Перехід на корисне харчування. Як скласти здорове меню, до чого тут тарілки та чи корисне сало

Переходиш на корисне харчування та думаєш, що може не вистачати якихось елементів для організму? Як правильно скласти меню корисного харчування, щоб отримувати максимум вітамінів та мінералів — читай у нашому матеріалі.

Перехід на корисне харчування: як не втратити поживні речовини

Дієтологиня й терапевтка Юлія Поворознюк розповіла, що важливо враховувати під час корисного харчування, які можуть бути небезпеки та як правильно скласти меню, щоб отримувати максимум поживних речовин. Читай детальніше в матеріалі.

Якщо ти переходиш на правильне харчування, дуже важливо, щоб воно було збалансованим та здоровим. У ньому має бути достатньо білків, жирів та вуглеводів.

До повноцінних білків тваринного походження належать яйця, риба, птиця, твердий та м’який сир, кисломолочна продукція.

До рослинних продуктів — бобові, горіхи, насіння, — каже дієтологиня.

Правильне харчування складається з трьох прийомів їжі корисних продуктів. Не потрібно ними зловживати.

Оптимальне корисне харчування таке:

Сніданок: каша з маслом, два яйця та 40 г сиру, овочевий салат, фрукти.

каша з маслом, два яйця та 40 г сиру, овочевий салат, фрукти. Обід: курячий або рибний бульйон, гречка з рибними котлетами, відбивна, тушкована яловичина чи свинина. М’яса має бути небагато, 100–150 г.

курячий або рибний бульйон, гречка з рибними котлетами, відбивна, тушкована яловичина чи свинина. М’яса має бути небагато, 100–150 г. Вечеря: печена картопля з рибою, овочевий чи квашений салат. На десерт можна з’їсти 40 г сухофруктів чи 100–150 г фруктів та ягід.

Білкова їжа має бути запечена, тушкована чи відварена. В жодному разі не смажена, — пояснює дієтологиня Юлія Поворознюк.

Такий раціон є збалансованим за білками, жирами та вуглеводами. Корисні вуглеводи, білки та жири мають бути у трьох прийомах їжі. Щоб додавати жири в раціон, дієтологиня радить заправляти салати корисними оліями. Саме таке харчування є повноцінним та не становить небезпеки.

Як правильно скласти корисне меню

Концепція правильного харчування полягає у дотриманні правила тарілки збалансованого харчування. Коли чверть тарілки — вуглеводи. Наприклад, каша, коренеплоди, спагеті. Ще чверть — білок. Це можуть бути яйця, птиця, м’ясо, бобові, морепродукти, сир. Інша половина тарілки — овочі.

У страви обов’язково слід додавати корисні олії — оливкову, авокадо, кокосову, масло. Також корисним джерелом жирів є сало, — каже дієтологиня.

На правильному харчуванні потрібно випивати достатню кількість води. 30-40 мл на кг маси тіла. Влітку води має бути більше. Раніше ми розповідали про застосунки, які нагадують пити воду.

Концепція здорової тарілки підходить дітям, але прийомів їжі в них може і має бути більше, адже діти ростуть. Прийомів їжі може бути три – чотири, а також слід не забувати про корисні перекуси.

Дієтологиня Юлія Поворознюк радить щорічно робити чекап організму. Він передбачає загальний аналіз крові, біохімію печінки та нирок, аналіз на дефіцити основних мікронутрієнтів — вітаміну D, феритину — запасу заліза, вітамінів групи B.

Перевіряти щорічно необхідно і щитоподібну залозу. Вона може вказувати на захворювання, які розвиваються непомітно.

Люди з захворюваннями шлунково-кишкового тракту найчастіше мають дефіцит білків, жирів і вуглеводів. Їм потрібно робити регулярні обстеження лікарів та корегувати харчування.

Раніше ми розповідали, що таке планування харчування і чим воно корисне.

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