимать вместе с пищей, содержащей жиры, поскольку они помогают переносу этих веществ через стенку кишечника в кровь. Поэтому остается только выбрать, когда будет пить витамины — на завтрак, обед или за ужином.
Витамин С — растворим в воде, поэтому может хорошо усваиваться независимо от еды. Но лучшее время для его приема — это утро, до завтрака, чтобы поддерживать энергию в течение дня.
Витамины группы В также растворимы в воде, поэтому их можно принимать в любое время. Однако следует обратить внимание на то, что они способны увеличивать энергию, поэтому их лучше принимать утром или во время обеда.
Но всегда можно свериться с инструкцией или проконсультироваться у врача, который не только посоветует, когда пить витамины, но и какие следует выбрать именно тебе.
Ульяна Вернер в свою очередь подчеркивает, что лучший способ потребления витаминов — это разнообразный рацион. Поэтому нужно попытаться соблюдать сбалансированное питание, наполненное овощами и фруктами.
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