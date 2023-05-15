Переход на полезное питание. Как составить здоровое меню, при чем здесь тарелки и полезно ли сало

Переходишь на полезное питание и думаешь, что может не хватать каких-то элементов для организма? Как правильно составить меню полезного питания, чтобы получать максимум витаминов и минералов — читай в нашем материале.

Переход на полезное питание: как не потерять питательные вещества

Диетолог и терапевт Юлия Поворознюк рассказала, что важно учитывать во время полезного питания, какие могут быть опасности и как правильно составить меню, чтобы получать максимум питательных веществ. Читай подробнее в материале.

Если ты переходишь на правильное питание, очень важно, чтобы оно было сбалансированным и здоровым. В нем должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов.

К полноценным белкам животного происхождения относят яйца, рыбу, птицу, твердый сыр и творог, кисломолочную продукцию. К растительным продуктам — бобовые, орехи, семена, — говорит диетолог.

Правильное питание состоит из трех приёмов пищи полезных продуктов. Не нужно ими злоупотреблять.

Оптимальное полезное питание:

Завтрак: каша со сливочным маслом, два яйца и 40 г творога, овощной салат, фрукты.

каша со сливочным маслом, два яйца и 40 г творога, овощной салат, фрукты. Обед: куриный или рыбный бульон, гречка с рыбными котлетами, отбивная, тушеная говядина или свинина. Мяса должно быть немного, 100–150 г.

куриный или рыбный бульон, гречка с рыбными котлетами, отбивная, тушеная говядина или свинина. Мяса должно быть немного, 100–150 г. Ужин: печеный картофель с рыбой, овощной или квашеный салат. На десерт можно съесть 40 г сухофруктов или 100–150 г фруктов и ягод.

Белки должны быть запеченными, тушеными или отварными. Ни в коем случае не жареными, — объясняет диетолог Юлия Поворознюк.

Такой рацион сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Полезные углеводы, белки и жиры должны быть в трех приемах пищи. Чтобы добавлять жиры в рацион, диетолог советует заправлять салаты полезными маслами. Именно такое питание полноценно и не представляет опасности.

Как правильно составить полезное меню

Концепция правильного питания состоит в соблюдении правила тарелки сбалансированного питания. Когда четверть тарелки — углеводы. К примеру, каша, корнеплоды, спагетти. Еще четверть — белок. Это могут быть яйца, птица, мясо, бобовые, морепродукты, творог. Вторая половина тарелки — овощи.

В блюда обязательно следует добавлять полезные масла — оливковое, авокадо, кокосовое, сливочное масло. Также полезным источником жиров является сало, — говорит диетолог.

На правильном питании нужно выпивать достаточное количество воды. 30–40 мл на кг массы тела. В летний период количество воды должно быть больше. Ранее мы рассказывали о приложениях, которые напоминают пить воду.

Концепция здоровой тарелки подходит детям, но приемов пищи у них может и должно быть больше, ведь они растут. Приемов пищи может быть три – четыре, а также следует не забывать о полезных перекусах.

Диетолог Юлия Поворознюк советует ежегодно делать чекап организма. К нему относятся общий анализ крови, биохимия печени и почек, анализ на дефициты основных микронутриентов — витамина D, ферритина — запаса железа, витаминов группы B.

Проверять ежегодно необходимо и щитовидную железу. Она может указывать на заболевания, которые развиваются незаметно.

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта чаще всего испытывают дефицит белков, жиров и углеводов. Им нужно проводить регулярные обследования врачей и корректировать питание.

Ранее мы рассказывали, что такое планирование питания и чем оно полезно.

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