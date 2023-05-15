Переход на полезное питание. Как составить здоровое меню, при чем здесь тарелки и полезно ли сало

Переходишь на полезное питание и думаешь, что может не хватать каких-то элементов для организма? Как правильно составить меню полезного питания, чтобы получать максимум витаминов и минералов — читай в нашем материале.
Диетолог и терапевт Юлия Поворознюк рассказала, что важно учитывать во время полезного питания, какие могут быть опасности и как правильно составить меню, чтобы получать максимум питательных веществ. Читай подробнее в материале.
Если ты переходишь на правильное питание, очень важно, чтобы оно было сбалансированным и здоровым. В нем должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов.
К полноценным белкам животного происхождения относят яйца, рыбу, птицу, твердый сыр и творог, кисломолочную продукцию. К растительным продуктам — бобовые, орехи, семена, — говорит диетолог.
К полноценным белкам животного происхождения относят яйца, рыбу, птицу, твердый сыр и творог, кисломолочную продукцию. К растительным продуктам — бобовые, орехи, семена, — говорит диетолог.
Правильное питание состоит из трех приёмов пищи полезных продуктов. Не нужно ими злоупотреблять.
Оптимальное полезное питание:
Фото: Pexels
Белки должны быть запеченными, тушеными или отварными. Ни в коем случае не жареными, — объясняет диетолог Юлия Поворознюк.
Белки должны быть запеченными, тушеными или отварными. Ни в коем случае не жареными, — объясняет диетолог Юлия Поворознюк.
Такой рацион сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Полезные углеводы, белки и жиры должны быть в трех приемах пищи. Чтобы добавлять жиры в рацион, диетолог советует заправлять салаты полезными маслами. Именно такое питание полноценно и не представляет опасности.
Концепция правильного питания состоит в соблюдении правила тарелки сбалансированного питания. Когда четверть тарелки — углеводы. К примеру, каша, корнеплоды, спагетти. Еще четверть — белок. Это могут быть яйца, птица, мясо, бобовые, морепродукты, творог. Вторая половина тарелки — овощи.
В блюда обязательно следует добавлять полезные масла — оливковое, авокадо, кокосовое, сливочное масло. Также полезным источником жиров является сало, — говорит диетолог.
В блюда обязательно следует добавлять полезные масла — оливковое, авокадо, кокосовое, сливочное масло. Также полезным источником жиров является сало, — говорит диетолог.
На правильном питании нужно выпивать достаточное количество воды. 30–40 мл на кг массы тела. В летний период количество воды должно быть больше. Ранее мы рассказывали о приложениях, которые напоминают пить воду.
Концепция здоровой тарелки подходит детям, но приемов пищи у них может и должно быть больше, ведь они растут. Приемов пищи может быть три – четыре, а также следует не забывать о полезных перекусах.
Диетолог Юлия Поворознюк советует ежегодно делать чекап организма. К нему относятся общий анализ крови, биохимия печени и почек, анализ на дефициты основных микронутриентов — витамина D, ферритина — запаса железа, витаминов группы B.
Проверять ежегодно необходимо и щитовидную железу. Она может указывать на заболевания, которые развиваются незаметно.
Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта чаще всего испытывают дефицит белков, жиров и углеводов. Им нужно проводить регулярные обследования врачей и корректировать питание.
Ранее мы рассказывали, что такое планирование питания и чем оно полезно.
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