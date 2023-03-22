Турбуватися про своє здоров’я — просто! Додатки, які нагадують пити воду, для дорослих та дітей

Вода — ключ до здоров’я. Адже вона очищує організм, тонізує і дає енергію. Дотримуватися водного балансу іноді буває складно, адже купа справ не чекає і ти не встигаєш випити склянку води. Ми зібрали для тебе додатки, які нагадують пити воду. Читай добірку в нашому матеріалі.

Додатки, які нагадують пити воду: добірка для корисної звички

Щоб не забувати пити воду, можна встановити спеціальний додаток, який надсилає сповіщення кілька разів на день про потребу випити склянку води. Такі трекери води дуже зручні, бо більшість застосунків розраховують індивідуальні показники.

В застосунку потрібно ввести дані про вагу, зріст та стать. Ще можна зазначити, який у тебе спосіб життя — малорухливий, помірний чи активний. Є навіть цікаві та інтерактивні додатки для дітей.

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Наприклад, там потрібно випивати воду і вирощувати рослину в телефоні. Або ж кумедна лама нагадує, що варто підтримати водний баланс. Вибирай додаток, який сподобався найбільше, та підтримуй своє здоров’я без зусиль.

My water: daily drink tracker

Цей трекер вираховує твої індивідуальні показники та надсилає сповіщення, коли потрібно випити склянку води. Застосунок має статистику та графіки, а ще поради, як випивати більше рідини.

Його можна поєднати зі смарт-годинником та додатками для здоров’я. А ще зручно позначати всі види рідини — сік, каву, чай, шампанське тощо.

Вода — нагадування пити воду

Цей застосунок має всі ті ж самі характеристики, що і попередній. Але відрізняється дизайном та має мотиваційні привітання. Там можна зазначити і додаткову мету пиття — знизити вагу, покращити якість шкіри, позбутися втоми та головного болю.

Waterllama

Український додаток, який сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Щодня до тебе приходить лама, яка нагадує про режим пиття. Лама розповідає, скільки води є в напоях та продуктах, пропонує челенджі.

Застосунок також розраховує добову норму води під індивідуальні потреби і параметри. А після кожної випитої склянки води в тебе малюється частина картини. Додаток синхронізується зі смарт-годинником.

Waterlogged

Цей додаток для пиття води відрізняється багатофункціональністю — можна зазначити кількість, тару та вид напою. На головному екрані є графіка людини в повний зріст та рівень гідрації організму.

Можна встановити інтелектуальні та інтервальні сповіщення, а ще додати дані про свою пляшку — її об’єм. Відстежити власний прогрес можна за допомогою діаграм, які створює застосунок.

PEP: грядка

Цей додаток контролює випиту воду. Ти можеш обрати рослину, яку будеш поливати — випивати достатню кількість на день. Таким чином підтримка водного балансу відбувається в ігровій формі, що дуже подобається дітям.

Грядка визначає добову норму пиття і нагадує, коли її потрібно полити, тобто випити склянку води. В застосунку ти вирощуєш красиву грядку і водночас підтримуєш своє здоров’я.

Раніше ми розповідали, як зберігати водний режим — поради нутриціологині.

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